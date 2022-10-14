https://crimea.ria.ru/20221014/skolko-lyudey-zakhoteli-vyekhat-iz-khersonskoy-oblasti--saldo-1124886610.html

Сколько людей захотели выехать из Херсонской области – Сальдо

Сколько людей захотели выехать из Херсонской области – Сальдо - РИА Новости Крым, 14.10.2022

Сколько людей захотели выехать из Херсонской области – Сальдо

Около 350 жителей Херсонской области обратились на горячую линию с просьбой организовать возможность покинуть регион в связи с ракетными ударами со стороны... РИА Новости Крым, 14.10.2022

2022-10-14T14:03

2022-10-14T14:03

2022-10-14T14:05

новая жизнь на освобожденных территориях

херсонская область

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Около 350 жителей Херсонской области обратились на горячую линию с просьбой организовать возможность покинуть регион в связи с ракетными ударами со стороны Украины. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.Пенсии, газ и курс валют: жизнь в Херсоне после референдума >>Накануне Сальдо обратился за федеральной помощью для организации выезда населения из-за ежедневных ракетных ударов со стороны ВСУ. В этот же день в области создали горячую линию для обращений желающих выехать из региона граждан.По словам врио губернатора, на призыв о помощи уже откликнулась Республика Крым, Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский край. Для обеспечения выезда властям региона необходимо решить организационные вопросы, в первую очередь, логистики и транспорта. Он отметил, что проезд для жителей Херсонской области будет бесплатным.Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что правительство РФ окажет полное содействие администрации области в организации выезда жителей региона и бесплатном размещении в других субъектах РФ.

https://crimea.ria.ru/20221013/pravitelstvo-pomozhet-s-vyezdom-zhiteley-khersonskoy-oblasti--khusnullin-1124867034.html

https://crimea.ria.ru/20221013/kak-rabotaet-pereprava-cherez-dnepr-v-khersone-1124861196.html

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, общество