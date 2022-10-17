https://crimea.ria.ru/20221017/nad-zaporozhskoy-aes-unichtozheny-desyatki-boevykh-dronov-vsu-1124918696.html
Над Запорожской АЭС уничтожены десятки боевых дронов ВСУ
Над Запорожской АЭС уничтожены десятки боевых дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 17.10.2022
Над Запорожской АЭС уничтожены десятки боевых дронов ВСУ
Военнослужащие ВС РФ и Росгвардии уничтожили уже десятки боевых дронов ВСУ над Запорожской атомной электростанцией, используя антидронные ружья и огнестрельное... РИА Новости Крым, 17.10.2022
2022-10-17T09:36
2022-10-17T09:36
2022-10-17T09:36
специальная военная операция рф на украине
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Военнослужащие ВС РФ и Росгвардии уничтожили уже десятки боевых дронов ВСУ над Запорожской атомной электростанцией, используя антидронные ружья и огнестрельное оружие, их истребление не прекращается. Об этом РИА Новости сообщил командир одного из подразделений Росгвардии.По его словам, в числе сбитых беспилотников – БПЛА Malloy Т150 британского производства, способные нести боевой заряд до 65 кг.С помощью эффективно работающих антидронных ружей только за последний месяц российские военнослужащие посадили около 15 боевых дронов противника. По словам офицера, использование посаженных наблюдательные БПЛА противника бессмысленно, так как они малоэффективны.Ранее 17 октября сообщалось, что по ВС РФ нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киеве, а также в Днепропетровской и Сумской областях.
https://crimea.ria.ru/20221016/vs-rf-porazili-obekty-energetiki-i-voennogo-upravleniya-na-ukraine-1124913954.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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специальная военная операция рф на украине, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
Над Запорожской АЭС уничтожены десятки боевых дронов ВСУ
Над ЗАЭС уничтожены десятки боевых дронов ВСУ, в том числе иностранного производства