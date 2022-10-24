https://crimea.ria.ru/20221024/remont-krymskogo-mosta-stroiteli-nachali-sborku-novykh-proletov-1125060283.html

Ремонт Крымского моста: строители начали сборку новых пролетов

Ремонт Крымского моста: строители начали сборку новых пролетов - РИА Новости Крым, 24.10.2022

Ремонт Крымского моста: строители начали сборку новых пролетов

На Крымский мост поставили все необходимые для ремонта металлоконструкции, их изготовили в рекордные сроки. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости Крым, 24.10.2022

2022-10-24T16:10

2022-10-24T16:10

2022-10-24T16:11

крымский мост

марат хуснуллин

чп на крымском мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости Крым. На Крымский мост поставили все необходимые для ремонта металлоконструкции, их изготовили в рекордные сроки. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."На Крымский мост поставили весь объем необходимых для ремонта металлоконструкций, а это 1 218 тонн! Их изготовили в рекордные сроки – за что отдельное спасибо производителям. На специальной площадке рабочие уже приступили к сборке новых пролетов", - написал он в своем Telegram-канале.Также на площадке увеличили количество рабочих до 450 человек, а число задействованной техники – до 45 единиц.Ранее Хуснуллин сообщил, что проект восстановления железнодорожной ветки Крымского моста будет готов уже в начале ноября.Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста и загорелись семь цистерн с топливом на ж/д путях. Погибли, по официальным данным, четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм". По данным ФСБ, организатором теракта на Крымском мосту выступило Главное управление разведки минобороны Украины под руководством главы ведомства Кирилла Буданова.

https://crimea.ria.ru/20221023/khusnullin-sdelal-zayavlenie-po-remontu-zhd-vetki-krymskogo-mosta-1125045003.html

https://crimea.ria.ru/20221021/vse-metallokonstruktsii-dlya-krymskogo-mosta-gotovy-ranshe-sroka-1125020523.html

крымский мост

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крымский мост, марат хуснуллин, чп на крымском мосту