Рейтинг@Mail.ru
МАГАТЭ отправит в Киев экспертов после заявления РФ о "грязной бомбе" - РИА Новости Крым, 24.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221024/magate-otpravit-v-kiev-ekspertov-posle-zayavleniya-rf-o-gryaznoy-bombe-1125054476.html
МАГАТЭ отправит в Киев экспертов после заявления РФ о "грязной бомбе"
МАГАТЭ отправит в Киев экспертов после заявления РФ о "грязной бомбе" - РИА Новости Крым, 24.10.2022
МАГАТЭ отправит в Киев экспертов после заявления РФ о "грязной бомбе"
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси согласился... РИА Новости Крым, 24.10.2022
2022-10-24T13:13
2022-10-24T13:13
украина
магатэ
в мире
российская федерация (россия, рф)
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/18/1125054358_0:133:3172:1917_1920x0_80_0_0_7bffd7ed9eb475038c6eba11b0862e6e.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси согласился направить экспертов на объекты страны после заявления России об угрозе применения Киевом "грязной бомбы".Ранее РИА Новости со ссылкой на собственные источники сообщило, что киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой "грязной бомбы" с целью обвинить Россию в применении оружия массового уничтожения на украинской территории и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию. Министр обороны РФ Сергей Шойгу высказал коллегам из США, Франции и Турции озабоченность в связи с возможном применением Киевом "грязной бомбы". А спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин выразил мнение, что поддерживая киевский режим, США становятся спонсорами ядерного терроризма, при этом методы Киева аналогичны методам "Аль-Каиды"*.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://crimea.ria.ru/20221024/gryaznaya-bomba-kievskogo-rezhima---v-rf-podcherkivayut-rol-ssha-1125051529.html
украина
российская федерация (россия, рф)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/18/1125054358_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_c4af38f1f4ea5d172aa827615386d162.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, магатэ, в мире, российская федерация (россия, рф), политика
МАГАТЭ отправит в Киев экспертов после заявления РФ о "грязной бомбе"

МАГАТЭ отправит в Киев экспертов после заявления РФ о "грязной бомбе"

13:13 24.10.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси согласился направить экспертов на объекты страны после заявления России об угрозе применения Киевом "грязной бомбы".
"Во время разговора по телефону с Гросси я официально пригласил МАГАТЭ в экстренном порядке направить экспертов на мирные объекты на Украине… Он согласился... Нам нечего скрывать", - написал Кулеба в своем Twitter, уточнив, что в разговоре шла речь о российских заявлениях по поводу разрабатываемой Украиной "грязной бомбе".
Ранее РИА Новости со ссылкой на собственные источники сообщило, что киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой "грязной бомбы" с целью обвинить Россию в применении оружия массового уничтожения на украинской территории и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу высказал коллегам из США, Франции и Турции озабоченность в связи с возможном применением Киевом "грязной бомбы". А спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин выразил мнение, что поддерживая киевский режим, США становятся спонсорами ядерного терроризма, при этом методы Киева аналогичны методам "Аль-Каиды"*.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
10:37
"Грязная бомба" киевского режима - в РФ подчеркивают роль США
 
УкраинаМАГАТЭВ миреРоссийская Федерация (Россия, РФ)Политика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:13МАГАТЭ отправит в Киев экспертов после заявления РФ о "грязной бомбе"
13:01В Крыму пенсионер забил до смерти жену и застрелил соседку
12:13Более 20 тысяч клиентов посетили "цифровые офисы" РНКБ
12:08Три украинские ракеты попали в Каховскую ГЭС - что известно
11:55Керченская паромная переправа: ситуация сейчас
11:46Турция усилила контроль в проливе Босфор из-за дрейфующих мин – СМИ
11:36На Украине в ряде областей ограничили энергопотребление
11:29Часть Симферопольского района останется без воды до вторника
11:16Экс-премьер Джонсон не будет бороться за кресло премьера Британии
11:06"Грязная бомба": эксперт оценил возможность Киева устроить террор
10:56В Керчи эвакуируют школы, больницы и ТЦ
10:47В ФСБ возбудили дело против создателя "Исламского батальона "Крым"
10:43СК назвал две главные версии крушения Су-30 в Иркутске
10:37"Грязная бомба" киевского режима - в РФ подчеркивают роль США
10:34Более 353 млн рублей выделят на профосмотры детей в новых регионах России
10:06В Крыму и Севастополе выросло число заболевших COVID-19
09:34В Херсоне формируют отряды теробороны
09:29Три поисковых операции в горах Крыма – четверо спасенных
08:55СМИ сообщили причину крушения Су-34 в Ейске
08:53Киев готовит провокацию с обстрелом мирных граждан – Минобороны
Лента новостейМолния