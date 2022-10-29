https://crimea.ria.ru/20221029/es-poluchal-ot-60-do-100-vyvozimogo-s-ukrainy-zerna--patrushev-1125155632.html

ЕС получал от 60 до 100% вывозимого с Украины зерна – Патрушев

ЕС получал от 60 до 100% вывозимого с Украины зерна – Патрушев - РИА Новости Крым, 29.10.2022

ЕС получал от 60 до 100% вывозимого с Украины зерна – Патрушев

Большую часть вывозимого с Украины зерна – от 60 до 100% – получали страны Евросоюза, а не нуждающиеся государства, заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий... РИА Новости Крым, 29.10.2022

2022-10-29T18:29

2022-10-29T18:29

2022-10-29T18:32

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СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. Большую часть вывозимого с Украины зерна – от 60 до 100% – получали страны Евросоюза, а не нуждающиеся государства, заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев. "Мы видим, на самом деле, куда направлялись суда из Украины – это Италия, Испания, Нидерланды. По некоторым грузам – рапсу, кукурузе, соевым бобам – доля стран ЕС составляет от 60% до 100%. То есть вовсе не те государства, которые реально испытывают острую потребность в продовольствии и ранее традиционно закупали украинскую продукцию", - сказал Патрушев в эфире телеканала "Россия 24". По словам министра, зерновая сделка "не только не решила проблемы нуждающихся стран, но и даже в каком-то смысле усугубила их". Патрушев также добавил, что Россия готова с ближайшие четыре месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых. В субботу Минобороны РФ заявило, что российская сторона приостанавливает участие в зерновой сделке в связи с терактом против кораблей Черноморского флота в Севастополе. В субботу, 29 октября, киевский режим совершил террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе с помощью беспилотных летательных аппаратов. По данным Минобороны РФ, всего в атаке были задействованы девять беспилотников и семь автономных морских беспилотных аппаратов. В результате принятых оперативных мер силами кораблей Черноморского флота все воздушные цели были уничтожены. Незначительное повреждение получили морской тральщик "Иван Голубец", а также боносетевое заграждение в бухте Южная. К атаке БПЛА в Севастополе причастны британские военные – Минобороны>>В Минобороны также отметили, что подвергшиеся террористической атаке корабли Черноморского флота задействованы в обеспечении безопасности "зернового коридора" в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов. В оборонном ведомстве также сообщили, что к теракту причастны специалисты ВМС Великобритании, базирующиеся в городе Очаков Николаевской области.

https://crimea.ria.ru/20221028/mid-vidit-ugrozy-po-zernovoy-sdelke-posle-terakta-na-krymskom-mostu-1125137904.html

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экономика, в мире, политика, санкции против россии