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В Крыму дополнительно взяты под охрану 45 объектов – Аксенов
В Крыму дополнительно взяты под охрану 45 объектов – Аксенов - РИА Новости Крым, 20.10.2022
В Крыму дополнительно взяты под охрану 45 объектов – Аксенов
В связи с указом президента РФ о введении среднего уровня реагирования в Крыму дополнительно взяты под охрану 45 объектов, сообщил глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 20.10.2022
2022-10-20T10:56
2022-10-20T10:56
2022-10-20T10:56
крым
сергей аксенов
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В связи с указом президента РФ о введении среднего уровня реагирования в Крыму дополнительно взяты под охрану 45 объектов, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Военное положение: что ждет россиян в случае его введения >>Аксенов также отметил, что дополнительных ограничений для крымчан на данный момент не предполагается. При этом изменение правил въезда и выезда в Крым будет зависеть от обстановки."Если это будет необходимо для сохранения жизни людей или проведения каких-то мероприятий, решения будут приняты в кратчайший срок", – заверил руководитель региона.Кроме того, в связи с введением среднего уровня реагирования возможно изменение спецификации производства, переход предприятий на другой вид продукции, нужной для снабжения армии и поддержки населения, добавил Аксенов.19 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому в приграничных регионах России, в том числе в Крыму, вводится "средний уровень реагирования", в остальных регионах ЦФО и ЮФО - уровень повышенной готовности.
https://crimea.ria.ru/20221019/aksenov-rasskazal-o-vvedenii-dopolnitelnykh-mer-bezopasnosti-v-krymu-1124986454.html
https://crimea.ria.ru/20221019/glavnoe-iz-novogo-ukaza-chto-izmenitsya-v-regionakh-rossii-1124984442.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, сергей аксенов, безопасность республики крым и севастополя
В Крыму дополнительно взяты под охрану 45 объектов – Аксенов
Аксенов: в Крыму дополнительно взяты под охрану 45 объектов
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В связи с указом президента РФ о введении среднего уровня реагирования в Крыму дополнительно взяты под охрану 45 объектов, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Усиление безопасности на ключевых объектах Крыма не требуется в связи с уже действующим в республике высоким уровнем террористической опасности. Сегодня под охрану будут дополнительно взяты еще 45 объектов", – написал он в своем Telegram-канале.
Аксенов также отметил, что дополнительных ограничений для крымчан на данный момент не предполагается. При этом изменение правил въезда и выезда в Крым будет зависеть от обстановки.
"Если это будет необходимо для сохранения жизни людей или проведения каких-то мероприятий, решения будут приняты в кратчайший срок", – заверил руководитель региона.
Кроме того, в связи с введением среднего уровня реагирования возможно изменение спецификации производства, переход предприятий на другой вид продукции, нужной для снабжения армии и поддержки населения, добавил Аксенов.
19 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ
, по которому в приграничных регионах России, в том числе в Крыму, вводится "средний уровень реагирования", в остальных регионах ЦФО и ЮФО - уровень повышенной готовности.