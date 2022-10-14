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Сколько людей воспользовались Керченской переправой с момента запуска - РИА Новости Крым, 14.10.2022
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Сколько людей воспользовались Керченской переправой с момента запуска
Сколько людей воспользовались Керченской переправой с момента запуска - РИА Новости Крым, 14.10.2022
Сколько людей воспользовались Керченской переправой с момента запуска
Керченская паромная переправа с момента начала работы после ЧП на Крымском мосту перевезла 10 тысяч пассажиров и более 2,8 тыс. автомобилей, в основном –... РИА Новости Крым, 14.10.2022
2022-10-14T12:51
2022-10-14T12:52
крым
ситуация на керченской переправе
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа с момента начала работы после ЧП на Крымском мосту перевезла 10 тысяч пассажиров и более 2,8 тыс. автомобилей, в основном – грузовых. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ.По данным Минтранса, четыре парома совершили 78 оборотных рейсов, еще девять рейсов выполнили девять пассажирских судов."Погода по-прежнему благоприятствует работе переправы. Согласно прогнозу Росгидромета для Керчи и прилегающей акватории, северный ветер сменится северо-восточным со средней скоростью 6 м/сек и порывами до 11 м/сек, без осадков. Видимость хорошая, волнение минимальное – 20-70 см, температура воздуха и воды в море днем будет примерно одинаковой +15…17 градусов", - уточнили в ведомстве.ЧП на Крымском мосту произошло утром 8 октября. Из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".12 октября ФСБ сообщила о том, что организатором теракта на Крымском мосту выступило Главное управление разведки минобороны Украины под руководством руководителя ведомства Кирилла Буданова. Ранее о причастности украинских спецслужб к теракту заявлял глава СК РФ Александр Бастрыкин, к случившемуся также причастны граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке теракта.14 октября председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал документ, определяющий предельный срок завершения капитального ремонта поврежденной части Крымского моста – 1 июля 2023 года.На Керченской переправе выросло время ожидания паромов для грузовиков &gt;&gt;В рамках организации транспортного сообщения Крыма с материковой частью налажена работа паромной переправы. Также работает альтернативный сухопутный маршрут через новые субъекты РФ в Ростовскую область.l
https://crimea.ria.ru/20221014/uekhat-ili-ostatsya-kak-otreagiroval-turist-na-terakt-na-krymskom-mostu-1124868081.html
https://crimea.ria.ru/20221013/cherez-kerchenskiy-proliv-za-sutki-perevezli-bolee-740-fur-i-avtobusov-1124862410.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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крым, ситуация на керченской переправе, общество
Сколько людей воспользовались Керченской переправой с момента запуска

Паромы перевезли между Керчью и Таманью 10 тыс. пассажиров и почти 3 тыс. машин - Минтранс

12:51 14.10.2022 (обновлено: 12:52 14.10.2022)
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа с момента начала работы после ЧП на Крымском мосту перевезла 10 тысяч пассажиров и более 2,8 тыс. автомобилей, в основном – грузовых. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ.
"Через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 10 276 пассажиров и 2 843 единицы автотранспортных средств. В основном, большегрузных, среднетоннажных грузовиков и микроавтобусов", - сказано в Telegram-канале профильного министерства.
По данным Минтранса, четыре парома совершили 78 оборотных рейсов, еще девять рейсов выполнили девять пассажирских судов.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
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"Погода по-прежнему благоприятствует работе переправы. Согласно прогнозу Росгидромета для Керчи и прилегающей акватории, северный ветер сменится северо-восточным со средней скоростью 6 м/сек и порывами до 11 м/сек, без осадков. Видимость хорошая, волнение минимальное – 20-70 см, температура воздуха и воды в море днем будет примерно одинаковой +15…17 градусов", - уточнили в ведомстве.
ЧП на Крымском мосту произошло утром 8 октября. Из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".
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12 октября ФСБ сообщила о том, что организатором теракта на Крымском мосту выступило Главное управление разведки минобороны Украины под руководством руководителя ведомства Кирилла Буданова. Ранее о причастности украинских спецслужб к теракту заявлял глава СК РФ Александр Бастрыкин, к случившемуся также причастны граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке теракта.
14 октября председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал документ, определяющий предельный срок завершения капитального ремонта поврежденной части Крымского моста – 1 июля 2023 года.
На Керченской переправе выросло время ожидания паромов для грузовиков >>
В рамках организации транспортного сообщения Крыма с материковой частью налажена работа паромной переправы. Также работает альтернативный сухопутный маршрут через новые субъекты РФ в Ростовскую область.l
 
КрымСитуация на Керченской переправеОбщество
 
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