https://crimea.ria.ru/20221021/vsu-obstrelyali-zavod-v-shebekino-gorit-lakokrasochnyy-zavod-1125032626.html

ВСУ обстреляли Шебекино: горит лакокрасочный завод

ВСУ обстреляли Шебекино: горит лакокрасочный завод - РИА Новости Крым, 21.10.2022

ВСУ обстреляли Шебекино: горит лакокрасочный завод

ВСУ вновь обстреляли город Шебекино в Белгородской области. В результате прямого попадания снаряда на одном из промышленных предприятий произошел пожар. Об этом РИА Новости Крым, 21.10.2022

2022-10-21T18:14

2022-10-21T18:14

2022-10-21T18:45

белгородская область

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/15/1125032711_0:277:960:817_1920x0_80_0_0_51255dbbaff368397313475ca16b5127.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. ВСУ вновь обстреляли город Шебекино в Белгородской области. В результате прямого попадания снаряда на одном из промышленных предприятий произошел пожар. Об этом сообщает губернатор Вячеслав Гладков. Сообщается, чтоо в некоторых районах города отсутствует подача электроэнергии. Энергетики уже занимаются восстановлением, заверил Гладков.Уточняется, что по предварительным данным пострадала женщина. Она доставлена в больницу. На месте работают оперативные службы.В среду 19 октября власти региона призвали жителей города временно покинуть район, который подвергся обстрелу.В этот же день утром под сильный обстрел ВСУ попало Шебекино. Сообщалось, что прилеты пришлись на гражданские объекты, в том числе торговый центр и физкультурно-оздоровительный комплекс, и обстрел территории продолжается.

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)