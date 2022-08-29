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Ударный беспилотник ВСУ сбит возле хранилища ядерного топлива на ЗАЭС - РИА Новости Крым, 29.08.2022
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Ударный беспилотник ВСУ сбит возле хранилища ядерного топлива на ЗАЭС
Ударный беспилотник ВСУ сбит возле хранилища ядерного топлива на ЗАЭС - РИА Новости Крым, 29.08.2022
Ударный беспилотник ВСУ сбит возле хранилища ядерного топлива на ЗАЭС
Украинский беспилотник сбили на подлете к хранилищу ядерного топлива и твердых радиоактивных отходов на Запорожской АЭС, пострадавших нет. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 29.08.2022
2022-08-29T12:42
2022-08-29T12:42
запорожская область
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник сбили на подлете к хранилищу ядерного топлива и твердых радиоактивных отходов на Запорожской АЭС, пострадавших нет. Об этом сообщили в Минобороны России."28 августа для нанесения удара по территории АЭС украинскими войсками был применен беспилотный летательный аппарат. Огнем из стрелкового оружия украинский ударный беспилотник удалось сбить во время приближения к зданию спецкорпуса №1, где хранится ядерное топливо американского производства и твердые радиоактивные отходы. Сбитый дрон упал на крышу спецкорпуса, серьезных разрушений и пострадавших удалось избежать", - говорится в сообщении.Кроме того, не прекращаются обстрелы украинскими войсками расположенного рядом с АЭС города Энергодар. За сутки украинская артиллерия выпустила восемь крупнокалиберных снарядов по жилым кварталам города."Два снаряда разорвались в непосредственной близости от периметра АЭС. Обстрелы жителей Энергодара велись с огневых позиций ВСУ в районе Никополя и Марганца Днепропетровской области на противоположном берегу Каховского водохранилища. В ходе контрбатарейной борьбы огневые средства противника на данных позициях были подавлены. Штатный персонал АЭС продолжает контролировать ее техническое состояние и бесперебойную работу, радиационная обстановка остается в норме", - добавили в Минобороны.Ранее глава администрации региона Евгений Балицкий в эфире Первого канала уточнил, что по данным военных экспертов дрон был американского производства.В последнее время участились обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Так, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствовали электричество и энергоснабжение. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.29 августа глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси завил, что миссия (МАГАТЭ) направляется на Запорожскую атомную электростанцию, визит ожидается на этой неделе.
https://crimea.ria.ru/20220829/atakovavshiy-zaes-boevoy-dron-kamikadze--proizvodstva-ssha-1124329147.html
https://crimea.ria.ru/20220829/kogda-ukraina-prekratit-obstrely-zaporozhskoy-aes--ekspert--1124328618.html
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запорожская область, министерство обороны рф
Ударный беспилотник ВСУ сбит возле хранилища ядерного топлива на ЗАЭС

Минобороны: беспилотник сбит на подлете к хранилищу ядерного топлива на Запорожской АЭС

12:42 29.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре.
Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре. - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник сбили на подлете к хранилищу ядерного топлива и твердых радиоактивных отходов на Запорожской АЭС, пострадавших нет. Об этом сообщили в Минобороны России.
"28 августа для нанесения удара по территории АЭС украинскими войсками был применен беспилотный летательный аппарат. Огнем из стрелкового оружия украинский ударный беспилотник удалось сбить во время приближения к зданию спецкорпуса №1, где хранится ядерное топливо американского производства и твердые радиоактивные отходы. Сбитый дрон упал на крышу спецкорпуса, серьезных разрушений и пострадавших удалось избежать", - говорится в сообщении.
Военнослужащие ВС РФ на территории Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
12:25
Атаковавший ЗАЭС боевой дрон-камикадзе – производства США
Кроме того, не прекращаются обстрелы украинскими войсками расположенного рядом с АЭС города Энергодар. За сутки украинская артиллерия выпустила восемь крупнокалиберных снарядов по жилым кварталам города.
"Два снаряда разорвались в непосредственной близости от периметра АЭС. Обстрелы жителей Энергодара велись с огневых позиций ВСУ в районе Никополя и Марганца Днепропетровской области на противоположном берегу Каховского водохранилища. В ходе контрбатарейной борьбы огневые средства противника на данных позициях были подавлены. Штатный персонал АЭС продолжает контролировать ее техническое состояние и бесперебойную работу, радиационная обстановка остается в норме", - добавили в Минобороны.
Ранее глава администрации региона Евгений Балицкий в эфире Первого канала уточнил, что по данным военных экспертов дрон был американского производства.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
11:41
Когда Украина прекратит обстрелы Запорожской АЭС – эксперт
В последнее время участились обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Так, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствовали электричество и энергоснабжение. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.
29 августа глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси завил, что миссия (МАГАТЭ) направляется на Запорожскую атомную электростанцию, визит ожидается на этой неделе.
 
Запорожская областьМинистерство обороны РФ
 
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