https://crimea.ria.ru/20220829/v-kremle-vyskazalis-ob-idee-demilitarizatsii-zony-vokrug-zaes-1124330476.html

В Кремле высказались об идее демилитаризации зоны вокруг ЗАЭС

В Кремле высказались об идее демилитаризации зоны вокруг ЗАЭС - РИА Новости Крым, 29.08.2022

В Кремле высказались об идее демилитаризации зоны вокруг ЗАЭС

О демилитаризации зоны вокруг Запорожской АЭС речи не идет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 29.08.2022

2022-08-29T13:38

2022-08-29T13:38

2022-08-29T13:38

запорожская область

дмитрий песков

политика

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым О демилитаризации зоны вокруг Запорожской АЭС речи не идет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.Ранее в Киеве и Госдепе США призвали создать демилитаризованную зону вокруг Запорожской АЭС. В МИД РФ заявили, что в таком случае АЭС станет еще более уязвимой."Нет, об этом речи не идет", - цитирует Пескова ресурс.Он также подчеркнул позицию Москвы, в соответствии с которой напряженность вокруг атомного объекта способно снизить международное давление на Киев с требованием остановить обстрелы станции.Ударный беспилотник ВСУ сбит возле хранилища ядерного топлива на ЗАЭС >>Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.В результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. 8 августа на объекте произошел скачок напряжения, для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.12 августа украинский снаряд упал в 10 метрах от хранилища ядерных отходов на ЗАЭС.Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.

https://crimea.ria.ru/20220829/kogda-ukraina-prekratit-obstrely-zaporozhskoy-aes--ekspert--1124328618.html

https://crimea.ria.ru/20220829/missiya-magate-napravlyaetsya-na-zaporozhskuyu-aes-1124327009.html

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, дмитрий песков, политика, специальная военная операция рф на украине