https://crimea.ria.ru/20221021/vsu-obstrelyali-zavod-v-shebekino-gorit-lakokrasochnyy-zavod-1125032626.html
ВСУ обстреляли Шебекино: горит лакокрасочный завод
ВСУ обстреляли Шебекино: горит лакокрасочный завод - РИА Новости Крым, 21.10.2022
ВСУ обстреляли Шебекино: горит лакокрасочный завод
ВСУ вновь обстреляли город Шебекино в Белгородской области. В результате прямого попадания снаряда на одном из промышленных предприятий произошел пожар. Об этом РИА Новости Крым, 21.10.2022
2022-10-21T18:14
2022-10-21T18:14
2022-10-21T18:45
белгородская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. ВСУ вновь обстреляли город Шебекино в Белгородской области. В результате прямого попадания снаряда на одном из промышленных предприятий произошел пожар. Об этом сообщает губернатор Вячеслав Гладков. Сообщается, чтоо в некоторых районах города отсутствует подача электроэнергии. Энергетики уже занимаются восстановлением, заверил Гладков.Уточняется, что по предварительным данным пострадала женщина. Она доставлена в больницу. На месте работают оперативные службы.В среду 19 октября власти региона призвали жителей города временно покинуть район, который подвергся обстрелу.В этот же день утром под сильный обстрел ВСУ попало Шебекино. Сообщалось, что прилеты пришлись на гражданские объекты, в том числе торговый центр и физкультурно-оздоровительный комплекс, и обстрел территории продолжается.
белгородская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белгородская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ обстреляли Шебекино: горит лакокрасочный завод
В результате обстрела ВСУ в Белгородской области сильный пожар на лакокрасочном заводе
18:14 21.10.2022 (обновлено: 18:45 21.10.2022)