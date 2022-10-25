https://crimea.ria.ru/20221025/opredelen-podryadchik-rabot-na-povrezhdennoy-zhd-vetke-krymskogo-mosta-1125085325.html

Определен подрядчик работ на поврежденной ж/д ветке Крымского моста

Определен подрядчик работ на поврежденной ж/д ветке Крымского моста - РИА Новости Крым, 25.10.2022

Определен подрядчик работ на поврежденной ж/д ветке Крымского моста

Определен единственный исполнитель работ по восстановлению разрушенной в результате теракта железнодорожной часть Крымского моста. Соответствующее распоряжение... РИА Новости Крым, 25.10.2022

2022-10-25T20:15

2022-10-25T20:15

2022-10-25T20:23

чп на крымском мосту

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Определен единственный исполнитель работ по восстановлению разрушенной в результате теракта железнодорожной часть Крымского моста. Соответствующее распоряжение правительства России опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.Отмечается, что работы должны быть завершены к 1 декабря 2023 года.Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что проект восстановления железнодорожной ветки Крымского моста будет готов в начале ноября. Сообщалось также, что демонтаж пролетов, поврежденных в результате теракта, на завершающей стадии, работы должны закончить к концу декабря.Накануне стало известно, что на Крымский мост доставили все необходимые для ремонта металлоконструкции, изготовленные в рекордные сроки. Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста и загорелись семь цистерн с топливом на ж/д путях. По официальным данным, погибли четыре человека.Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм". По данным ФСБ, организатором теракта на Крымском мосту выступило Главное управление разведки минобороны Украины под руководством главы ведомства Кирилла Буданова.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чп на крымском мосту, транспорт