https://crimea.ria.ru/20221026/vs-kryma-ostavil-pod-arestom-obvinyaemykh-v-terakte-na-krymskom-mostu-1125098057.html

ВС Крыма оставил под арестом обвиняемых в теракте на Крымском мосту

ВС Крыма оставил под арестом обвиняемых в теракте на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 26.10.2022

ВС Крыма оставил под арестом обвиняемых в теракте на Крымском мосту

Подозреваемые в совершении теракта на Крымском мосту останутся под стражей. Такое решение принял Верховный суд Крыма, сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 26.10.2022

2022-10-26T16:27

2022-10-26T16:27

2022-10-26T16:41

крым

чп на крымском мосту

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Подозреваемые в совершении теракта на Крымском мосту останутся под стражей. Такое решение принял Верховный суд Крыма, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.По данным предварительного расследования, пятеро подозреваемых, арестованных 13 октября, останутся под арестом до 8 декабря 2022 года.Ранее Киевский районный суд Симферополя избрал обвиняемым меру пресечения в виде содержания под стражей. Однако это решение попытались обжаловать защитники, которые требовали отменить постановление суда первой инстанции и избрать более мягкую меру пресечения.Отмечается, что обращение рассматривали на закрытом судебном заседании. Фигурантам грозит от 12 до 20 лет.Дело о теракте Крымском мосту: арестованы еще трое >>Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста и загорелись семь цистерн с топливом на ж/д путях. Погибли, по официальным данным, четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм". По данным ФСБ, организатором теракта на Крымском мосту выступило Главное управление разведки минобороны Украины под руководством главы ведомства Кирилла Буданова.12 октября ФСБ сообщила о задержании пяти граждан России, а также троих граждан Украины и Армении, участвовавших, по версии следствия, в подготовке преступления.Российский лидер Владимир Путин ранее заявил, что по данным ФСБ взрывчатое вещество было отправлено морем из Одессы, но точно не установлено, с помощью зерновозов это сделано или нет. Если подтвердится, что это так, то Россия закроет зерновой коридор из украинских портов, подчеркнул президент.

https://crimea.ria.ru/20221019/bastrykin-rasskazal-o-khode-rassledovaniya-terakta-na-krymskom-mostu-1124975077.html

https://crimea.ria.ru/20221018/kak-mogli-provezti-vzryvchatku-na-krymskiy-most-1124955547.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, чп на крымском мосту, закон и право