Рейтинг@Mail.ru
К ЗАЭС пытались прорваться около сотни диверсантов за два дня – Рогов - РИА Новости Крым, 18.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221018/k-zaes-pytalis-prorvatsya-okolo-sotni-diversantov-za-dva-dnya--rogov-1124949284.html
К ЗАЭС пытались прорваться около сотни диверсантов за два дня – Рогов
К ЗАЭС пытались прорваться около сотни диверсантов за два дня – Рогов - РИА Новости Крым, 18.10.2022
К ЗАЭС пытались прорваться около сотни диверсантов за два дня – Рогов
Попытки проникнуть за линию фронта, прорваться в Энергодар и на территорию ЗАЭС предпринимаются ВСУ ежедневно, и только за последние два дня были выявлены и... РИА Новости Крым, 18.10.2022
2022-10-18T11:30
2022-10-18T11:30
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
всу (вооруженные силы украины)
специальная военная операция рф на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/12/1124949166_0:0:3138:1766_1920x0_80_0_0_6ef6515220b53f494296923c00078569.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Попытки проникнуть за линию фронта, прорваться в Энергодар и на территорию ЗАЭС предпринимаются ВСУ ежедневно, и только за последние два дня были выявлены и уничтожены до десяти диверсионных групп по десять человек в каждой. Об этом в эфире RT заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Он подчеркнул, что одновременно не прекращаются обстрелы Энергодара, его предместий и территории ЗАЭС. В день, по словам Рогова, "прилетов" с Украины бывает от 11 до 40 и более.В этой связи говорить о демилитаризации ЗАЭС "сродни передаче ее в руки боевиков, неразумно, глупо и преступно опасно". К тому же, претензии относительно присутствия здесь ВС РФ абсолютно беспочвенны: здесь их нет."Российской армии на атомной станции нет, это подтверждают и западные специалисты, и представители МАГАТЭ. Атомную станцию, согласно всем регламентам, протоколам безопасности и так далее, охраняет Росгвардия", – сказал Рогов.Он отметил, что в нее входят "те же самые люди, которые охраняли и до начала СВО" – бывшие граждане Украины, которые до марта 2022 года охраняли территорию в составе украинской нацгвардии, а "потом перешли на мирную сторону, получили российское гражданство и теперь верой и правдой служат непосредственно делу безопасности".Ранее командир одного из подразделений Росгвардии, обеспечивающих охрану в зоне ЗАЭС, рассказал, как и чем уничтожают дроны, летящие с боезарядами из Украины, и почему использовать посаженные разведывательные БПЛА противника бессмысленно.В августе в Кремле заявили, что возможность демилитаризации зоны Запорожской АЭС не рассматривается. ВСУ регулярно атакуют Энергодар и ЗАЭС, повреждая объекты инфраструктуры, выводя из строя оборудование и ЛЭП. Так, например, только за сутки 31 августа эта территория со стороны Украины была обстреляна более 60 раз.Кроме того, ВС РФ неоднократно предотвращали попытки ВСУ прорвать линию фронта, в том числе с помощью десанта.Как заявил директор концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа, говорить о перезапуске энергоблоков Запорожской атомной электростанции преждевременно, поскольку бесперебойное энергоснабжение из-за обстрелов со стороны Украины не обеспечено.14 октября мэр Энергодара Владимир Волга сообщил о переходе ЗАЭС на работу по российским стандартам.
https://crimea.ria.ru/20221014/zaporozhskaya-aes-nachala-rabotat-po-rossiyskim-standartam--chto-eto-znachit-1124889873.html
https://crimea.ria.ru/20221011/novye-vzryvy-v-energodare-i-rayone-zaes--obstrel-vedetsya-iz-gaubits-ssha-1124826231.html
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/12/1124949166_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_bb9f7795666247ec294520b1e52f8e60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине
К ЗАЭС пытались прорваться около сотни диверсантов за два дня – Рогов

Рогов: за последние два дня было выявлено до 10 диверсионных групп по 10 человек

11:30 18.10.2022
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНаблюдательный пункт на берегу Днепра в окрестностях Энергодара.
Наблюдательный пункт на берегу Днепра в окрестностях Энергодара. - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Попытки проникнуть за линию фронта, прорваться в Энергодар и на территорию ЗАЭС предпринимаются ВСУ ежедневно, и только за последние два дня были выявлены и уничтожены до десяти диверсионных групп по десять человек в каждой. Об этом в эфире RT заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"У них такая тактика – создают группы до десяти человек, и эти группы пытаются проникнуть за линию фронта с разных направлений. Только за последние два дня было выявлено до 10 таких ДРГ. Все они были накрыты огнем, и значительная часть боевиков <...> уничтожены", – сказал Рогов.
Он подчеркнул, что одновременно не прекращаются обстрелы Энергодара, его предместий и территории ЗАЭС. В день, по словам Рогова, "прилетов" с Украины бывает от 11 до 40 и более.
В этой связи говорить о демилитаризации ЗАЭС "сродни передаче ее в руки боевиков, неразумно, глупо и преступно опасно". К тому же, претензии относительно присутствия здесь ВС РФ абсолютно беспочвенны: здесь их нет.
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 16:15Новая жизнь на освобожденных территориях
Запорожская АЭС начала работать по российским стандартам – что это значит
"Российской армии на атомной станции нет, это подтверждают и западные специалисты, и представители МАГАТЭ. Атомную станцию, согласно всем регламентам, протоколам безопасности и так далее, охраняет Росгвардия", – сказал Рогов.
Он отметил, что в нее входят "те же самые люди, которые охраняли и до начала СВО" – бывшие граждане Украины, которые до марта 2022 года охраняли территорию в составе украинской нацгвардии, а "потом перешли на мирную сторону, получили российское гражданство и теперь верой и правдой служат непосредственно делу безопасности".
Ранее командир одного из подразделений Росгвардии, обеспечивающих охрану в зоне ЗАЭС, рассказал, как и чем уничтожают дроны, летящие с боезарядами из Украины, и почему использовать посаженные разведывательные БПЛА противника бессмысленно.
В августе в Кремле заявили, что возможность демилитаризации зоны Запорожской АЭС не рассматривается.
ВСУ регулярно атакуют Энергодар и ЗАЭС, повреждая объекты инфраструктуры, выводя из строя оборудование и ЛЭП. Так, например, только за сутки 31 августа эта территория со стороны Украины была обстреляна более 60 раз.
Украинские боевики ведут огонь из американской гаубицы M777. Фото AFP
11 октября, 17:52
Новые взрывы в Энергодаре и районе ЗАЭС – обстрел ведется из гаубиц США
Кроме того, ВС РФ неоднократно предотвращали попытки ВСУ прорвать линию фронта, в том числе с помощью десанта.
Как заявил директор концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа, говорить о перезапуске энергоблоков Запорожской атомной электростанции преждевременно, поскольку бесперебойное энергоснабжение из-за обстрелов со стороны Украины не обеспечено.
14 октября мэр Энергодара Владимир Волга сообщил о переходе ЗАЭС на работу по российским стандартам.
 
ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Запорожская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Специальная военная операция РФ на Украине
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:35Жителя Феодосии обвинили в насилии над падчерицей-подростком
12:31ДНР открывает пункты пропуска с другими субъектами России
12:25Первые кадры повреждений "Северного потока" появились в сети
12:14ЕС отодвигает "потолок": ограничений цен на газ пока не будет - СМИ
12:08Инвесторы за 9 месяцев вложили в Крым 65,5 миллиарда рублей – Аксенов
11:52Семьи погибших при ЧП в Ейске получат по 1 млн рублей
11:47Керченская паромная переправа: ситуация сейчас
11:36ВСУ обстреляли ж/д-станцию в Белгородской области – власти
11:30К ЗАЭС пытались прорваться около сотни диверсантов за два дня – Рогов
11:24Отсрочка по аренде и новые правила госконтрактов для мобилизованных
11:10Угрозы обрушения поврежденного от падения Су-34 дома в Ейске нет – МЧС
11:02ВСУ из HIMARS обстреляли Каховскую ГЭС
10:52В Следкоме назвали основную версию крушения самолета в Ейске
10:46В Ейске закрыли расположенную рядом с местом крушения Су-34 школу
10:39ФСБ пресекла нелегальную продажу оружия в 45 субъектах России
10:36Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: десятки заболевших
10:01Четверо тяжелораненых из Ейска доставлены в больницы Краснодара
09:54В Керчи экстренно эвакуируют школы и сады
09:30Да будет тепло: в Ялте и Алуште включают отопление
09:12Удары по Харькову и Днепропетровску: что происходит на Украине
Лента новостейМолния