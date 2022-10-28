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Путин поручил модернизировать систему работы военкоматов в России - РИА Новости Крым, 28.10.2022
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Путин поручил модернизировать систему работы военкоматов в России
Путин поручил модернизировать систему работы военкоматов в России - РИА Новости Крым, 28.10.2022
Путин поручил модернизировать систему работы военкоматов в России
Президент России Владимир Путин поручил провести модернизацию всей системы работы военкоматов в России, необходимость которой продемонстрировала работа в рамках РИА Новости Крым, 28.10.2022
2022-10-28T17:46
2022-10-28T17:46
владимир путин (политик)
частичная мобилизация
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил провести модернизацию всей системы работы военкоматов в России, необходимость которой продемонстрировала работа в рамках частичной мобилизации. Об этом российский лидер заявил во время своей встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.Президент назвал ошибки, допущенные военкоматами, неизбежными в связи с тем, что подобных мероприятий в стране давно не проводилось.В свою очередь глава оборонного ведомства доложил президенту РФ о завершении частичной мобилизации в России. Ранее в Кремле прокомментировали нарушения в работе военкоматов при частичной мобилизации.
https://crimea.ria.ru/20221010/putin-o-chastichnoy-mobilizatsii-k-sozhaleniyu-bestolkovschiny-dostatochno-1124799708.html
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владимир путин (политик), частичная мобилизация, российская федерация (россия, рф)
Путин поручил модернизировать систему работы военкоматов в России

Путин поручил модернизировать работу военкоматов в РФ в связи с ошибками при мобилизации

17:46 28.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоОтправка призывников в армию
Отправка призывников в армию - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил провести модернизацию всей системы работы военкоматов в России, необходимость которой продемонстрировала работа в рамках частичной мобилизации. Об этом российский лидер заявил во время своей встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.
Президент назвал ошибки, допущенные военкоматами, неизбежными в связи с тем, что подобных мероприятий в стране давно не проводилось.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 11:41
Путин о частичной мобилизации: к сожалению, бестолковщины достаточно
"Вы сами отметили, что на первом этапе были определенные проблемы, сложности, это было неизбежно. <...> Но, тем не менее, нужно сделать необходимые выводы, модернизировать всю систему работы военкоматов", – сказал президент.
В свою очередь глава оборонного ведомства доложил президенту РФ о завершении частичной мобилизации в России.
Ранее в Кремле прокомментировали нарушения в работе военкоматов при частичной мобилизации.
 
Владимир Путин (политик)Частичная мобилизацияРоссийская Федерация (Россия, РФ)
 
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