https://crimea.ria.ru/20221018/k-zaes-pytalis-prorvatsya-okolo-sotni-diversantov-za-dva-dnya--rogov-1124949284.html

К ЗАЭС пытались прорваться около сотни диверсантов за два дня – Рогов

К ЗАЭС пытались прорваться около сотни диверсантов за два дня – Рогов - РИА Новости Крым, 18.10.2022

К ЗАЭС пытались прорваться около сотни диверсантов за два дня – Рогов

Попытки проникнуть за линию фронта, прорваться в Энергодар и на территорию ЗАЭС предпринимаются ВСУ ежедневно, и только за последние два дня были выявлены и... РИА Новости Крым, 18.10.2022

2022-10-18T11:30

2022-10-18T11:30

2022-10-18T11:30

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

всу (вооруженные силы украины)

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Попытки проникнуть за линию фронта, прорваться в Энергодар и на территорию ЗАЭС предпринимаются ВСУ ежедневно, и только за последние два дня были выявлены и уничтожены до десяти диверсионных групп по десять человек в каждой. Об этом в эфире RT заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Он подчеркнул, что одновременно не прекращаются обстрелы Энергодара, его предместий и территории ЗАЭС. В день, по словам Рогова, "прилетов" с Украины бывает от 11 до 40 и более.В этой связи говорить о демилитаризации ЗАЭС "сродни передаче ее в руки боевиков, неразумно, глупо и преступно опасно". К тому же, претензии относительно присутствия здесь ВС РФ абсолютно беспочвенны: здесь их нет."Российской армии на атомной станции нет, это подтверждают и западные специалисты, и представители МАГАТЭ. Атомную станцию, согласно всем регламентам, протоколам безопасности и так далее, охраняет Росгвардия", – сказал Рогов.Он отметил, что в нее входят "те же самые люди, которые охраняли и до начала СВО" – бывшие граждане Украины, которые до марта 2022 года охраняли территорию в составе украинской нацгвардии, а "потом перешли на мирную сторону, получили российское гражданство и теперь верой и правдой служат непосредственно делу безопасности".Ранее командир одного из подразделений Росгвардии, обеспечивающих охрану в зоне ЗАЭС, рассказал, как и чем уничтожают дроны, летящие с боезарядами из Украины, и почему использовать посаженные разведывательные БПЛА противника бессмысленно.В августе в Кремле заявили, что возможность демилитаризации зоны Запорожской АЭС не рассматривается. ВСУ регулярно атакуют Энергодар и ЗАЭС, повреждая объекты инфраструктуры, выводя из строя оборудование и ЛЭП. Так, например, только за сутки 31 августа эта территория со стороны Украины была обстреляна более 60 раз.Кроме того, ВС РФ неоднократно предотвращали попытки ВСУ прорвать линию фронта, в том числе с помощью десанта.Как заявил директор концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа, говорить о перезапуске энергоблоков Запорожской атомной электростанции преждевременно, поскольку бесперебойное энергоснабжение из-за обстрелов со стороны Украины не обеспечено.14 октября мэр Энергодара Владимир Волга сообщил о переходе ЗАЭС на работу по российским стандартам.

https://crimea.ria.ru/20221014/zaporozhskaya-aes-nachala-rabotat-po-rossiyskim-standartam--chto-eto-znachit-1124889873.html

https://crimea.ria.ru/20221011/novye-vzryvy-v-energodare-i-rayone-zaes--obstrel-vedetsya-iz-gaubits-ssha-1124826231.html

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине