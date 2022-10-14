Сколько людей воспользовались Керченской переправой с момента запуска
Паромы перевезли между Керчью и Таманью 10 тыс. пассажиров и почти 3 тыс. машин - Минтранс
12:51 14.10.2022 (обновлено: 12:52 14.10.2022)
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоКерченская паромная переправа
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа с момента начала работы после ЧП на Крымском мосту перевезла 10 тысяч пассажиров и более 2,8 тыс. автомобилей, в основном – грузовых. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ.
"Через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 10 276 пассажиров и 2 843 единицы автотранспортных средств. В основном, большегрузных, среднетоннажных грузовиков и микроавтобусов", - сказано в Telegram-канале профильного министерства.
По данным Минтранса, четыре парома совершили 78 оборотных рейсов, еще девять рейсов выполнили девять пассажирских судов.
"Погода по-прежнему благоприятствует работе переправы. Согласно прогнозу Росгидромета для Керчи и прилегающей акватории, северный ветер сменится северо-восточным со средней скоростью 6 м/сек и порывами до 11 м/сек, без осадков. Видимость хорошая, волнение минимальное – 20-70 см, температура воздуха и воды в море днем будет примерно одинаковой +15…17 градусов", - уточнили в ведомстве.
ЧП на Крымском мосту произошло утром 8 октября. Из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".
12 октября ФСБ сообщила о том, что организатором теракта на Крымском мосту выступило Главное управление разведки минобороны Украины под руководством руководителя ведомства Кирилла Буданова. Ранее о причастности украинских спецслужб к теракту заявлял глава СК РФ Александр Бастрыкин, к случившемуся также причастны граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке теракта.
14 октября председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал документ, определяющий предельный срок завершения капитального ремонта поврежденной части Крымского моста – 1 июля 2023 года.
В рамках организации транспортного сообщения Крыма с материковой частью налажена работа паромной переправы. Также работает альтернативный сухопутный маршрут через новые субъекты РФ в Ростовскую область.l