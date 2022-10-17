https://crimea.ria.ru/20221017/vzryvy-v-kieve-i-udary-po-obektam-v-gorodakh-ukrainy-dannye-na-utro-1124918248.html

Взрывы в Киеве и удары по объектам в городах Украины: данные на утро

Взрывы в Киеве и удары по объектам в городах Украины: данные на утро - РИА Новости Крым, 17.10.2022

Взрывы в Киеве и удары по объектам в городах Украины: данные на утро

Власти Киева в понедельник утром сообщили о взрывах в Шевченковском районе в центре города. РИА Новости Крым, 17.10.2022

2022-10-17T08:58

2022-10-17T08:58

2022-10-17T09:02

специальная военная операция рф на украине

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Власти Киева в понедельник утром сообщили о взрывах в Шевченковском районе в центре города.Мэр украинской столицы Виталий Кличко проинформировал о пожаре в нежилом доме и повреждении нескольких расположенных возле него зданий. Позже он сообщил еще о нескольких взрывах в этом же районе.Военная администрация Киева, в свою очередь, сообщила об ударах по критической инфраструктуре."Враг продолжает наносить удары по объектам критической инфраструктуры", - говорится в сообщении в Telegram-канале горадминистрации.О повреждении объектов критической инфраструктуры заявил и глава военной администрации Сумской области Украины Дмитрий Живицкий.Кроме того, в результате удара по объекту энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области начался сильный пожар.По информации депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, взрывы произошли и в Одессе. В этом городе, а также в Николаевской области и ряде других объявлена воздушная тревога.

https://crimea.ria.ru/20221016/ukrainskie-smi-soobschayut-o-vzryvakh-v-trekh-oblastyakh-1124917774.html

украина

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, украина