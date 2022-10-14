Сколько людей захотели выехать из Херсонской области – Сальдо
Сальдо разъяснил, куда и как могут выехать жители из Херсонской области
14:03 14.10.2022 (обновлено: 14:05 14.10.2022)
© РИА Новости КрымНа набережной в городе Голая Пристань Херсонской области
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Около 350 жителей Херсонской области обратились на горячую линию с просьбой организовать возможность покинуть регион в связи с ракетными ударами со стороны Украины. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
Накануне Сальдо обратился за федеральной помощью для организации выезда населения из-за ежедневных ракетных ударов со стороны ВСУ. В этот же день в области создали горячую линию для обращений желающих выехать из региона граждан.
По словам врио губернатора, на призыв о помощи уже откликнулась Республика Крым, Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский край. Для обеспечения выезда властям региона необходимо решить организационные вопросы, в первую очередь, логистики и транспорта. Он отметил, что проезд для жителей Херсонской области будет бесплатным.
"Строгих рекомендаций нет. Города и населенные пункты Херсонской области в обычном режиме работают и живут, но возможность выехать есть. Это абсолютно добровольное дело. Хотя масштабы обращающихся не велики, многие уже привыкли жить в такой ситуации… ракеты летают, взрывы происходят. Я уверен, что скоро все это закончится, но пока создаем такую ситуацию, чтобы желающие могли выехать", – сказал он.
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Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что правительство РФ окажет полное содействие администрации области в организации выезда жителей региона и бесплатном размещении в других субъектах РФ.