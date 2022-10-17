https://crimea.ria.ru/20221017/nad-zaporozhskoy-aes-unichtozheny-desyatki-boevykh-dronov-vsu-1124918696.html

Над Запорожской АЭС уничтожены десятки боевых дронов ВСУ

Над Запорожской АЭС уничтожены десятки боевых дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 17.10.2022

Над Запорожской АЭС уничтожены десятки боевых дронов ВСУ

Военнослужащие ВС РФ и Росгвардии уничтожили уже десятки боевых дронов ВСУ над Запорожской атомной электростанцией, используя антидронные ружья и огнестрельное... РИА Новости Крым, 17.10.2022

2022-10-17T09:36

2022-10-17T09:36

2022-10-17T09:36

специальная военная операция рф на украине

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Военнослужащие ВС РФ и Росгвардии уничтожили уже десятки боевых дронов ВСУ над Запорожской атомной электростанцией, используя антидронные ружья и огнестрельное оружие, их истребление не прекращается. Об этом РИА Новости сообщил командир одного из подразделений Росгвардии.По его словам, в числе сбитых беспилотников – БПЛА Malloy Т150 британского производства, способные нести боевой заряд до 65 кг.С помощью эффективно работающих антидронных ружей только за последний месяц российские военнослужащие посадили около 15 боевых дронов противника. По словам офицера, использование посаженных наблюдательные БПЛА противника бессмысленно, так как они малоэффективны.Ранее 17 октября сообщалось, что по ВС РФ нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киеве, а также в Днепропетровской и Сумской областях.

https://crimea.ria.ru/20221016/vs-rf-porazili-obekty-energetiki-i-voennogo-upravleniya-na-ukraine-1124913954.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)