ВС Крыма оставил под арестом обвиняемых в теракте на Крымском мосту
Верховный суд Крыма: пять подозреваемых в теракте на Крымском мосту останутся под стражей
16:27 26.10.2022 (обновлено: 16:41 26.10.2022)
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоВерховный суд Республики Крым
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Подозреваемые в совершении теракта на Крымском мосту останутся под стражей. Такое решение принял Верховный суд Крыма, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
По данным предварительного расследования, пятеро подозреваемых, арестованных 13 октября, останутся под арестом до 8 декабря 2022 года.
"Апелляционными постановлениями Верховного суда Республики Крым постановления Киевского районного суда Симферополя в части избранной меры пресечения оставлены без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения", – сообщили в суде.
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Ранее Киевский районный суд Симферополя избрал обвиняемым меру пресечения в виде содержания под стражей. Однако это решение попытались обжаловать защитники, которые требовали отменить постановление суда первой инстанции и избрать более мягкую меру пресечения.
Отмечается, что обращение рассматривали на закрытом судебном заседании. Фигурантам грозит от 12 до 20 лет.
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Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста и загорелись семь цистерн с топливом на ж/д путях. Погибли, по официальным данным, четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм". По данным ФСБ, организатором теракта на Крымском мосту выступило Главное управление разведки минобороны Украины под руководством главы ведомства Кирилла Буданова.
Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста и загорелись семь цистерн с топливом на ж/д путях. Погибли, по официальным данным, четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм". По данным ФСБ, организатором теракта на Крымском мосту выступило Главное управление разведки минобороны Украины под руководством главы ведомства Кирилла Буданова.
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12 октября ФСБ сообщила о задержании пяти граждан России, а также троих граждан Украины и Армении, участвовавших, по версии следствия, в подготовке преступления.
Российский лидер Владимир Путин ранее заявил, что по данным ФСБ взрывчатое вещество было отправлено морем из Одессы, но точно не установлено, с помощью зерновозов это сделано или нет. Если подтвердится, что это так, то Россия закроет зерновой коридор из украинских портов, подчеркнул президент.