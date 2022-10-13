https://crimea.ria.ru/20221013/vam-pora-v-otpusk-eksperty-nazvali-simptomy-ustalosti-ot-raboty-1124846404.html

Вам пора в отпуск: эксперты назвали "симптомы" усталости от работы

Вам пора в отпуск: эксперты назвали "симптомы" усталости от работы - РИА Новости Крым, 13.10.2022

Вам пора в отпуск: эксперты назвали "симптомы" усталости от работы

Если вы теряете самообладание и выходите из состояния равновесия даже по незначительным поводам – вам пора в отпуск. Этот и другие тревожные признаки усталости... РИА Новости Крым, 13.10.2022

2022-10-13T07:03

2022-10-13T07:03

2022-10-13T07:03

общество

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Если вы теряете самообладание и выходите из состояния равновесия даже по незначительным поводам – вам пора в отпуск. Этот и другие тревожные признаки усталости от работы со ссылкой на экспертов перечисляет Mirror.По словам экспертов, среди других показателей усталости – желание есть вредную еду и несоблюдение графика питания. Кроме того, уставшие работники слишком много времени проводят в телефоне – это может быть связано с отсутствием мотивации к выполнению каких-то полезных дел. Среди других тревожных признаков - снижение внимания, плохой сон, нежелание встречаться с друзьями и обустраивать личную жизнь, неэффективно организованное свободное время.Кроме того, человека, которому пора в отпуск, раздражают фото отдыхающих коллег.О чем может сигнализировать сильная усталость >>Ранее доцент кафедры психологии Крымского инженерно-педагогического университета Селиме Хаирова рассказала, как не перегореть на работе в первые дни после отпуска. Плавно войти в рабочий процесс и адаптироваться к нему поможет соблюдение режима в отпуске.

https://crimea.ria.ru/20221005/vzyat-otpusk-i-ne-poteryat-v-zarplate-nazvany-samye-vygodnye-mesyatsy-1124717753.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, совет эксперта