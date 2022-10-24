https://crimea.ria.ru/20221024/magate-otpravit-v-kiev-ekspertov-posle-zayavleniya-rf-o-gryaznoy-bombe-1125054476.html

МАГАТЭ отправит в Киев экспертов после заявления РФ о "грязной бомбе"

МАГАТЭ отправит в Киев экспертов после заявления РФ о "грязной бомбе" - РИА Новости Крым, 24.10.2022

МАГАТЭ отправит в Киев экспертов после заявления РФ о "грязной бомбе"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси согласился... РИА Новости Крым, 24.10.2022

2022-10-24T13:13

2022-10-24T13:13

2022-10-24T13:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси согласился направить экспертов на объекты страны после заявления России об угрозе применения Киевом "грязной бомбы".Ранее РИА Новости со ссылкой на собственные источники сообщило, что киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой "грязной бомбы" с целью обвинить Россию в применении оружия массового уничтожения на украинской территории и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию. Министр обороны РФ Сергей Шойгу высказал коллегам из США, Франции и Турции озабоченность в связи с возможном применением Киевом "грязной бомбы". А спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин выразил мнение, что поддерживая киевский режим, США становятся спонсорами ядерного терроризма, при этом методы Киева аналогичны методам "Аль-Каиды"*.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://crimea.ria.ru/20221024/gryaznaya-bomba-kievskogo-rezhima---v-rf-podcherkivayut-rol-ssha-1125051529.html

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украина, магатэ, в мире, российская федерация (россия, рф), политика