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В МИД РФ ответили на предложение демилитаризовать зону возле ЗАЭС - РИА Новости Крым, 18.08.2022
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В МИД РФ ответили на предложение демилитаризовать зону возле ЗАЭС
В МИД РФ ответили на предложение демилитаризовать зону возле ЗАЭС - РИА Новости Крым, 18.08.2022
В МИД РФ ответили на предложение демилитаризовать зону возле ЗАЭС
Предложение создать демилитаризованную зону вокруг Запорожской атомной электростанции неприемлемо, поскольку в этой ситуации АЭС станет еще более уязвимой. Об... РИА Новости Крым, 18.08.2022
2022-08-18T15:14
2022-08-18T15:14
запорожская область
министерство иностранных дел рф (мид рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Предложение создать демилитаризованную зону вокруг Запорожской атомной электростанции неприемлемо, поскольку в этой ситуации АЭС станет еще более уязвимой. Об этом заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.По его словам, Киев много раз демонстрировал свою способность устраивать провокации и отсутствие возможности контролировать националистические формирования. "Киев много раз демонстрировал свою способность устраивать провокации и отсутствие возможности контролировать националистические формирования. По этой же причине неприемлемо предложение о демилитаризованной зоне вокруг Запорожской АЭС. Их реализация сделает станцию еще более уязвимой", – сказал он на брифинге в четверг.К созданию демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС ранее призывали в Киеве, ООН и Госдепе США.В четверг Минобороны РФ сообщило о том, что Киев планирует устроить масштабную провокацию на Запорожской атомной электростанции во время визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на Украину, который запланирован на 19 августа, чтобы обвинить Россию в создании техногенной катастрофы.При этом украинские войска продолжают обстреливать территорию ЗАЭС. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что если обстрелы Запорожской АЭС Украиной продолжатся, может быть рассмотрен вопрос о выводе в "холодный резерв" энергоблоков №5 и №6.В случае аварии на атомной станции зона поражения радиацией составит более 38 тысяч километров, ситуация будет аналогична последствиям катастроф в Чернобыле и на Фукусиме.
https://crimea.ria.ru/20220818/zona-otchuzhdeniya-i-obvinenie-rf--mo-oboznachilo-tseli-provokatsii-na-zaes-1124207863.html
https://crimea.ria.ru/20220818/vlasti-zaporozhskoy-oblasti-nazvali-tseli-vsu-na-zaes-1124205836.html
https://crimea.ria.ru/20220818/na-zaes-mogut-byt-spyaschie--rogov-nazval-veroyatnye-stsenarii-provokatsii-1124204880.html
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РИА Новости Крым
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запорожская область, министерство иностранных дел рф (мид рф)
В МИД РФ ответили на предложение демилитаризовать зону возле ЗАЭС

МИД РФ: предложение создать демилитаризованную зону вокруг Запорожской АЭС неприемлемо

15:14 18.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре.
Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре. - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Предложение создать демилитаризованную зону вокруг Запорожской атомной электростанции неприемлемо, поскольку в этой ситуации АЭС станет еще более уязвимой. Об этом заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.
По его словам, Киев много раз демонстрировал свою способность устраивать провокации и отсутствие возможности контролировать националистические формирования.
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
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Зона отчуждения и обвинение РФ — МО обозначило цели провокации на ЗАЭС
"Киев много раз демонстрировал свою способность устраивать провокации и отсутствие возможности контролировать националистические формирования. По этой же причине неприемлемо предложение о демилитаризованной зоне вокруг Запорожской АЭС. Их реализация сделает станцию еще более уязвимой", – сказал он на брифинге в четверг.
К созданию демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС ранее призывали в Киеве, ООН и Госдепе США.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
11:57Новая жизнь на освобожденных территориях
Власти Запорожской области назвали цели ВСУ на ЗАЭС
В четверг Минобороны РФ сообщило о том, что Киев планирует устроить масштабную провокацию на Запорожской атомной электростанции во время визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на Украину, который запланирован на 19 августа, чтобы обвинить Россию в создании техногенной катастрофы.
При этом украинские войска продолжают обстреливать территорию ЗАЭС. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что если обстрелы Запорожской АЭС Украиной продолжатся, может быть рассмотрен вопрос о выводе в "холодный резерв" энергоблоков №5 и №6.
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
11:02
На ЗАЭС могут быть "спящие" – Рогов назвал вероятные сценарии провокации
В случае аварии на атомной станции зона поражения радиацией составит более 38 тысяч километров, ситуация будет аналогична последствиям катастроф в Чернобыле и на Фукусиме.
 
Запорожская областьМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)
 
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