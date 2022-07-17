https://crimea.ria.ru/20220717/kak-ne-peregoret-na-rabote-v-pervye-dni-posle-otpuska-sovety-psikhologa--1123867809.html

Как не перегореть на работе в первые дни после отпуска: советы психолога

Как не перегореть на работе в первые дни после отпуска: советы психолога - РИА Новости Крым, 16.07.2022

Как не перегореть на работе в первые дни после отпуска: советы психолога

Соблюдение режима в отпуске поможет плавно войти в рабочий процесс и адаптироваться к нему. О том, как перестроиться и не сгореть на работе в первые дни после... РИА Новости Крым, 16.07.2022

2022-07-17T08:26

2022-07-17T08:26

2022-07-16T19:03

радио "спутник в крыму"

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Соблюдение режима в отпуске поможет плавно войти в рабочий процесс и адаптироваться к нему. О том, как перестроиться и не сгореть на работе в первые дни после отпуска, рассказала доцент кафедры психологии Крымского инженерно-педагогического университета Селиме Хаирова в эфире радио "Спутник в Крыму".По словам Хаировой, отпуск – самое время для творческих задач, в том числе связанных с работой.Кроме того, психолог рекомендует сохранять режим дня – практиковать ранние подъемы и спать достаточное для восстановления организма количество часов. Хаирова подчеркнула, что длительный сон вредит здоровью, а тело в эти часы, вопреки всеобщему заблуждению, испытывает дополнительное напряжение."Кто сказал, что лежать в постели до 12 дня – это отдых? Тело устает, мышцы слеживаются, суставы в напряжении, поэтому, особенно для детей, рекомендуют достаточно ранние подъемы, чтобы физиологически день не был разбит. Понятно, что если человек поздно встает, то и поздно ложится, тогда вся активность переносится на ночной период. Поэтому рекомендуется сохранять рабочий режим, в 8 часов вставать и где-то в одиннадцать-двенадцать ложиться. Тогда не будет и шокового перехода в рабочую неделю", – рассказала Хаирова.Также эксперт не рекомендует приступать к работе с понедельника – есть риск быстро перегореть после отпуска."Прыжок в напряженную рабочую неделю с понедельника очень тяжелый, человеку нужно сконцентрироваться, адаптироваться к этому процессу. Например, в Англии очень многие школы назначает первый учебный день обязательно в середине недели. Таким образом детям дают возможность адаптироваться, пообщаться. Я думаю, в этом есть смысл, когда ты два дня поработал и опять-таки ушел в выходные, ты уже входишь в процесс, уже адаптируешься, но еще не устал", – заключала психолог Хаирова.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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