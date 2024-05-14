Рейтинг@Mail.ru
Нарышкин: ряд политиков Запада хотят развязать масштабную войну против РФ - РИА Новости Крым, 14.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240514/naryshkin-ryad-politikov-zapada-khotyat-razvyazat-masshtabnuyu-voynu-protiv-rf-1137274108.html
Нарышкин: ряд политиков Запада хотят развязать масштабную войну против РФ
Нарышкин: ряд политиков Запада хотят развязать масштабную войну против РФ - РИА Новости Крым, 14.05.2024
Нарышкин: ряд политиков Запада хотят развязать масштабную войну против РФ
Некоторая часть политиков-евроатлантистов считает возможным развязать полномасштабную войну против России ради сохранения западной гегемонии. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 14.05.2024
2024-05-14T16:20
2024-05-14T16:20
сергей нарышкин
россия
нато
в мире
служба внешней разведки (свр)
безопасность
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0e/1137274243_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_44e17142e735ff8797428db4e2449350.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Некоторая часть политиков-евроатлантистов считает возможным развязать полномасштабную войну против России ради сохранения западной гегемонии. Об этом заявил исполняющий обязанности директора Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.По его словам, цель сторонников такого подхода состоит в том, чтобы в ходе конфликта "существенным образом сократить моральный, материальный и человеческие ресурсы геополитических соперников Запада, чтобы они потерпели поражение в борьбе за справедливый многополярный мир"."Есть веские основания считать, что такое, действительно, произойти может, если западный блок посчитает для себя это, во-первых, выгодным и, во вторых, в достаточной степени безопасным", - отметил руководитель ведомства.Он добавил, что Служба внешней разведки РФ вместе со спецслужбами стран-партнеров "очень внимательно следят за развитием ситуации в этой сфере".Читайте также на РИА Новости Крым:РФ готова к разрешению украинского кризиса на поле боя – ЛавровСтолтенберг сделал заявление об участии НАТО в конфликте на УкраинеУже проиграли: когда США объявят о поражении в прокси-войне против России
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0e/1137274243_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_dbac11aaf87ecdc347ad48c197854390.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей нарышкин, россия, нато, в мире, служба внешней разведки (свр), безопасность, новости
Нарышкин: ряд политиков Запада хотят развязать масштабную войну против РФ

Часть политиков на Западе хотят развязать полномасштабную войну против России – Нарышкин

16:20 14.05.2024
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСергей Нарышкин
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Некоторая часть политиков-евроатлантистов считает возможным развязать полномасштабную войну против России ради сохранения западной гегемонии. Об этом заявил исполняющий обязанности директора Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
"По имеющимся в службе разведданным, некоторая часть политиков-евроатлантистов действительно считает возможным развязать крупномасштабный военный конфликт для того, чтобы удержать свою гегемонию", - сказал Нарышкин на заседании Совета Федерации.
По его словам, цель сторонников такого подхода состоит в том, чтобы в ходе конфликта "существенным образом сократить моральный, материальный и человеческие ресурсы геополитических соперников Запада, чтобы они потерпели поражение в борьбе за справедливый многополярный мир".
"Есть веские основания считать, что такое, действительно, произойти может, если западный блок посчитает для себя это, во-первых, выгодным и, во вторых, в достаточной степени безопасным", - отметил руководитель ведомства.
В то же время, по словам Нарышкина, в мире существуют "по-настоящему ответственные и мировые, и региональные игроки, которые, объединившись, в состоянии обеспечить невозможность развертывания полномасштабного военного конфликта, в том числе с использованием ядерного оружия".
Он добавил, что Служба внешней разведки РФ вместе со спецслужбами стран-партнеров "очень внимательно следят за развитием ситуации в этой сфере".
Читайте также на РИА Новости Крым:
РФ готова к разрешению украинского кризиса на поле боя – Лавров
Столтенберг сделал заявление об участии НАТО в конфликте на Украине
Уже проиграли: когда США объявят о поражении в прокси-войне против России
 
Сергей НарышкинРоссияНАТОВ миреСлужба внешней разведки (СВР)БезопасностьНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:36Сезон лечения кумысом: как в Крыму доят кобыл и делают целебный напиток
17:08В Грузии принят закон об иноагентах
16:59В России отменяют "бакалавров"
16:54Госдума одобрила кандидатуры 16 министров нового кабмина
16:42Внезапный удар: как наступление под Харьковом отразится на ходе СВО
16:31Пенсионер спасен на пожаре в Ялте
16:22Движение по Крымскому мосту возобновлено
16:20Главой администрации Евпатории стал Александр Юрьев
16:20Нарышкин: ряд политиков Запада хотят развязать масштабную войну против РФ
16:05Строительство тракта водоподачи продолжается на востоке Крыма
16:05Крымский мост закрыт для проезда
15:51Лондон разрешил Украине бить по Крыму британским оружием
15:41Почему Запад боится назначения Белоусова на должность главы Минобороны РФ
15:26Ушел на фронт по убеждениям: в Керчи простились с героем СВО
15:17Белоусов пообещал усилить контроль за ценами в гособоронзаказе
14:56Нужно упреждать ВСУ: Белоусов назвал главные задачи Минобороны
14:39Будет ли в России новая волна мобилизации - ответ Белоусова
14:17ВС РФ уничтожили еще 1360 боевиков и три склада боеприпасов ВСУ
14:10Армия России разгромила цех производства ударных беспилотников ВСУ
13:50Грозовые ливни с градом идут на Кубань
Лента новостейМолния