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Нарышкин: ряд политиков Запада хотят развязать масштабную войну против РФ
Нарышкин: ряд политиков Запада хотят развязать масштабную войну против РФ - РИА Новости Крым, 14.05.2024
Нарышкин: ряд политиков Запада хотят развязать масштабную войну против РФ
Некоторая часть политиков-евроатлантистов считает возможным развязать полномасштабную войну против России ради сохранения западной гегемонии. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 14.05.2024
2024-05-14T16:20
2024-05-14T16:20
2024-05-14T16:20
сергей нарышкин
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служба внешней разведки (свр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Некоторая часть политиков-евроатлантистов считает возможным развязать полномасштабную войну против России ради сохранения западной гегемонии. Об этом заявил исполняющий обязанности директора Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.По его словам, цель сторонников такого подхода состоит в том, чтобы в ходе конфликта "существенным образом сократить моральный, материальный и человеческие ресурсы геополитических соперников Запада, чтобы они потерпели поражение в борьбе за справедливый многополярный мир"."Есть веские основания считать, что такое, действительно, произойти может, если западный блок посчитает для себя это, во-первых, выгодным и, во вторых, в достаточной степени безопасным", - отметил руководитель ведомства.Он добавил, что Служба внешней разведки РФ вместе со спецслужбами стран-партнеров "очень внимательно следят за развитием ситуации в этой сфере".Читайте также на РИА Новости Крым:РФ готова к разрешению украинского кризиса на поле боя – ЛавровСтолтенберг сделал заявление об участии НАТО в конфликте на УкраинеУже проиграли: когда США объявят о поражении в прокси-войне против России
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сергей нарышкин, россия, нато, в мире, служба внешней разведки (свр), безопасность, новости
Нарышкин: ряд политиков Запада хотят развязать масштабную войну против РФ
Часть политиков на Западе хотят развязать полномасштабную войну против России – Нарышкин
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Некоторая часть политиков-евроатлантистов считает возможным развязать полномасштабную войну против России ради сохранения западной гегемонии. Об этом заявил исполняющий обязанности директора Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
"По имеющимся в службе разведданным, некоторая часть политиков-евроатлантистов действительно считает возможным развязать крупномасштабный военный конфликт для того, чтобы удержать свою гегемонию", - сказал Нарышкин на заседании Совета Федерации.
По его словам, цель сторонников такого подхода состоит в том, чтобы в ходе конфликта "существенным образом сократить моральный, материальный и человеческие ресурсы геополитических соперников Запада, чтобы они потерпели поражение в борьбе за справедливый многополярный мир".
"Есть веские основания считать, что такое, действительно, произойти может, если западный блок посчитает для себя это, во-первых, выгодным и, во вторых, в достаточной степени безопасным", - отметил руководитель ведомства.
В то же время, по словам Нарышкина, в мире существуют "по-настоящему ответственные и мировые, и региональные игроки, которые, объединившись, в состоянии обеспечить невозможность развертывания полномасштабного военного конфликта, в том числе с использованием ядерного оружия".
Он добавил, что Служба внешней разведки РФ вместе со спецслужбами стран-партнеров "очень внимательно следят за развитием ситуации в этой сфере".
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