https://crimea.ria.ru/20221027/krym-i-sevastopol-poluchat-finansovuyu-pomosch-v-prioritetnom-poryadke-1125128290.html

Крым и Севастополь получат финансовую помощь в приоритетном порядке

Крым и Севастополь получат финансовую помощь в приоритетном порядке - РИА Новости Крым, 27.10.2022

Крым и Севастополь получат финансовую помощь в приоритетном порядке

В Госдуме предложили оценить финансовую нагрузку, которую несут граничащие с Запорожской и Херсонской областями, а также с Луганской и Донецкой народными... РИА Новости Крым, 27.10.2022

2022-10-27T21:18

2022-10-27T21:18

2022-10-27T21:18

радио "спутник в крыму"

экономика

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севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В Госдуме предложили оценить финансовую нагрузку, которую несут граничащие с Запорожской и Херсонской областями, а также с Луганской и Донецкой народными республиками регионы с целью предоставить им помощь в приоритетном порядке. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила председатель комитета Госсовета Крыма по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.С такой инициативой выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин, отметила гостья эфира.Ранее подобная помощь по согласованию с Минфином предоставлялась десяти регионам с низкой бюджетной обеспеченностью для решения задач, которые они не могли решить самостоятельно.19 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому в приграничных регионах России был введен "средний уровень реагирования". В остальных регионах ЦФО и ЮФО введен уровень повышенной готовности.Также президент ввел в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях военное положение. Глава государства поручил создать специальный координационный совет, который возглавит премьер Михаил Мишустин.

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экономика, крым, севастополь