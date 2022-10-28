https://crimea.ria.ru/20221028/putin-poruchil-modernizirovat-sistemu-raboty-voenkomatov-v-rossii-1125144981.html
Путин поручил модернизировать систему работы военкоматов в России
Путин поручил модернизировать систему работы военкоматов в России - РИА Новости Крым, 28.10.2022
Путин поручил модернизировать систему работы военкоматов в России
Президент России Владимир Путин поручил провести модернизацию всей системы работы военкоматов в России, необходимость которой продемонстрировала работа в рамках РИА Новости Крым, 28.10.2022
2022-10-28T17:46
2022-10-28T17:46
2022-10-28T17:46
владимир путин (политик)
частичная мобилизация
российская федерация (россия, рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110772/90/1107729079_0:288:5520:3393_1920x0_80_0_0_d37dbe2c251cd03a53b7b010defcad86.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил провести модернизацию всей системы работы военкоматов в России, необходимость которой продемонстрировала работа в рамках частичной мобилизации. Об этом российский лидер заявил во время своей встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.Президент назвал ошибки, допущенные военкоматами, неизбежными в связи с тем, что подобных мероприятий в стране давно не проводилось.В свою очередь глава оборонного ведомства доложил президенту РФ о завершении частичной мобилизации в России. Ранее в Кремле прокомментировали нарушения в работе военкоматов при частичной мобилизации.
https://crimea.ria.ru/20221010/putin-o-chastichnoy-mobilizatsii-k-sozhaleniyu-bestolkovschiny-dostatochno-1124799708.html
российская федерация (россия, рф)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110772/90/1107729079_307:0:5214:3680_1920x0_80_0_0_eebeabdddf64ce7ff926f9d43f44aaab.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), частичная мобилизация, российская федерация (россия, рф)
Путин поручил модернизировать систему работы военкоматов в России
Путин поручил модернизировать работу военкоматов в РФ в связи с ошибками при мобилизации