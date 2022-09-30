https://crimea.ria.ru/20220930/terapevt-nazvala-neozhidannoe-sredstvo-dlya-domashney-aptechki-osenyu-1124681794.html

Терапевт назвала неожиданное средство для домашней аптечки осенью

Терапевт назвала неожиданное средство для домашней аптечки осенью - РИА Новости Крым, 30.09.2022

Терапевт назвала неожиданное средство для домашней аптечки осенью

Осенью домашний набор препаратов следует дополнить морской солью. Такой совет дала врач-терапевт Людмила Лапа, пишет "Вечерняя Москва". РИА Новости Крым, 30.09.2022

2022-09-30T21:56

2022-09-30T21:56

2022-09-30T21:56

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здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Осенью домашний набор препаратов следует дополнить морской солью. Такой совет дала врач-терапевт Людмила Лапа, пишет "Вечерняя Москва".По словам медика, морская соль поможет согреться, если вы промочили ноги. Просто разведите столовую ложку соли в литре горячей воды и сделайте ванночку. Этот же способ помогает и в других случаях: "Осенью обостряются все ревматологические заболевания и хронические инфекции, такие как хронический тонзиллит и ринит. Морскую соль можно для рук и всего, что беспокоит", —пояснила специалист.Кроме того, в "осенней" аптечке непременно должны быть спреи с жаропонижающим, противовоспалительным и обезболивающим эффектом, которые помогают при простуде и головных болях, а также активированный уголь, который поможет снять интоксикацию организма при высокой температуре.Россияне предпочитают побеждать осеннюю хандру сексом >>При этом доктор советует не игнорировать и народные способы лечения. Например, при простуде хороши липовый чай, теплое питье с вареньем. Но если домашнее лечение не помогает в течение двух дней, нужно вызывать врача.Ранее врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что делать при первых признаках простуды.

https://crimea.ria.ru/20220924/osen-vs-kozha-ruk-kak-zabotitsya-1124604612.html

https://crimea.ria.ru/20220919/nazvano-osennee-blyudo-schastya-1124548146.html

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общество, совет эксперта, здоровье