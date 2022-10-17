https://crimea.ria.ru/20221017/vzryvy-v-kieve-i-udary-po-obektam-v-gorodakh-ukrainy-dannye-na-utro-1124918248.html
Взрывы в Киеве и удары по объектам в городах Украины: данные на утро
Взрывы в Киеве и удары по объектам в городах Украины: данные на утро - РИА Новости Крым, 17.10.2022
Взрывы в Киеве и удары по объектам в городах Украины: данные на утро
Власти Киева в понедельник утром сообщили о взрывах в Шевченковском районе в центре города. РИА Новости Крым, 17.10.2022
2022-10-17T08:58
2022-10-17T08:58
2022-10-17T09:02
специальная военная операция рф на украине
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Власти Киева в понедельник утром сообщили о взрывах в Шевченковском районе в центре города.Мэр украинской столицы Виталий Кличко проинформировал о пожаре в нежилом доме и повреждении нескольких расположенных возле него зданий. Позже он сообщил еще о нескольких взрывах в этом же районе.Военная администрация Киева, в свою очередь, сообщила об ударах по критической инфраструктуре."Враг продолжает наносить удары по объектам критической инфраструктуры", - говорится в сообщении в Telegram-канале горадминистрации.О повреждении объектов критической инфраструктуры заявил и глава военной администрации Сумской области Украины Дмитрий Живицкий.Кроме того, в результате удара по объекту энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области начался сильный пожар.По информации депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, взрывы произошли и в Одессе. В этом городе, а также в Николаевской области и ряде других объявлена воздушная тревога.
https://crimea.ria.ru/20221016/ukrainskie-smi-soobschayut-o-vzryvakh-v-trekh-oblastyakh-1124917774.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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специальная военная операция рф на украине, украина
Взрывы в Киеве и удары по объектам в городах Украины: данные на утро
Украинские власти сообщили о взрывах в Киеве и ударах по Днепропетровску и Сумам
08:58 17.10.2022 (обновлено: 09:02 17.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Власти Киева в понедельник утром сообщили о взрывах в Шевченковском районе в центре города.
Мэр украинской столицы Виталий Кличко проинформировал о пожаре в нежилом доме и повреждении нескольких расположенных возле него зданий. Позже он сообщил еще о нескольких взрывах в этом же районе.
"Еще два взрыва в Шевченковском районе. Оставайтесь в укрытиях", - написал он в своем Telegram-канале.
Военная администрация Киева, в свою очередь, сообщила об ударах по критической инфраструктуре.
"Враг продолжает наносить удары по объектам критической инфраструктуры", - говорится в сообщении в Telegram-канале горадминистрации.
О повреждении объектов критической инфраструктуры заявил и глава военной администрации Сумской области Украины Дмитрий Живицкий.
"Роменский район... Удар по объектам критической инфраструктуры после 5 утра", - написал он в Telegram-канале.
Кроме того, в результате удара по объекту энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области начался сильный пожар.
"Одна ракета ударила по объекту энергетической инфраструктуры. Там сильный пожар. На месте прилета работают все службы", - рассказал глава обладминистрации Валентин Резниченко.
По информации депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, взрывы произошли и в Одессе. В этом городе, а также в Николаевской области и ряде других объявлена воздушная тревога.