https://crimea.ria.ru/20221021/chto-ne-tak-s-antivirusnym-imbirem--eksperty-ob-opasnosti-produkta-1125023377.html

Что не так с "антивирусным" имбирем – эксперты об опасности продукта

Что не так с "антивирусным" имбирем – эксперты об опасности продукта - РИА Новости Крым, 21.10.2022

Что не так с "антивирусным" имбирем – эксперты об опасности продукта

Имбирь – отличное профилактическое средство и помощник в борьбе с простудными заболеваниями, однако его свойства могут навредить больному. Об этом сообщают... РИА Новости Крым, 21.10.2022

2022-10-21T20:40

2022-10-21T20:40

2022-10-21T20:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Имбирь – отличное профилактическое средство и помощник в борьбе с простудными заболеваниями, однако его свойства могут навредить больному. Об этом сообщают эксперты, авторы проекта Роспотребнадзора "Здоровое питание".Корень имбиря богат витаминами, минералами, эфирными маслами и полезными жирными кислотами и благодаря такому составу является прекрасным средством в борьбе с вирусами. Заваривание имбиря и употребление кусочков продукта помогает "выгнать" из организма болезнь, облегчить боль в горле, вылечить кашель и насморк.Однако при лихорадке "золотой корень" может только усугубить и без того плохое самочувствие.Также не нужно злоупотреблять имбирем при наличии болезней желудочно-кишечного тракта, в частности язве желудка и гастрите. "Из-за раздражающего действия он способен обострить симптомы", – предупреждают специалисты.Во всех остальных случаях при простуде рекомендуется жевать кусочек корня: в этом случае его полезные составляющие, в том числе эфирные масла, всасываются в слизистую рта и предотвращают распространение инфекции. Можно также заваривать имбирь как напиток по простому рецепту."100 граммов корня нарезать на тонкие ломтики, залить кипятком, настоять минут 15 и добавить по вкусу мед и лимон. Еще более яркий вкус придаст щепотка корицы", – советуют эксперты.Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рекомендовала необычное блюдо для поддержания иммунитета в холодное время года.

https://crimea.ria.ru/20211122/chem-nelzya-lechit-prostudu---sovety-vrachey-1121506337.html

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здоровье, совет эксперта, общество