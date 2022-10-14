https://crimea.ria.ru/20221014/pensii-gaz-i-kurs-valyut-zhizn-v-khersone-posle-referenduma-1124861132.html
Пенсии, газ и курс валют: жизнь в Херсоне после референдума
Пенсии, газ и курс валют: жизнь в Херсоне после референдума - РИА Новости Крым, 14.10.2022
Пенсии, газ и курс валют: жизнь в Херсоне после референдума
Жители Херсона рассказали о жизни города после референдума о присоединении Херсонской области к России. РИА Новости Крым, 14.10.2022
2022-10-14T10:38
2022-10-14T10:38
2022-10-14T10:38
херсонская область
новые регионы россии
соцзащита
общество
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ХЕРСОН, 14 окт – РИА Новости Крым. Жители Херсона рассказали о жизни города после референдума о присоединении Херсонской области к России. “Транспорт работает, некоторые заведения открыты. В аптеках можно купить необходимые лекарства. Мы с мужем ходим на работу. Подали документы на получение российского паспорта. Конечно, мы придерживаемся комендантского часа (с 22:00 до 06:00 – ред.), ведь не знаем, чего ожидать от ВСУ. Но в основном все движение происходит с утра и до 17:00, пока светло”, - дополнила жительница. "Важно, что не забыли и о пенсионерах, и выплачивают по 10 тысяч рублей каждый месяц", - делится мнением пенсионерка. "Очень рады тому, что начала работать полиция и уменьшились случаи хулиганства. Сотрудники следят за порядком в городе днем и ночью. Что касается таможни, то пропали гигантские очереди, пропускают намного быстрее", - говорит еще одна жительница Херсона. Кроме того, она отмечает, что ее семье предложили бесплатный отдых в Крыму для взрослых и детей.Ранее администрация Херсонской области проинформировала местных жителей, что во время осенних школьных каникул они могут отдохнуть на курортах Крыма, Краснодарского края, Ростовской области в рамках культурно-образовательных проектов. Крым примет на отдых до пяти тысяч детей из Херсонской области - Сальдо >>Референдум о вхождении в состав России Херсонской области закончился 27 сентября. 87,05% жителей Херсонской области проголосовали за вхождение в состав РФ.
https://crimea.ria.ru/20220812/pervye-zhiteli-khersona-poluchili-rossiyskie-nomera-na-avto-i-prava-1124149617.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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херсонская область, новые регионы россии, соцзащита, общество
Пенсии, газ и курс валют: жизнь в Херсоне после референдума
Как живет Херсон после референдума
ХЕРСОН, 14 окт – РИА Новости Крым. Жители Херсона рассказали о жизни города после референдума о присоединении Херсонской области к России.
“Жить стало намного легче. Гривна, курс которой упал почти до 1,25 за рубль, почти выведена из оборота на территории Херсонской области. Мы везде расплачиваемся рублями. Нехватки продукции нет. Цены, конечно, еще очень завышены, но мы надеемся, что скоро все нормализуется. Только вот цены на газ подняли после новостей о Крымском мосте”, - комментирует ситуацию житель Херсона.
“Транспорт работает, некоторые заведения открыты. В аптеках можно купить необходимые лекарства. Мы с мужем ходим на работу. Подали документы на получение российского паспорта. Конечно, мы придерживаемся комендантского часа (с 22:00 до 06:00 – ред.), ведь не знаем, чего ожидать от ВСУ. Но в основном все движение происходит с утра и до 17:00, пока светло”, - дополнила жительница.
"Важно, что не забыли и о пенсионерах, и выплачивают по 10 тысяч рублей каждый месяц", - делится мнением пенсионерка.
"Очень рады тому, что начала работать полиция и уменьшились случаи хулиганства. Сотрудники следят за порядком в городе днем и ночью. Что касается таможни, то пропали гигантские очереди, пропускают намного быстрее", - говорит еще одна жительница Херсона.
Кроме того, она отмечает, что ее семье предложили бесплатный отдых в Крыму для взрослых и детей.
"Мы записали нашего сына, пусть отдыхает с друзьями. Очень благодарны за такую возможность", - говорит женщина.
Ранее администрация Херсонской области проинформировала местных жителей, что во время осенних школьных каникул они могут отдохнуть на курортах Крыма, Краснодарского края, Ростовской области в рамках культурно-образовательных проектов.
Референдум о вхождении в состав России Херсонской области закончился 27 сентября. 87,05% жителей Херсонской области проголосовали за вхождение в состав РФ.