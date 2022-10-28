https://crimea.ria.ru/20221028/putin-poruchil-modernizirovat-sistemu-raboty-voenkomatov-v-rossii-1125144981.html

Путин поручил модернизировать систему работы военкоматов в России

Путин поручил модернизировать систему работы военкоматов в России - РИА Новости Крым, 28.10.2022

Путин поручил модернизировать систему работы военкоматов в России

Президент России Владимир Путин поручил провести модернизацию всей системы работы военкоматов в России, необходимость которой продемонстрировала работа в рамках РИА Новости Крым, 28.10.2022

2022-10-28T17:46

2022-10-28T17:46

2022-10-28T17:46

владимир путин (политик)

частичная мобилизация

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил провести модернизацию всей системы работы военкоматов в России, необходимость которой продемонстрировала работа в рамках частичной мобилизации. Об этом российский лидер заявил во время своей встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.Президент назвал ошибки, допущенные военкоматами, неизбежными в связи с тем, что подобных мероприятий в стране давно не проводилось.В свою очередь глава оборонного ведомства доложил президенту РФ о завершении частичной мобилизации в России. Ранее в Кремле прокомментировали нарушения в работе военкоматов при частичной мобилизации.

https://crimea.ria.ru/20221010/putin-o-chastichnoy-mobilizatsii-k-sozhaleniyu-bestolkovschiny-dostatochno-1124799708.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), частичная мобилизация, российская федерация (россия, рф)