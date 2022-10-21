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В Севастополе усилят тероборону – Развожаев - РИА Новости Крым, 21.10.2022
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В Севастополе усилят тероборону – Развожаев
В Севастополе усилят тероборону – Развожаев - РИА Новости Крым, 21.10.2022
В Севастополе усилят тероборону – Развожаев
Власти Севастополя намерены усилить ряды территориальной обороны за счет добровольцев. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев во время прямого эфира на... РИА Новости Крым, 21.10.2022
2022-10-21T19:38
2022-10-21T19:38
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Власти Севастополя намерены усилить ряды территориальной обороны за счет добровольцев. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев во время прямого эфира на телеканале "СТВ", отвечая на вопрос горожан.По словам Развожаева, работа по линии добровольных народных дружин будет продолжена. Также под усиленный охранный режим будут взяты все объекты критической инфраструктуры в регионе."Как ни крути, но мы все-таки прифронтовой регион. От украинского режима можно ожидать чего угодно, поэтому все необходимые меры будут приняты. На въездах-выездах из города останутся блокпосты. Досматривается дополнительно грузовой транспорт, в случае необходимости силовики имеют право на личный досмотр", – подытожил глава Севастополя.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в Крыму дополнительно взяты под охрану 45 объектов. Кроме того, в связи с введением среднего уровня реагирования возможно изменение спецификации производства, переход предприятий на другой вид продукции, нужной для снабжения армии и поддержки населения.
https://crimea.ria.ru/20221021/v-krymu-prodlen-vysokiy-uroven-terroristicheskoy-opasnosti-do-7-noyabrya-1125025001.html
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михаил развожаев, севастополь
В Севастополе усилят тероборону – Развожаев

Севастопольцы добровольно стремятся пополнить ряды теробороны

19:38 21.10.2022
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Севастополя Михаил Развожаев. Архивное фото
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Власти Севастополя намерены усилить ряды территориальной обороны за счет добровольцев. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев во время прямого эфира на телеканале "СТВ", отвечая на вопрос горожан.
"Пока у нас хватает сил и средств для усиления контроля за общественным порядком. В скором времени появятся дополнительные войска, которые регулируют эти вопросы. Дополнительный общественный контроль в этой ситуации не будет лишним", – сказал губернатор.
По словам Развожаева, работа по линии добровольных народных дружин будет продолжена. Также под усиленный охранный режим будут взяты все объекты критической инфраструктуры в регионе.
"Как ни крути, но мы все-таки прифронтовой регион. От украинского режима можно ожидать чего угодно, поэтому все необходимые меры будут приняты. На въездах-выездах из города останутся блокпосты. Досматривается дополнительно грузовой транспорт, в случае необходимости силовики имеют право на личный досмотр", – подытожил глава Севастополя.
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Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в Крыму дополнительно взяты под охрану 45 объектов. Кроме того, в связи с введением среднего уровня реагирования возможно изменение спецификации производства, переход предприятий на другой вид продукции, нужной для снабжения армии и поддержки населения.
 
Михаил РазвожаевСевастополь
 
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