https://crimea.ria.ru/20221021/v-sevastopole-usilyat-teroboronu--razvozhaev-1125033200.html

В Севастополе усилят тероборону – Развожаев

В Севастополе усилят тероборону – Развожаев - РИА Новости Крым, 21.10.2022

В Севастополе усилят тероборону – Развожаев

Власти Севастополя намерены усилить ряды территориальной обороны за счет добровольцев. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев во время прямого эфира на... РИА Новости Крым, 21.10.2022

2022-10-21T19:38

2022-10-21T19:38

2022-10-21T19:38

михаил развожаев

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Власти Севастополя намерены усилить ряды территориальной обороны за счет добровольцев. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев во время прямого эфира на телеканале "СТВ", отвечая на вопрос горожан.По словам Развожаева, работа по линии добровольных народных дружин будет продолжена. Также под усиленный охранный режим будут взяты все объекты критической инфраструктуры в регионе."Как ни крути, но мы все-таки прифронтовой регион. От украинского режима можно ожидать чего угодно, поэтому все необходимые меры будут приняты. На въездах-выездах из города останутся блокпосты. Досматривается дополнительно грузовой транспорт, в случае необходимости силовики имеют право на личный досмотр", – подытожил глава Севастополя.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в Крыму дополнительно взяты под охрану 45 объектов. Кроме того, в связи с введением среднего уровня реагирования возможно изменение спецификации производства, переход предприятий на другой вид продукции, нужной для снабжения армии и поддержки населения.

https://crimea.ria.ru/20221021/v-krymu-prodlen-vysokiy-uroven-terroristicheskoy-opasnosti-do-7-noyabrya-1125025001.html

севастополь

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михаил развожаев, севастополь