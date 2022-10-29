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ЕС получал от 60 до 100% вывозимого с Украины зерна – Патрушев - РИА Новости Крым, 29.10.2022
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ЕС получал от 60 до 100% вывозимого с Украины зерна – Патрушев
ЕС получал от 60 до 100% вывозимого с Украины зерна – Патрушев - РИА Новости Крым, 29.10.2022
ЕС получал от 60 до 100% вывозимого с Украины зерна – Патрушев
Большую часть вывозимого с Украины зерна – от 60 до 100% – получали страны Евросоюза, а не нуждающиеся государства, заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий... РИА Новости Крым, 29.10.2022
2022-10-29T18:29
2022-10-29T18:32
экономика
в мире
политика
санкции против россии
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. Большую часть вывозимого с Украины зерна – от 60 до 100% – получали страны Евросоюза, а не нуждающиеся государства, заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев. "Мы видим, на самом деле, куда направлялись суда из Украины – это Италия, Испания, Нидерланды. По некоторым грузам – рапсу, кукурузе, соевым бобам – доля стран ЕС составляет от 60% до 100%. То есть вовсе не те государства, которые реально испытывают острую потребность в продовольствии и ранее традиционно закупали украинскую продукцию", - сказал Патрушев в эфире телеканала "Россия 24". По словам министра, зерновая сделка "не только не решила проблемы нуждающихся стран, но и даже в каком-то смысле усугубила их". Патрушев также добавил, что Россия готова с ближайшие четыре месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых. В субботу Минобороны РФ заявило, что российская сторона приостанавливает участие в зерновой сделке в связи с терактом против кораблей Черноморского флота в Севастополе. В субботу, 29 октября, киевский режим совершил террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе с помощью беспилотных летательных аппаратов. По данным Минобороны РФ, всего в атаке были задействованы девять беспилотников и семь автономных морских беспилотных аппаратов. В результате принятых оперативных мер силами кораблей Черноморского флота все воздушные цели были уничтожены. Незначительное повреждение получили морской тральщик "Иван Голубец", а также боносетевое заграждение в бухте Южная. К атаке БПЛА в Севастополе причастны британские военные – Минобороны&gt;&gt;В Минобороны также отметили, что подвергшиеся террористической атаке корабли Черноморского флота задействованы в обеспечении безопасности "зернового коридора" в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов. В оборонном ведомстве также сообщили, что к теракту причастны специалисты ВМС Великобритании, базирующиеся в городе Очаков Николаевской области.
https://crimea.ria.ru/20221028/mid-vidit-ugrozy-po-zernovoy-sdelke-posle-terakta-na-krymskom-mostu-1125137904.html
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экономика, в мире, политика, санкции против россии
ЕС получал от 60 до 100% вывозимого с Украины зерна – Патрушев

Патрушев: ЕС получал от 60 до 100% зерна с Украины вместо беднейших стран

18:29 29.10.2022 (обновлено: 18:32 29.10.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ с участием президента РФ Владимира Путина
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ с участием президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. Большую часть вывозимого с Украины зерна – от 60 до 100% – получали страны Евросоюза, а не нуждающиеся государства, заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.
"Мы видим, на самом деле, куда направлялись суда из Украины – это Италия, Испания, Нидерланды. По некоторым грузам – рапсу, кукурузе, соевым бобам – доля стран ЕС составляет от 60% до 100%. То есть вовсе не те государства, которые реально испытывают острую потребность в продовольствии и ранее традиционно закупали украинскую продукцию", - сказал Патрушев в эфире телеканала "Россия 24".
По словам министра, зерновая сделка "не только не решила проблемы нуждающихся стран, но и даже в каком-то смысле усугубила их". Патрушев также добавил, что Россия готова с ближайшие четыре месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых.
"В том числе мы это будем делать с участием нашего надежного партнера - Турции", - сказал он.
Сухогруз Razoni с украинским зерном в Стамбуле
Вчера, 13:54
МИД видит угрозы по "зерновой сделке" после теракта на Крымском мосту
В субботу Минобороны РФ заявило, что российская сторона приостанавливает участие в зерновой сделке в связи с терактом против кораблей Черноморского флота в Севастополе.
В субботу, 29 октября, киевский режим совершил террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе с помощью беспилотных летательных аппаратов. По данным Минобороны РФ, всего в атаке были задействованы девять беспилотников и семь автономных морских беспилотных аппаратов. В результате принятых оперативных мер силами кораблей Черноморского флота все воздушные цели были уничтожены. Незначительное повреждение получили морской тральщик "Иван Голубец", а также боносетевое заграждение в бухте Южная.
К атаке БПЛА в Севастополе причастны британские военные – Минобороны>>
В Минобороны также отметили, что подвергшиеся террористической атаке корабли Черноморского флота задействованы в обеспечении безопасности "зернового коридора" в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов. В оборонном ведомстве также сообщили, что к теракту причастны специалисты ВМС Великобритании, базирующиеся в городе Очаков Николаевской области.
 
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