В ООН отреагировали на угрозу применения "грязной бомбы" на Украине
В ООН призвали стороны украинского конфликта воздержаться от любых провокаций
© Фото: pixabayФлаг ООН
© Фото: pixabay
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. В ООН призвали Украину и Россию избегать любых действий, которые могут сказаться на ходе украинского конфликта и привести к еще большей его эскалации. Такое заявление сделал официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик в ответ на сообщения о готовящейся провокации со стороны Украины с использованием так называемой "грязной бомбы".
"Мы в курсе сообщений в прессе. У нас нет возможности узнать, так это или не так. Наша позиция в этом вопросе и по многим другим – все стороны должны избегать любых действий, которые могут привести к просчету и эскалации уже разрушительного конфликта", – сказал Дюжаррик.
Ранее РИА Новости со ссылкой на собственные источники сообщило, что киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой "грязной бомбы" с целью обвинить Россию в применении оружия массового уничтожения на украинской территории и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу высказал коллегам из США, Франции и Турции озабоченность в связи с возможном применением Киевом "грязной бомбы". А спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин выразил мнение, что поддерживая киевский режим, США становятся спонсорами ядерного терроризма, при этом методы Киева аналогичны методам "Аль-Каиды"*.
На заявления России об угрозе применения Киевом "грязной бомбы" отреагировали на Украине. Министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба официально пригласил экспертов МАГАТЭ на объекты Украины. По словам Кулебы, директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси это предложение принял.
* Террористическая организация, запрещенная в России.