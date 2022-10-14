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Еще два парома выйдут в рейсы на Керченской переправе - РИА Новости Крым, 14.10.2022
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Еще два парома выйдут в рейсы на Керченской переправе
Еще два парома выйдут в рейсы на Керченской переправе - РИА Новости Крым, 14.10.2022
Еще два парома выйдут в рейсы на Керченской переправе
В ближайшее время в Керченском проливе увеличат количество паромов, курсирующих между Крымом и Кубанью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 14.10.2022
2022-10-14T16:47
2022-10-14T17:05
кубань
ситуация на керченской переправе
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. В ближайшее время в Керченском проливе увеличат количество паромов, курсирующих между Крымом и Кубанью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Также, по его словам, для удобства водителей распечатают актуальные списки из электронной очереди, чтобы люди могли видеть реальное время ожидания. Кондратьев подчеркнул, что для ожидающих организовано питание, горячий чай и даже походная баня.Ранее Минтранс РФ сообщил, что Керченская паромная переправа с момента начала работы после ЧП на Крымском мосту перевезла 10 тысяч пассажиров и более 2,8 тыс. автомобилей, в основном – грузовых.ЧП на Крымском мосту произошло утром 8 октября. Из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".12 октября ФСБ сообщила о том, что организатором теракта на Крымском мосту выступило Главное управление разведки минобороны Украины под руководством руководителя ведомства Кирилла Буданова. Ранее о причастности украинских спецслужб к теракту заявлял глава СК РФ Александр Бастрыкин, к случившемуся также причастны граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке теракта.14 октября председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал документ, определяющий предельный срок завершения капитального ремонта поврежденной части Крымского моста – 1 июля 2023 года.В рамках организации транспортного сообщения Крыма с материковой частью налажена работа паромной переправы. Также работает альтернативный сухопутный маршрут через новые субъекты РФ в Ростовскую область.
https://crimea.ria.ru/20221014/skolko-lyudey-vospolzovalis-kerchenskoy-perepravoy-s-momenta-zapuska-1124881215.html
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кубань, ситуация на керченской переправе, новости
Еще два парома выйдут в рейсы на Керченской переправе

Кондратьев: на Керченскую переправу в ближайшее время добавят еще два парома

16:47 14.10.2022 (обновлено: 17:05 14.10.2022)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЧайки в Керченском проливе
Чайки в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. В ближайшее время в Керченском проливе увеличат количество паромов, курсирующих между Крымом и Кубанью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"С руководством "Росморпорта" обсудили возможности увеличения количества паромов. По их информации, в ближайшее время планируют запустить еще два судна. Это позволит активнее переправлять большегрузы", - написал Кондратьев по итогам выезда в порт "Кавказ".
Также, по его словам, для удобства водителей распечатают актуальные списки из электронной очереди, чтобы люди могли видеть реальное время ожидания. Кондратьев подчеркнул, что для ожидающих организовано питание, горячий чай и даже походная баня.
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
12:51
Сколько людей воспользовались Керченской переправой с момента запуска
Ранее Минтранс РФ сообщил, что Керченская паромная переправа с момента начала работы после ЧП на Крымском мосту перевезла 10 тысяч пассажиров и более 2,8 тыс. автомобилей, в основном – грузовых.
ЧП на Крымском мосту произошло утром 8 октября. Из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".
12 октября ФСБ сообщила о том, что организатором теракта на Крымском мосту выступило Главное управление разведки минобороны Украины под руководством руководителя ведомства Кирилла Буданова. Ранее о причастности украинских спецслужб к теракту заявлял глава СК РФ Александр Бастрыкин, к случившемуся также причастны граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке теракта.
Палуба парома Крым на Керченском проливе. - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
Вчера, 14:09
На Керченской переправе выросло время ожидания паромов для грузовиков
14 октября председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал документ, определяющий предельный срок завершения капитального ремонта поврежденной части Крымского моста – 1 июля 2023 года.
В рамках организации транспортного сообщения Крыма с материковой частью налажена работа паромной переправы. Также работает альтернативный сухопутный маршрут через новые субъекты РФ в Ростовскую область.
 
КубаньСитуация на Керченской переправеНовости
 
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