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Определен подрядчик работ на поврежденной ж/д ветке Крымского моста - РИА Новости Крым, 25.10.2022
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Определен подрядчик работ на поврежденной ж/д ветке Крымского моста
Определен подрядчик работ на поврежденной ж/д ветке Крымского моста - РИА Новости Крым, 25.10.2022
Определен подрядчик работ на поврежденной ж/д ветке Крымского моста
Определен единственный исполнитель работ по восстановлению разрушенной в результате теракта железнодорожной часть Крымского моста. Соответствующее распоряжение... РИА Новости Крым, 25.10.2022
2022-10-25T20:15
2022-10-25T20:23
чп на крымском мосту
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Определен единственный исполнитель работ по восстановлению разрушенной в результате теракта железнодорожной часть Крымского моста. Соответствующее распоряжение правительства России опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.Отмечается, что работы должны быть завершены к 1 декабря 2023 года.Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что проект восстановления железнодорожной ветки Крымского моста будет готов в начале ноября. Сообщалось также, что демонтаж пролетов, поврежденных в результате теракта, на завершающей стадии, работы должны закончить к концу декабря.Накануне стало известно, что на Крымский мост доставили все необходимые для ремонта металлоконструкции, изготовленные в рекордные сроки. Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста и загорелись семь цистерн с топливом на ж/д путях. По официальным данным, погибли четыре человека.Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм". По данным ФСБ, организатором теракта на Крымском мосту выступило Главное управление разведки минобороны Украины под руководством главы ведомства Кирилла Буданова.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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чп на крымском мосту, транспорт
Определен подрядчик работ на поврежденной ж/д ветке Крымского моста

Определен исполнитель работ по восстановлению железнодорожной части Крымского моста

20:15 25.10.2022 (обновлено: 20:23 25.10.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВосстановление повреждённых пролётов Крымского моста после теракта 8 октября 2022 года
Восстановление повреждённых пролётов Крымского моста после теракта 8 октября 2022 года - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Определен единственный исполнитель работ по восстановлению разрушенной в результате теракта железнодорожной часть Крымского моста. Соответствующее распоряжение правительства России опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Определить общество с ограниченной ответственностью "Нижнеангарсктрансстрой" единственным исполнителем <...> закупок работ по проектированию и восстановлению разрушенных элементов транспортной и инженерной инфраструктуры железнодорожной части Крымского моста в акватории Керченского пролива", – говорится в документе.

Отмечается, что работы должны быть завершены к 1 декабря 2023 года.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что проект восстановления железнодорожной ветки Крымского моста будет готов в начале ноября.
Сообщалось также, что демонтаж пролетов, поврежденных в результате теракта, на завершающей стадии, работы должны закончить к концу декабря.
Накануне стало известно, что на Крымский мост доставили все необходимые для ремонта металлоконструкции, изготовленные в рекордные сроки.
Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста и загорелись семь цистерн с топливом на ж/д путях. По официальным данным, погибли четыре человека.
Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм". По данным ФСБ, организатором теракта на Крымском мосту выступило Главное управление разведки минобороны Украины под руководством главы ведомства Кирилла Буданова.
 
ЧП на Крымском мостуТранспорт
 
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