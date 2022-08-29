https://crimea.ria.ru/20220829/udarnyy-bespilotnik-vsu-sbit-vozle-khranilischa-yadernogo-topliva-na-zaes-1124329296.html

Ударный беспилотник ВСУ сбит возле хранилища ядерного топлива на ЗАЭС

Ударный беспилотник ВСУ сбит возле хранилища ядерного топлива на ЗАЭС - РИА Новости Крым, 29.08.2022

Ударный беспилотник ВСУ сбит возле хранилища ядерного топлива на ЗАЭС

Украинский беспилотник сбили на подлете к хранилищу ядерного топлива и твердых радиоактивных отходов на Запорожской АЭС, пострадавших нет. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 29.08.2022

2022-08-29T12:42

2022-08-29T12:42

2022-08-29T12:42

запорожская область

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник сбили на подлете к хранилищу ядерного топлива и твердых радиоактивных отходов на Запорожской АЭС, пострадавших нет. Об этом сообщили в Минобороны России."28 августа для нанесения удара по территории АЭС украинскими войсками был применен беспилотный летательный аппарат. Огнем из стрелкового оружия украинский ударный беспилотник удалось сбить во время приближения к зданию спецкорпуса №1, где хранится ядерное топливо американского производства и твердые радиоактивные отходы. Сбитый дрон упал на крышу спецкорпуса, серьезных разрушений и пострадавших удалось избежать", - говорится в сообщении.Кроме того, не прекращаются обстрелы украинскими войсками расположенного рядом с АЭС города Энергодар. За сутки украинская артиллерия выпустила восемь крупнокалиберных снарядов по жилым кварталам города."Два снаряда разорвались в непосредственной близости от периметра АЭС. Обстрелы жителей Энергодара велись с огневых позиций ВСУ в районе Никополя и Марганца Днепропетровской области на противоположном берегу Каховского водохранилища. В ходе контрбатарейной борьбы огневые средства противника на данных позициях были подавлены. Штатный персонал АЭС продолжает контролировать ее техническое состояние и бесперебойную работу, радиационная обстановка остается в норме", - добавили в Минобороны.Ранее глава администрации региона Евгений Балицкий в эфире Первого канала уточнил, что по данным военных экспертов дрон был американского производства.В последнее время участились обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Так, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствовали электричество и энергоснабжение. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.29 августа глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси завил, что миссия (МАГАТЭ) направляется на Запорожскую атомную электростанцию, визит ожидается на этой неделе.

https://crimea.ria.ru/20220829/atakovavshiy-zaes-boevoy-dron-kamikadze--proizvodstva-ssha-1124329147.html

https://crimea.ria.ru/20220829/kogda-ukraina-prekratit-obstrely-zaporozhskoy-aes--ekspert--1124328618.html

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, министерство обороны рф