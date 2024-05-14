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Нарышкин: ряд политиков Запада хотят развязать масштабную войну против РФ

Нарышкин: ряд политиков Запада хотят развязать масштабную войну против РФ - РИА Новости Крым, 14.05.2024

Нарышкин: ряд политиков Запада хотят развязать масштабную войну против РФ

Некоторая часть политиков-евроатлантистов считает возможным развязать полномасштабную войну против России ради сохранения западной гегемонии. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 14.05.2024

2024-05-14T16:20

2024-05-14T16:20

2024-05-14T16:20

сергей нарышкин

россия

нато

в мире

служба внешней разведки (свр)

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Некоторая часть политиков-евроатлантистов считает возможным развязать полномасштабную войну против России ради сохранения западной гегемонии. Об этом заявил исполняющий обязанности директора Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.По его словам, цель сторонников такого подхода состоит в том, чтобы в ходе конфликта "существенным образом сократить моральный, материальный и человеческие ресурсы геополитических соперников Запада, чтобы они потерпели поражение в борьбе за справедливый многополярный мир"."Есть веские основания считать, что такое, действительно, произойти может, если западный блок посчитает для себя это, во-первых, выгодным и, во вторых, в достаточной степени безопасным", - отметил руководитель ведомства.Он добавил, что Служба внешней разведки РФ вместе со спецслужбами стран-партнеров "очень внимательно следят за развитием ситуации в этой сфере".Читайте также на РИА Новости Крым:РФ готова к разрешению украинского кризиса на поле боя – ЛавровСтолтенберг сделал заявление об участии НАТО в конфликте на УкраинеУже проиграли: когда США объявят о поражении в прокси-войне против России

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сергей нарышкин, россия, нато, в мире, служба внешней разведки (свр), безопасность, новости