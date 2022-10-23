https://crimea.ria.ru/20221023/kak-proyti-osen-bez-prostud-pyat-sovetov-doktora-1124963084.html

Как пройти осень без простуд: пять советов доктора

Как пройти осень без простуд: пять советов доктора - РИА Новости Крым, 23.10.2022

Как пройти осень без простуд: пять советов доктора

С наступлением осени традиционно растет число простуд и острых вирусных инфекций. Не заболеть помогут главные правила для осеннего здоровья, которые в эфире... РИА Новости Крым, 23.10.2022

2022-10-23T08:54

2022-10-23T08:54

2022-10-23T08:54

радио "спутник в крыму"

совет эксперта

здоровье

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. С наступлением осени традиционно растет число простуд и острых вирусных инфекций. Не заболеть помогут главные правила для осеннего здоровья, которые в эфире радио "Спутник в Крыму" перечислила врач-методист Центра медицинской профилактики Вера Павлова.Первым делом доктор советует пересмотреть гардероб, поскольку в осенне время важно не только не замерзнуть, но и не перегреться: "Крым - такой регион, где можно выйти на солнце и вспотеть, а через минуту может подуть ветер. Очень важно не быть мокрым. В наших климатических условиях актуальна многослойность в одежде, чтобы по ситуации что-то можно было снять или надеть. Важно, чтобы одежда была непромокаемой. Такие же требования и к обуви", - отмечает эксперт.Второй совет касается режима дня. По словам Павловой, связанные с недостатком тепла и солнца дневную сонливость и лень, необходимо преодолевать. При этом ночной сон должен быть качественным: "В зимнее время раньше темнеет. Конечно, организм на это реагирует. Можете раньше ложиться спать - это будет полезно, вы будете лучше высыпаться, а выспавшийся организм становится сильнее и лучше противостоит сезонным инфекциям", - уверена специалист.Кроме того, Павлова рекомендует гулять, особенно в солнечные дни, и лучше в парковых зонах или в лесу: "Если вы хорошо себя чувствуете, хорошо одеты и на улице сухо, можно пойти пешком на работу", - предлагает она.Также доктор предлагает составить правильный осенний рацион, который должен содержать умеренное количество животного жира и белковой пищи - сала в небольших количествах, нежирного мяса, рыбы, молочных и кисломолочных продуктов, яиц. А вот налегать на пирожные не нужно даже осенью. То же касается "праздничных" продуктов - солений, копченостей и другой чрезмерно жирной тяжелой пищи. На десерт лучше есть сезонные фрукты, увеличить в меню количество овощей, корнеплодов, зелени. Отличные осенние блюда - мясные бульоны, овощные супы, рагу, борщи, винегреты, горячие каши с мясом, а также согревающий чай с медом, для тех, кто не страдает диабетом или же аллергическими реакциями на продукты пчеловодства.Ранее врач-терапевт Людмила Лапа назвала неожиданное средство для домашней аптечки осенью.

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https://crimea.ria.ru/20221011/dietolog-nazvala-vnezapnyy-produkt-dlya-immuniteta-osenyu-1124813871.html

https://crimea.ria.ru/20221004/kak-ne-pozvolit-seksu-uyti-v-zimnyuyu-spyachku--vrach-dal-sovety-1124712564.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, здоровье, общество