МАГАТЭ отправит в Киев экспертов после заявления РФ о "грязной бомбе"
МАГАТЭ отправит в Киев экспертов после заявления РФ о "грязной бомбе"
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси согласился направить экспертов на объекты страны после заявления России об угрозе применения Киевом "грязной бомбы".
"Во время разговора по телефону с Гросси я официально пригласил МАГАТЭ в экстренном порядке направить экспертов на мирные объекты на Украине… Он согласился... Нам нечего скрывать", - написал Кулеба в своем Twitter, уточнив, что в разговоре шла речь о российских заявлениях по поводу разрабатываемой Украиной "грязной бомбе".
Ранее РИА Новости со ссылкой на собственные источники сообщило, что киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой "грязной бомбы" с целью обвинить Россию в применении оружия массового уничтожения на украинской территории и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу высказал коллегам из США, Франции и Турции озабоченность в связи с возможном применением Киевом "грязной бомбы". А спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин выразил мнение, что поддерживая киевский режим, США становятся спонсорами ядерного терроризма, при этом методы Киева аналогичны методам "Аль-Каиды"*.
* Террористическая организация, запрещенная в России.