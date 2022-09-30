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Терапевт назвала неожиданное средство для домашней аптечки осенью - РИА Новости Крым, 30.09.2022
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Терапевт назвала неожиданное средство для домашней аптечки осенью
Терапевт назвала неожиданное средство для домашней аптечки осенью - РИА Новости Крым, 30.09.2022
Терапевт назвала неожиданное средство для домашней аптечки осенью
Осенью домашний набор препаратов следует дополнить морской солью. Такой совет дала врач-терапевт Людмила Лапа, пишет "Вечерняя Москва". РИА Новости Крым, 30.09.2022
2022-09-30T21:56
2022-09-30T21:56
общество
совет эксперта
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Осенью домашний набор препаратов следует дополнить морской солью. Такой совет дала врач-терапевт Людмила Лапа, пишет "Вечерняя Москва".По словам медика, морская соль поможет согреться, если вы промочили ноги. Просто разведите столовую ложку соли в литре горячей воды и сделайте ванночку. Этот же способ помогает и в других случаях: "Осенью обостряются все ревматологические заболевания и хронические инфекции, такие как хронический тонзиллит и ринит. Морскую соль можно для рук и всего, что беспокоит", —пояснила специалист.Кроме того, в "осенней" аптечке непременно должны быть спреи с жаропонижающим, противовоспалительным и обезболивающим эффектом, которые помогают при простуде и головных болях, а также активированный уголь, который поможет снять интоксикацию организма при высокой температуре.Россияне предпочитают побеждать осеннюю хандру сексом &gt;&gt;При этом доктор советует не игнорировать и народные способы лечения. Например, при простуде хороши липовый чай, теплое питье с вареньем. Но если домашнее лечение не помогает в течение двух дней, нужно вызывать врача.Ранее врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что делать при первых признаках простуды.
https://crimea.ria.ru/20220924/osen-vs-kozha-ruk-kak-zabotitsya-1124604612.html
https://crimea.ria.ru/20220919/nazvano-osennee-blyudo-schastya-1124548146.html
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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общество, совет эксперта, здоровье
Терапевт назвала неожиданное средство для домашней аптечки осенью

Терапевт Лапа назвала важное средство для домашней аптечки осенью

21:56 30.09.2022
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкГотовые упаковки с морской солью для ванн на солевом промысле в Крыму
Готовые упаковки с морской солью для ванн на солевом промысле в Крыму - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Осенью домашний набор препаратов следует дополнить морской солью. Такой совет дала врач-терапевт Людмила Лапа, пишет "Вечерняя Москва".
По словам медика, морская соль поможет согреться, если вы промочили ноги. Просто разведите столовую ложку соли в литре горячей воды и сделайте ванночку. Этот же способ помогает и в других случаях:
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24 сентября, 08:03
Осень vs кожа рук: как заботиться
"Осенью обостряются все ревматологические заболевания и хронические инфекции, такие как хронический тонзиллит и ринит. Морскую соль можно для рук и всего, что беспокоит", —пояснила специалист.
Кроме того, в "осенней" аптечке непременно должны быть спреи с жаропонижающим, противовоспалительным и обезболивающим эффектом, которые помогают при простуде и головных болях, а также активированный уголь, который поможет снять интоксикацию организма при высокой температуре.
Россияне предпочитают побеждать осеннюю хандру сексом >>
При этом доктор советует не игнорировать и народные способы лечения. Например, при простуде хороши липовый чай, теплое питье с вареньем. Но если домашнее лечение не помогает в течение двух дней, нужно вызывать врача.
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Заголовок открываемого материала
22:02Главные события и заявления дня: 30 сентября
21:56Терапевт назвала неожиданное средство для домашней аптечки осенью
21:33Время мобилизоваться: астролог предсказал космический шторм в октябре
21:14Юрист разъяснил новые правила ОСАГО
21:02Прощальный аккорд: лето уйдет из Крыма на выходных
20:52Путин подписал указ об осеннем призыве
20:26Генсек НАТО ответил Зеленскому на заявку о вступлении в альянс
20:04Кадыров заявил об отправке в зону СВО новой группы спецназовцев из Чечни
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