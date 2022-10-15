https://crimea.ria.ru/20221015/kak-zhitelyam-obstrelivaemoy-vsu-khersonschiny-pomogayut-vyekhat-v-regiony--1124908696.html

Как жителям обстреливаемой ВСУ Херсонщины помогают выехать в регионы

Как жителям обстреливаемой ВСУ Херсонщины помогают выехать в регионы - РИА Новости Крым, 15.10.2022

Как жителям обстреливаемой ВСУ Херсонщины помогают выехать в регионы

В Госдуме прорабатывают вопросы логистики, трудоустройства взрослых и отдыха детей, покидающих Херсонскую область, регулярно находящуюся под обстрелами ВСУ. Об... РИА Новости Крым, 15.10.2022

2022-10-15T19:26

2022-10-15T19:26

2022-10-15T20:28

новые регионы россии

херсонская область

государственная дума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/1a/1124622915_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_4a34c4676f19fe444f7c0a0fed1c0dfe.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В Госдуме прорабатывают вопросы логистики, трудоустройства взрослых и отдыха детей, покидающих Херсонскую область, регулярно находящуюся под обстрелами ВСУ. Об этом сообщили депутаты ГД, прибывшие в регион.По словам председателя думского комитета по просвещению Ольги Казаковой, посетившей Скадовск вместе с депутатом ГД Михаилом Шереметом, у людей возникает много бытовых вопросов, в частности связанных с трудоустройством в РФ и судьбой имущества, которое они оставляют здесь."Часть вопросов решили на месте, часть взяли на карандаш и решим в ближайшее время. Переезд всегда сложная ситуация, особенно в таких условиях. Наша задача – дать людям уверенность, что их ждут и мы вместе справимся", – приводит слова Казаковой пресс-служба администрации Херсонской области.Шеремет заметил, что родился и вырос в Крыму, и временные трудности переходного периода, который сейчас преодолевают жители Херсонской области, ему знакомы. "Объяснили людям алгоритмы, дорожные карты, как действовать в той или иной ситуации. Мы им поможем", – заверил депутат.Первый зампред комитета ГД по развитию гражданского общества Артем Бичаев подчеркнул, что ситуации бывают очень разные и нередко возникает необходимость работать с каждым обращением в индивидуальном порядке, "несмотря на то, что разработан единый алгоритм".По словам депутата ГД Игоря Кастюкевича, особое внимание будет уделено маломобильным жителям и людям, нуждающимся в медицинской помощи."Маломобильные жители или их родственники могут обратиться по телефону горячей линии +7 800 301 99 99 и заявить о желании уехать. Есть четкий алгоритм. Кроме того, мы сейчас вывозим некоторых жителей, которым необходимо медицинское обследование", – сказал Кастюкевич.Он также пообещал проработать возможность родителям сопровождать детей, которые организованно отправляются на отдых в Крым и другие регионы России. Проблему озвучил глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев. По его словам, педагоги, сопровождающие детей разного возраста, не могут оставаться с ними, в связи с чем родители переживают, хотя и радуются тому, в каких условиях проживают ребята. Вместе с первым зампредом думского комитета по обороне Андреем Красовым, депутаты Костюкевич и Бичаев посетили несколько разрушенных в результате обстрелов ВСУ объектов, побывали в паспортном столе, а также повстречались с трудовыми коллективами в Новой Каховке.С жителями Чаплинки провел встречи депутат Андрей Гимбатов. По словам местных властей, в поселке сегодня остается только 30% населения: многие уже уехали, но намерены вернуться."Разъяснили людям все детали по возможности выезда, в том числе и на отдых в Анапу, поговорили о насущных проблемах, понимание, как их решать, у нас есть, будем работать дальше", – сказал Гимбатов.Депутаты подчеркнули, что многие регионы России уже откликнулись, объявив, что готовы принять у себя жителей Херсонской области.Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что правительство РФ в ответ на обращение властей Херсонской области окажет полное содействие в организации выезда жителей региона и бесплатном размещении в других субъектах России.14 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о том, сколько жителей уже обратились на горячую линию с просьбой организовать им возможность покинуть регион в связи с ежедневными ракетными ударами со стороны Украины.

https://crimea.ria.ru/20221013/vlasti-khersonskoy-oblasti-poprosili-ob-evakuatsii-naseleniya-1124859228.html

https://crimea.ria.ru/20221008/krym-primet-na-otdykh-do-pyati-tysyach-detey-iz-khersonskoy-oblasti---saldo-1124766733.html

https://crimea.ria.ru/20221015/v-khersonskoy-oblasti-soobschili-o-popytke-nastupleniya-vsu-1124901287.html

новые регионы россии

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новые регионы россии, херсонская область, государственная дума рф