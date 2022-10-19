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Бастрыкин рассказал о ходе расследования теракта на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 19.10.2022
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Бастрыкин рассказал о ходе расследования теракта на Крымском мосту
Бастрыкин рассказал о ходе расследования теракта на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 19.10.2022
Бастрыкин рассказал о ходе расследования теракта на Крымском мосту
Следствие подтвердило версию о причастности украинских спецслужб к планированию и организации теракта на Крымском мосту. Об этом во время интервью сообщил глава РИА Новости Крым, 19.10.2022
2022-10-19T13:09
2022-10-19T13:07
чп на крымском мосту
крымский мост
ск рф (следственный комитет российской федерации)
александр бастрыкин
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Следствие подтвердило версию о причастности украинских спецслужб к планированию и организации теракта на Крымском мосту. Об этом во время интервью сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин.По данным ведомства, преступление готовили граждане нескольких стран, среди которых Украина, Россия, Армения и Грузия. Всего установлена причастность к преступной группе 12 человек, восемь из них уже задержаны и допрошены.Дело о теракте Крымском мосту: арестованы еще трое &gt;&gt;У каждого из фигурантов была собственная роль. В том числе обеспечение транзитного коридора для ввоза товаров и грузов в Россию. Этот канал был задействован для перемещения заминированной фуры через государственную границу.Кроме того, в рамках расследования уловного дела назначены и проводятся технические экспертизы, которые помогут установить инициирующее устройство взрывателя и механизм приведения в действие взрывчатого вещества.Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста и загорелись семь цистерн с топливом на ж/д путях. Погибли, по официальным данным, четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм". По данным ФСБ, организатором теракта на Крымском мосту выступило Главное управление разведки минобороны Украины под руководством главы ведомства Кирилла Буданова.12 октября ФСБ сообщила о задержании пяти граждан России, а также троих граждан Украины и Армении, участвовавших, по версии следствия, в подготовке преступления.Российский лидер Владимир Путин ранее заявил, что по данным ФСБ взрывчатое вещество было отправлено морем из Одессы, но точно не установлено, с помощью зерновозов это сделано или нет. Если подтвердится, что это так, то Россия закроет зерновой коридор из украинских портов, подчеркнул президент.
https://crimea.ria.ru/20221018/povrezhdennye-prolety-krymskogo-mosta-demontiruyut-k-kontsu-dekabrya-1124959378.html
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РИА Новости Крым
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96
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чп на крымском мосту, крымский мост, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, украина
Бастрыкин рассказал о ходе расследования теракта на Крымском мосту

Председатель СК РФ Бастрыкин рассказал о расследовании теракта на Крымском мосту

13:09 19.10.2022
 
© Пресс-служба Следственного комитета РФ / Перейти в фотобанкЧП на Крымском мосту
ЧП на Крымском мосту
© Пресс-служба Следственного комитета РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Следствие подтвердило версию о причастности украинских спецслужб к планированию и организации теракта на Крымском мосту. Об этом во время интервью сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин.
"Следственным путем подтверждена версия о том, что планирование и организацию террористического акта на Крымском мосту осуществили украинские спецслужбы", – заявил председатель сказал СК РФ.
По данным ведомства, преступление готовили граждане нескольких стран, среди которых Украина, Россия, Армения и Грузия. Всего установлена причастность к преступной группе 12 человек, восемь из них уже задержаны и допрошены.
Дело о теракте Крымском мосту: арестованы еще трое >>
У каждого из фигурантов была собственная роль. В том числе обеспечение транзитного коридора для ввоза товаров и грузов в Россию. Этот канал был задействован для перемещения заминированной фуры через государственную границу.
Кроме того, в рамках расследования уловного дела назначены и проводятся технические экспертизы, которые помогут установить инициирующее устройство взрывателя и механизм приведения в действие взрывчатого вещества.
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Поврежденные пролеты Крымского моста демонтируют к концу декабря
Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста и загорелись семь цистерн с топливом на ж/д путях. Погибли, по официальным данным, четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм". По данным ФСБ, организатором теракта на Крымском мосту выступило Главное управление разведки минобороны Украины под руководством главы ведомства Кирилла Буданова.
12 октября ФСБ сообщила о задержании пяти граждан России, а также троих граждан Украины и Армении, участвовавших, по версии следствия, в подготовке преступления.
Российский лидер Владимир Путин ранее заявил, что по данным ФСБ взрывчатое вещество было отправлено морем из Одессы, но точно не установлено, с помощью зерновозов это сделано или нет. Если подтвердится, что это так, то Россия закроет зерновой коридор из украинских портов, подчеркнул президент.
 
ЧП на Крымском мостуКрымский мостСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Александр БастрыкинУкраина
 
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