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Вам пора в отпуск: эксперты назвали "симптомы" усталости от работы - РИА Новости Крым, 13.10.2022
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Вам пора в отпуск: эксперты назвали "симптомы" усталости от работы
Вам пора в отпуск: эксперты назвали "симптомы" усталости от работы - РИА Новости Крым, 13.10.2022
Вам пора в отпуск: эксперты назвали "симптомы" усталости от работы
Если вы теряете самообладание и выходите из состояния равновесия даже по незначительным поводам – вам пора в отпуск. Этот и другие тревожные признаки усталости... РИА Новости Крым, 13.10.2022
2022-10-13T07:03
2022-10-13T07:03
общество
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Если вы теряете самообладание и выходите из состояния равновесия даже по незначительным поводам – вам пора в отпуск. Этот и другие тревожные признаки усталости от работы со ссылкой на экспертов перечисляет Mirror.По словам экспертов, среди других показателей усталости – желание есть вредную еду и несоблюдение графика питания. Кроме того, уставшие работники слишком много времени проводят в телефоне – это может быть связано с отсутствием мотивации к выполнению каких-то полезных дел. Среди других тревожных признаков - снижение внимания, плохой сон, нежелание встречаться с друзьями и обустраивать личную жизнь, неэффективно организованное свободное время.Кроме того, человека, которому пора в отпуск, раздражают фото отдыхающих коллег.О чем может сигнализировать сильная усталость &gt;&gt;Ранее доцент кафедры психологии Крымского инженерно-педагогического университета Селиме Хаирова рассказала, как не перегореть на работе в первые дни после отпуска. Плавно войти в рабочий процесс и адаптироваться к нему поможет соблюдение режима в отпуске.
https://crimea.ria.ru/20221005/vzyat-otpusk-i-ne-poteryat-v-zarplate-nazvany-samye-vygodnye-mesyatsy-1124717753.html
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общество, совет эксперта
Вам пора в отпуск: эксперты назвали "симптомы" усталости от работы

Как понять, что нужен отпуск: эксперты перечислили "симптомы" усталости от работы

07:03 13.10.2022
 
© goumbik-3752482/pixabayРабота
Работа
© goumbik-3752482/pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Если вы теряете самообладание и выходите из состояния равновесия даже по незначительным поводам – вам пора в отпуск. Этот и другие тревожные признаки усталости от работы со ссылкой на экспертов перечисляет Mirror.
По словам экспертов, среди других показателей усталости – желание есть вредную еду и несоблюдение графика питания. Кроме того, уставшие работники слишком много времени проводят в телефоне – это может быть связано с отсутствием мотивации к выполнению каких-то полезных дел. Среди других тревожных признаков - снижение внимания, плохой сон, нежелание встречаться с друзьями и обустраивать личную жизнь, неэффективно организованное свободное время.
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Кроме того, человека, которому пора в отпуск, раздражают фото отдыхающих коллег.
"Если вы все чаще переставляете будильник, страшитесь понедельников, которых когда-то ждали с нетерпение, изо всех сил пытаетесь "найти смешное" во всем - это еще один признак того, что вам, вероятно, нужен отпуск. Дайте себе время заново открыть для себя жизненные увлечения, и мотивация начнет появляться из ниоткуда", — советуют специалисты.
О чем может сигнализировать сильная усталость >>
Ранее доцент кафедры психологии Крымского инженерно-педагогического университета Селиме Хаирова рассказала, как не перегореть на работе в первые дни после отпуска. Плавно войти в рабочий процесс и адаптироваться к нему поможет соблюдение режима в отпуске.
 
ОбществоСовет эксперта
 
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