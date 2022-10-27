Крым и Севастополь получат финансовую помощь в приоритетном порядке
В Госдуме предложили разделить расходы "приграничных" с зоной СВО регионов
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГоссовет республики Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В Госдуме предложили оценить финансовую нагрузку, которую несут граничащие с Запорожской и Херсонской областями, а также с Луганской и Донецкой народными республиками регионы с целью предоставить им помощь в приоритетном порядке. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила председатель комитета Госсовета Крыма по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.
"В список "приграничных" регионов, которые смогут рассчитывать на дополнительное финансирование, включили Республику Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородскую, Курскую, Брянскую и Ростовскую области", – сообщила Виноградова.
С такой инициативой выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин, отметила гостья эфира.
Ранее подобная помощь по согласованию с Минфином предоставлялась десяти регионам с низкой бюджетной обеспеченностью для решения задач, которые они не могли решить самостоятельно.
19 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому в приграничных регионах России был введен "средний уровень реагирования". В остальных регионах ЦФО и ЮФО введен уровень повышенной готовности.
Также президент ввел в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях военное положение. Глава государства поручил создать специальный координационный совет, который возглавит премьер Михаил Мишустин.