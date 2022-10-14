https://crimea.ria.ru/20221014/skolko-lyudey-vospolzovalis-kerchenskoy-perepravoy-s-momenta-zapuska-1124881215.html

Сколько людей воспользовались Керченской переправой с момента запуска

Сколько людей воспользовались Керченской переправой с момента запуска - РИА Новости Крым, 14.10.2022

Сколько людей воспользовались Керченской переправой с момента запуска

Керченская паромная переправа с момента начала работы после ЧП на Крымском мосту перевезла 10 тысяч пассажиров и более 2,8 тыс. автомобилей, в основном –... РИА Новости Крым, 14.10.2022

2022-10-14T12:51

2022-10-14T12:51

2022-10-14T12:52

крым

ситуация на керченской переправе

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа с момента начала работы после ЧП на Крымском мосту перевезла 10 тысяч пассажиров и более 2,8 тыс. автомобилей, в основном – грузовых. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ.По данным Минтранса, четыре парома совершили 78 оборотных рейсов, еще девять рейсов выполнили девять пассажирских судов."Погода по-прежнему благоприятствует работе переправы. Согласно прогнозу Росгидромета для Керчи и прилегающей акватории, северный ветер сменится северо-восточным со средней скоростью 6 м/сек и порывами до 11 м/сек, без осадков. Видимость хорошая, волнение минимальное – 20-70 см, температура воздуха и воды в море днем будет примерно одинаковой +15…17 градусов", - уточнили в ведомстве.ЧП на Крымском мосту произошло утром 8 октября. Из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".12 октября ФСБ сообщила о том, что организатором теракта на Крымском мосту выступило Главное управление разведки минобороны Украины под руководством руководителя ведомства Кирилла Буданова. Ранее о причастности украинских спецслужб к теракту заявлял глава СК РФ Александр Бастрыкин, к случившемуся также причастны граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке теракта.14 октября председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал документ, определяющий предельный срок завершения капитального ремонта поврежденной части Крымского моста – 1 июля 2023 года.На Керченской переправе выросло время ожидания паромов для грузовиков >>В рамках организации транспортного сообщения Крыма с материковой частью налажена работа паромной переправы. Также работает альтернативный сухопутный маршрут через новые субъекты РФ в Ростовскую область.l

https://crimea.ria.ru/20221014/uekhat-ili-ostatsya-kak-otreagiroval-turist-na-terakt-na-krymskom-mostu-1124868081.html

https://crimea.ria.ru/20221013/cherez-kerchenskiy-proliv-za-sutki-perevezli-bolee-740-fur-i-avtobusov-1124862410.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ситуация на керченской переправе, общество