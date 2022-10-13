Вам пора в отпуск: эксперты назвали "симптомы" усталости от работы
Как понять, что нужен отпуск: эксперты перечислили "симптомы" усталости от работы
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Если вы теряете самообладание и выходите из состояния равновесия даже по незначительным поводам – вам пора в отпуск. Этот и другие тревожные признаки усталости от работы со ссылкой на экспертов перечисляет Mirror.
По словам экспертов, среди других показателей усталости – желание есть вредную еду и несоблюдение графика питания. Кроме того, уставшие работники слишком много времени проводят в телефоне – это может быть связано с отсутствием мотивации к выполнению каких-то полезных дел. Среди других тревожных признаков - снижение внимания, плохой сон, нежелание встречаться с друзьями и обустраивать личную жизнь, неэффективно организованное свободное время.
Кроме того, человека, которому пора в отпуск, раздражают фото отдыхающих коллег.
"Если вы все чаще переставляете будильник, страшитесь понедельников, которых когда-то ждали с нетерпение, изо всех сил пытаетесь "найти смешное" во всем - это еще один признак того, что вам, вероятно, нужен отпуск. Дайте себе время заново открыть для себя жизненные увлечения, и мотивация начнет появляться из ниоткуда", — советуют специалисты.
Ранее доцент кафедры психологии Крымского инженерно-педагогического университета Селиме Хаирова рассказала, как не перегореть на работе в первые дни после отпуска. Плавно войти в рабочий процесс и адаптироваться к нему поможет соблюдение режима в отпуске.