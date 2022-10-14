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Сколько людей захотели выехать из Херсонской области – Сальдо - РИА Новости Крым, 14.10.2022
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Новая жизнь на освобожденных территориях
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Сколько людей захотели выехать из Херсонской области – Сальдо
Сколько людей захотели выехать из Херсонской области – Сальдо - РИА Новости Крым, 14.10.2022
Сколько людей захотели выехать из Херсонской области – Сальдо
Около 350 жителей Херсонской области обратились на горячую линию с просьбой организовать возможность покинуть регион в связи с ракетными ударами со стороны... РИА Новости Крым, 14.10.2022
2022-10-14T14:03
2022-10-14T14:05
новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Около 350 жителей Херсонской области обратились на горячую линию с просьбой организовать возможность покинуть регион в связи с ракетными ударами со стороны Украины. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.Пенсии, газ и курс валют: жизнь в Херсоне после референдума &gt;&gt;Накануне Сальдо обратился за федеральной помощью для организации выезда населения из-за ежедневных ракетных ударов со стороны ВСУ. В этот же день в области создали горячую линию для обращений желающих выехать из региона граждан.По словам врио губернатора, на призыв о помощи уже откликнулась Республика Крым, Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский край. Для обеспечения выезда властям региона необходимо решить организационные вопросы, в первую очередь, логистики и транспорта. Он отметил, что проезд для жителей Херсонской области будет бесплатным.Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что правительство РФ окажет полное содействие администрации области в организации выезда жителей региона и бесплатном размещении в других субъектах РФ.
https://crimea.ria.ru/20221013/pravitelstvo-pomozhet-s-vyezdom-zhiteley-khersonskoy-oblasti--khusnullin-1124867034.html
https://crimea.ria.ru/20221013/kak-rabotaet-pereprava-cherez-dnepr-v-khersone-1124861196.html
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херсонская область, общество
Сколько людей захотели выехать из Херсонской области – Сальдо

Сальдо разъяснил, куда и как могут выехать жители из Херсонской области

14:03 14.10.2022 (обновлено: 14:05 14.10.2022)
 
© РИА Новости КрымНа набережной в городе Голая Пристань Херсонской области
На набережной в городе Голая Пристань Херсонской области - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Около 350 жителей Херсонской области обратились на горячую линию с просьбой организовать возможность покинуть регион в связи с ракетными ударами со стороны Украины. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
Пенсии, газ и курс валют: жизнь в Херсоне после референдума >>
Накануне Сальдо обратился за федеральной помощью для организации выезда населения из-за ежедневных ракетных ударов со стороны ВСУ. В этот же день в области создали горячую линию для обращений желающих выехать из региона граждан.
Последствия обстрела рыболовецкой туристической усадьбы Трофей в селе Старая Збурьевка Херсонской области - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
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Правительство поможет с выездом жителей Херсонской области – Хуснуллин
По словам врио губернатора, на призыв о помощи уже откликнулась Республика Крым, Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский край. Для обеспечения выезда властям региона необходимо решить организационные вопросы, в первую очередь, логистики и транспорта. Он отметил, что проезд для жителей Херсонской области будет бесплатным.
"Строгих рекомендаций нет. Города и населенные пункты Херсонской области в обычном режиме работают и живут, но возможность выехать есть. Это абсолютно добровольное дело. Хотя масштабы обращающихся не велики, многие уже привыкли жить в такой ситуации… ракеты летают, взрывы происходят. Я уверен, что скоро все это закончится, но пока создаем такую ситуацию, чтобы желающие могли выехать", – сказал он.
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Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что правительство РФ окажет полное содействие администрации области в организации выезда жителей региона и бесплатном размещении в других субъектах РФ.
 
Новая жизнь на освобожденных территорияхХерсонская областьОбщество
 
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