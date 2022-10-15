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Как жителям обстреливаемой ВСУ Херсонщины помогают выехать в регионы - РИА Новости Крым, 15.10.2022
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Как жителям обстреливаемой ВСУ Херсонщины помогают выехать в регионы
Как жителям обстреливаемой ВСУ Херсонщины помогают выехать в регионы - РИА Новости Крым, 15.10.2022
Как жителям обстреливаемой ВСУ Херсонщины помогают выехать в регионы
В Госдуме прорабатывают вопросы логистики, трудоустройства взрослых и отдыха детей, покидающих Херсонскую область, регулярно находящуюся под обстрелами ВСУ. Об... РИА Новости Крым, 15.10.2022
2022-10-15T19:26
2022-10-15T20:28
новые регионы россии
херсонская область
государственная дума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В Госдуме прорабатывают вопросы логистики, трудоустройства взрослых и отдыха детей, покидающих Херсонскую область, регулярно находящуюся под обстрелами ВСУ. Об этом сообщили депутаты ГД, прибывшие в регион.По словам председателя думского комитета по просвещению Ольги Казаковой, посетившей Скадовск вместе с депутатом ГД Михаилом Шереметом, у людей возникает много бытовых вопросов, в частности связанных с трудоустройством в РФ и судьбой имущества, которое они оставляют здесь."Часть вопросов решили на месте, часть взяли на карандаш и решим в ближайшее время. Переезд всегда сложная ситуация, особенно в таких условиях. Наша задача – дать людям уверенность, что их ждут и мы вместе справимся", – приводит слова Казаковой пресс-служба администрации Херсонской области.Шеремет заметил, что родился и вырос в Крыму, и временные трудности переходного периода, который сейчас преодолевают жители Херсонской области, ему знакомы. "Объяснили людям алгоритмы, дорожные карты, как действовать в той или иной ситуации. Мы им поможем", – заверил депутат.Первый зампред комитета ГД по развитию гражданского общества Артем Бичаев подчеркнул, что ситуации бывают очень разные и нередко возникает необходимость работать с каждым обращением в индивидуальном порядке, "несмотря на то, что разработан единый алгоритм".По словам депутата ГД Игоря Кастюкевича, особое внимание будет уделено маломобильным жителям и людям, нуждающимся в медицинской помощи."Маломобильные жители или их родственники могут обратиться по телефону горячей линии +7 800 301 99 99 и заявить о желании уехать. Есть четкий алгоритм. Кроме того, мы сейчас вывозим некоторых жителей, которым необходимо медицинское обследование", – сказал Кастюкевич.Он также пообещал проработать возможность родителям сопровождать детей, которые организованно отправляются на отдых в Крым и другие регионы России. Проблему озвучил глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев. По его словам, педагоги, сопровождающие детей разного возраста, не могут оставаться с ними, в связи с чем родители переживают, хотя и радуются тому, в каких условиях проживают ребята. Вместе с первым зампредом думского комитета по обороне Андреем Красовым, депутаты Костюкевич и Бичаев посетили несколько разрушенных в результате обстрелов ВСУ объектов, побывали в паспортном столе, а также повстречались с трудовыми коллективами в Новой Каховке.С жителями Чаплинки провел встречи депутат Андрей Гимбатов. По словам местных властей, в поселке сегодня остается только 30% населения: многие уже уехали, но намерены вернуться."Разъяснили людям все детали по возможности выезда, в том числе и на отдых в Анапу, поговорили о насущных проблемах, понимание, как их решать, у нас есть, будем работать дальше", – сказал Гимбатов.Депутаты подчеркнули, что многие регионы России уже откликнулись, объявив, что готовы принять у себя жителей Херсонской области.Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что правительство РФ в ответ на обращение властей Херсонской области окажет полное содействие в организации выезда жителей региона и бесплатном размещении в других субъектах России.14 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о том, сколько жителей уже обратились на горячую линию с просьбой организовать им возможность покинуть регион в связи с ежедневными ракетными ударами со стороны Украины.
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новые регионы россии, херсонская область, государственная дума рф
Как жителям обстреливаемой ВСУ Херсонщины помогают выехать в регионы

На Херсонщине депутаты ГД помогают людям выехать в безопасные регионы РФ

19:26 15.10.2022 (обновлено: 20:28 15.10.2022)
 
© РИА Новости КрымРезультаты обстрела Чернобаевки херсонской области
Результаты обстрела Чернобаевки херсонской области - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В Госдуме прорабатывают вопросы логистики, трудоустройства взрослых и отдыха детей, покидающих Херсонскую область, регулярно находящуюся под обстрелами ВСУ. Об этом сообщили депутаты ГД, прибывшие в регион.
По словам председателя думского комитета по просвещению Ольги Казаковой, посетившей Скадовск вместе с депутатом ГД Михаилом Шереметом, у людей возникает много бытовых вопросов, в частности связанных с трудоустройством в РФ и судьбой имущества, которое они оставляют здесь.
"Часть вопросов решили на месте, часть взяли на карандаш и решим в ближайшее время. Переезд всегда сложная ситуация, особенно в таких условиях. Наша задача – дать людям уверенность, что их ждут и мы вместе справимся", – приводит слова Казаковой пресс-служба администрации Херсонской области.
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13 октября, 14:46
Власти Херсонщины попросили помощи в организации выезда жителей региона
Шеремет заметил, что родился и вырос в Крыму, и временные трудности переходного периода, который сейчас преодолевают жители Херсонской области, ему знакомы.
"Объяснили людям алгоритмы, дорожные карты, как действовать в той или иной ситуации. Мы им поможем", – заверил депутат.
Первый зампред комитета ГД по развитию гражданского общества Артем Бичаев подчеркнул, что ситуации бывают очень разные и нередко возникает необходимость работать с каждым обращением в индивидуальном порядке, "несмотря на то, что разработан единый алгоритм".
"Мы с коллегами находимся здесь сегодня именно для такой адресной проработки. Получая обратную связь от жителей, тут же доводим информацию до руководителей администрации области и принимаем решение, – рассказал Бичаев.
По словам депутата ГД Игоря Кастюкевича, особое внимание будет уделено маломобильным жителям и людям, нуждающимся в медицинской помощи.
"Маломобильные жители или их родственники могут обратиться по телефону горячей линии +7 800 301 99 99 и заявить о желании уехать. Есть четкий алгоритм. Кроме того, мы сейчас вывозим некоторых жителей, которым необходимо медицинское обследование", – сказал Кастюкевич.
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Он также пообещал проработать возможность родителям сопровождать детей, которые организованно отправляются на отдых в Крым и другие регионы России. Проблему озвучил глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев. По его словам, педагоги, сопровождающие детей разного возраста, не могут оставаться с ними, в связи с чем родители переживают, хотя и радуются тому, в каких условиях проживают ребята.
"Возможность выехать и посмотреть, как отдыхают дети, должна быть и у родителей, если они изъявят такое желание", – заключил Кастюкевич.
Вместе с первым зампредом думского комитета по обороне Андреем Красовым, депутаты Костюкевич и Бичаев посетили несколько разрушенных в результате обстрелов ВСУ объектов, побывали в паспортном столе, а также повстречались с трудовыми коллективами в Новой Каховке.
С жителями Чаплинки провел встречи депутат Андрей Гимбатов. По словам местных властей, в поселке сегодня остается только 30% населения: многие уже уехали, но намерены вернуться.
"Разъяснили людям все детали по возможности выезда, в том числе и на отдых в Анапу, поговорили о насущных проблемах, понимание, как их решать, у нас есть, будем работать дальше", – сказал Гимбатов.
Депутаты подчеркнули, что многие регионы России уже откликнулись, объявив, что готовы принять у себя жителей Херсонской области.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что правительство РФ в ответ на обращение властей Херсонской области окажет полное содействие в организации выезда жителей региона и бесплатном размещении в других субъектах России.
14 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о том, сколько жителей уже обратились на горячую линию с просьбой организовать им возможность покинуть регион в связи с ежедневными ракетными ударами со стороны Украины.
Бойцы Росгвардии проверяют территорию для обеспечения безопасности в период проведения референдума в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
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20:10Главные события и заявления дня: 15 октября
19:26Как жителям обстреливаемой ВСУ Херсонщины помогают выехать в регионы
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