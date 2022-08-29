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В Кремле высказались об идее демилитаризации зоны вокруг ЗАЭС - РИА Новости Крым, 29.08.2022
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В Кремле высказались об идее демилитаризации зоны вокруг ЗАЭС
В Кремле высказались об идее демилитаризации зоны вокруг ЗАЭС - РИА Новости Крым, 29.08.2022
В Кремле высказались об идее демилитаризации зоны вокруг ЗАЭС
О демилитаризации зоны вокруг Запорожской АЭС речи не идет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 29.08.2022
2022-08-29T13:38
2022-08-29T13:38
запорожская область
дмитрий песков
политика
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым О демилитаризации зоны вокруг Запорожской АЭС речи не идет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.Ранее в Киеве и Госдепе США призвали создать демилитаризованную зону вокруг Запорожской АЭС. В МИД РФ заявили, что в таком случае АЭС станет еще более уязвимой."Нет, об этом речи не идет", - цитирует Пескова ресурс.Он также подчеркнул позицию Москвы, в соответствии с которой напряженность вокруг атомного объекта способно снизить международное давление на Киев с требованием остановить обстрелы станции.Ударный беспилотник ВСУ сбит возле хранилища ядерного топлива на ЗАЭС &gt;&gt;Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.В результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. 8 августа на объекте произошел скачок напряжения, для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.12 августа украинский снаряд упал в 10 метрах от хранилища ядерных отходов на ЗАЭС.Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
https://crimea.ria.ru/20220829/kogda-ukraina-prekratit-obstrely-zaporozhskoy-aes--ekspert--1124328618.html
https://crimea.ria.ru/20220829/missiya-magate-napravlyaetsya-na-zaporozhskuyu-aes-1124327009.html
запорожская область
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РИА Новости Крым
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запорожская область, дмитрий песков, политика, специальная военная операция рф на украине
В Кремле высказались об идее демилитаризации зоны вокруг ЗАЭС

О демилитаризации зоны вокруг ЗАЭС речи не идет - Песков

13:38 29.08.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ВС РФ замеряют уровень радиации на Запорожской АЭС в Энергодаре.
Военнослужащие ВС РФ замеряют уровень радиации на Запорожской АЭС в Энергодаре. - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым О демилитаризации зоны вокруг Запорожской АЭС речи не идет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
Ранее в Киеве и Госдепе США призвали создать демилитаризованную зону вокруг Запорожской АЭС. В МИД РФ заявили, что в таком случае АЭС станет еще более уязвимой.
"Нет, об этом речи не идет", - цитирует Пескова ресурс.
Он также подчеркнул позицию Москвы, в соответствии с которой напряженность вокруг атомного объекта способно снизить международное давление на Киев с требованием остановить обстрелы станции.
Ударный беспилотник ВСУ сбит возле хранилища ядерного топлива на ЗАЭС >>
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
11:41
Когда Украина прекратит обстрелы Запорожской АЭС – эксперт
В результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. 8 августа на объекте произошел скачок напряжения, для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.12 августа украинский снаряд упал в 10 метрах от хранилища ядерных отходов на ЗАЭС.
Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.
Военнослужащий РФ на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
09:19
Миссия МАГАТЭ направляется на Запорожскую АЭС
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
 
Запорожская областьДмитрий ПесковПолитикаСпециальная военная операция РФ на Украине
 
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