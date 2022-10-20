https://crimea.ria.ru/20221020/v-krymu-dopolnitelno-vzyaty-pod-okhranu-45-obektov--aksenov-1124991691.html

В Крыму дополнительно взяты под охрану 45 объектов – Аксенов

В Крыму дополнительно взяты под охрану 45 объектов – Аксенов - РИА Новости Крым, 20.10.2022

В Крыму дополнительно взяты под охрану 45 объектов – Аксенов

В связи с указом президента РФ о введении среднего уровня реагирования в Крыму дополнительно взяты под охрану 45 объектов, сообщил глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 20.10.2022

2022-10-20T10:56

2022-10-20T10:56

2022-10-20T10:56

крым

сергей аксенов

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В связи с указом президента РФ о введении среднего уровня реагирования в Крыму дополнительно взяты под охрану 45 объектов, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Военное положение: что ждет россиян в случае его введения >>Аксенов также отметил, что дополнительных ограничений для крымчан на данный момент не предполагается. При этом изменение правил въезда и выезда в Крым будет зависеть от обстановки."Если это будет необходимо для сохранения жизни людей или проведения каких-то мероприятий, решения будут приняты в кратчайший срок", – заверил руководитель региона.Кроме того, в связи с введением среднего уровня реагирования возможно изменение спецификации производства, переход предприятий на другой вид продукции, нужной для снабжения армии и поддержки населения, добавил Аксенов.19 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому в приграничных регионах России, в том числе в Крыму, вводится "средний уровень реагирования", в остальных регионах ЦФО и ЮФО - уровень повышенной готовности.

https://crimea.ria.ru/20221019/aksenov-rasskazal-o-vvedenii-dopolnitelnykh-mer-bezopasnosti-v-krymu-1124986454.html

https://crimea.ria.ru/20221019/glavnoe-iz-novogo-ukaza-chto-izmenitsya-v-regionakh-rossii-1124984442.html

крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, безопасность республики крым и севастополя