https://crimea.ria.ru/20220829/udarnyy-bespilotnik-vsu-sbit-vozle-khranilischa-yadernogo-topliva-na-zaes-1124329296.html
Ударный беспилотник ВСУ сбит возле хранилища ядерного топлива на ЗАЭС
Ударный беспилотник ВСУ сбит возле хранилища ядерного топлива на ЗАЭС - РИА Новости Крым, 29.08.2022
Ударный беспилотник ВСУ сбит возле хранилища ядерного топлива на ЗАЭС
Украинский беспилотник сбили на подлете к хранилищу ядерного топлива и твердых радиоактивных отходов на Запорожской АЭС, пострадавших нет. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 29.08.2022
2022-08-29T12:42
2022-08-29T12:42
2022-08-29T12:42
запорожская область
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/13/1124217434_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_844f506be29e1186b7f0548567f80962.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник сбили на подлете к хранилищу ядерного топлива и твердых радиоактивных отходов на Запорожской АЭС, пострадавших нет. Об этом сообщили в Минобороны России."28 августа для нанесения удара по территории АЭС украинскими войсками был применен беспилотный летательный аппарат. Огнем из стрелкового оружия украинский ударный беспилотник удалось сбить во время приближения к зданию спецкорпуса №1, где хранится ядерное топливо американского производства и твердые радиоактивные отходы. Сбитый дрон упал на крышу спецкорпуса, серьезных разрушений и пострадавших удалось избежать", - говорится в сообщении.Кроме того, не прекращаются обстрелы украинскими войсками расположенного рядом с АЭС города Энергодар. За сутки украинская артиллерия выпустила восемь крупнокалиберных снарядов по жилым кварталам города."Два снаряда разорвались в непосредственной близости от периметра АЭС. Обстрелы жителей Энергодара велись с огневых позиций ВСУ в районе Никополя и Марганца Днепропетровской области на противоположном берегу Каховского водохранилища. В ходе контрбатарейной борьбы огневые средства противника на данных позициях были подавлены. Штатный персонал АЭС продолжает контролировать ее техническое состояние и бесперебойную работу, радиационная обстановка остается в норме", - добавили в Минобороны.Ранее глава администрации региона Евгений Балицкий в эфире Первого канала уточнил, что по данным военных экспертов дрон был американского производства.В последнее время участились обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Так, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствовали электричество и энергоснабжение. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.29 августа глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси завил, что миссия (МАГАТЭ) направляется на Запорожскую атомную электростанцию, визит ожидается на этой неделе.
https://crimea.ria.ru/20220829/atakovavshiy-zaes-boevoy-dron-kamikadze--proizvodstva-ssha-1124329147.html
https://crimea.ria.ru/20220829/kogda-ukraina-prekratit-obstrely-zaporozhskoy-aes--ekspert--1124328618.html
запорожская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/13/1124217434_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2c8f77cf813a29493c53ac0cad41c5e5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, министерство обороны рф
Ударный беспилотник ВСУ сбит возле хранилища ядерного топлива на ЗАЭС
Минобороны: беспилотник сбит на подлете к хранилищу ядерного топлива на Запорожской АЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник сбили на подлете к хранилищу ядерного топлива и твердых радиоактивных отходов на Запорожской АЭС, пострадавших нет. Об этом сообщили в Минобороны России.
"28 августа для нанесения удара по территории АЭС украинскими войсками был применен беспилотный летательный аппарат. Огнем из стрелкового оружия украинский ударный беспилотник удалось сбить во время приближения к зданию спецкорпуса №1, где хранится ядерное топливо американского производства и твердые радиоактивные отходы. Сбитый дрон упал на крышу спецкорпуса, серьезных разрушений и пострадавших удалось избежать", - говорится в сообщении.
Кроме того, не прекращаются обстрелы украинскими войсками расположенного рядом с АЭС города Энергодар. За сутки украинская артиллерия выпустила восемь крупнокалиберных снарядов по жилым кварталам города.
"Два снаряда разорвались в непосредственной близости от периметра АЭС. Обстрелы жителей Энергодара велись с огневых позиций ВСУ в районе Никополя и Марганца Днепропетровской области на противоположном берегу Каховского водохранилища. В ходе контрбатарейной борьбы огневые средства противника на данных позициях были подавлены. Штатный персонал АЭС продолжает контролировать ее техническое состояние и бесперебойную работу, радиационная обстановка остается в норме", - добавили в Минобороны.
Ранее глава администрации региона Евгений Балицкий в эфире Первого канала уточнил, что по данным военных экспертов дрон был американского производства
.
В последнее время участились обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Так, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствовали электричество и энергоснабжение. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.
29 августа глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси завил
, что миссия (МАГАТЭ) направляется на Запорожскую атомную электростанцию, визит ожидается на этой неделе.