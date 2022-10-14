https://crimea.ria.ru/20221014/pensii-gaz-i-kurs-valyut-zhizn-v-khersone-posle-referenduma-1124861132.html

Пенсии, газ и курс валют: жизнь в Херсоне после референдума

Пенсии, газ и курс валют: жизнь в Херсоне после референдума - РИА Новости Крым, 14.10.2022

Пенсии, газ и курс валют: жизнь в Херсоне после референдума

Жители Херсона рассказали о жизни города после референдума о присоединении Херсонской области к России. РИА Новости Крым, 14.10.2022

2022-10-14T10:38

2022-10-14T10:38

2022-10-14T10:38

херсонская область

новые регионы россии

соцзащита

общество

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ХЕРСОН, 14 окт – РИА Новости Крым. Жители Херсона рассказали о жизни города после референдума о присоединении Херсонской области к России. “Транспорт работает, некоторые заведения открыты. В аптеках можно купить необходимые лекарства. Мы с мужем ходим на работу. Подали документы на получение российского паспорта. Конечно, мы придерживаемся комендантского часа (с 22:00 до 06:00 – ред.), ведь не знаем, чего ожидать от ВСУ. Но в основном все движение происходит с утра и до 17:00, пока светло”, - дополнила жительница. "Важно, что не забыли и о пенсионерах, и выплачивают по 10 тысяч рублей каждый месяц", - делится мнением пенсионерка. "Очень рады тому, что начала работать полиция и уменьшились случаи хулиганства. Сотрудники следят за порядком в городе днем и ночью. Что касается таможни, то пропали гигантские очереди, пропускают намного быстрее", - говорит еще одна жительница Херсона. Кроме того, она отмечает, что ее семье предложили бесплатный отдых в Крыму для взрослых и детей.Ранее администрация Херсонской области проинформировала местных жителей, что во время осенних школьных каникул они могут отдохнуть на курортах Крыма, Краснодарского края, Ростовской области в рамках культурно-образовательных проектов. Крым примет на отдых до пяти тысяч детей из Херсонской области - Сальдо >>Референдум о вхождении в состав России Херсонской области закончился 27 сентября. 87,05% жителей Херсонской области проголосовали за вхождение в состав РФ.

https://crimea.ria.ru/20220812/pervye-zhiteli-khersona-poluchili-rossiyskie-nomera-na-avto-i-prava-1124149617.html

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херсонская область, новые регионы россии, соцзащита, общество