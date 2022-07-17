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Как не перегореть на работе в первые дни после отпуска: советы психолога - РИА Новости Крым, 16.07.2022
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Как не перегореть на работе в первые дни после отпуска: советы психолога
Как не перегореть на работе в первые дни после отпуска: советы психолога - РИА Новости Крым, 16.07.2022
Как не перегореть на работе в первые дни после отпуска: советы психолога
Соблюдение режима в отпуске поможет плавно войти в рабочий процесс и адаптироваться к нему. О том, как перестроиться и не сгореть на работе в первые дни после... РИА Новости Крым, 16.07.2022
2022-07-17T08:26
2022-07-16T19:03
радио "спутник в крыму"
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Соблюдение режима в отпуске поможет плавно войти в рабочий процесс и адаптироваться к нему. О том, как перестроиться и не сгореть на работе в первые дни после отпуска, рассказала доцент кафедры психологии Крымского инженерно-педагогического университета Селиме Хаирова в эфире радио "Спутник в Крыму".По словам Хаировой, отпуск – самое время для творческих задач, в том числе связанных с работой.Кроме того, психолог рекомендует сохранять режим дня – практиковать ранние подъемы и спать достаточное для восстановления организма количество часов. Хаирова подчеркнула, что длительный сон вредит здоровью, а тело в эти часы, вопреки всеобщему заблуждению, испытывает дополнительное напряжение."Кто сказал, что лежать в постели до 12 дня – это отдых? Тело устает, мышцы слеживаются, суставы в напряжении, поэтому, особенно для детей, рекомендуют достаточно ранние подъемы, чтобы физиологически день не был разбит. Понятно, что если человек поздно встает, то и поздно ложится, тогда вся активность переносится на ночной период. Поэтому рекомендуется сохранять рабочий режим, в 8 часов вставать и где-то в одиннадцать-двенадцать ложиться. Тогда не будет и шокового перехода в рабочую неделю", – рассказала Хаирова.Также эксперт не рекомендует приступать к работе с понедельника – есть риск быстро перегореть после отпуска."Прыжок в напряженную рабочую неделю с понедельника очень тяжелый, человеку нужно сконцентрироваться, адаптироваться к этому процессу. Например, в Англии очень многие школы назначает первый учебный день обязательно в середине недели. Таким образом детям дают возможность адаптироваться, пообщаться. Я думаю, в этом есть смысл, когда ты два дня поработал и опять-таки ушел в выходные, ты уже входишь в процесс, уже адаптируешься, но еще не устал", – заключала психолог Хаирова.
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общество
Как не перегореть на работе в первые дни после отпуска: советы психолога

Психолог Хаирова: плавно вернуться к работе после отпуска поможет соблюдение режима

08:26 17.07.2022
 
© Фото: pixabay.comОдиночество
Одиночество
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Соблюдение режима в отпуске поможет плавно войти в рабочий процесс и адаптироваться к нему. О том, как перестроиться и не сгореть на работе в первые дни после отпуска, рассказала доцент кафедры психологии Крымского инженерно-педагогического университета Селиме Хаирова в эфире радио "Спутник в Крыму".
По словам Хаировой, отпуск – самое время для творческих задач, в том числе связанных с работой.

"Без напряга и гонки можно подумать о том, что не успевал сделать по работе и во время работы. Это, кстати, помогает настроиться – хороший отдых и спокойное обдумывание того, что я буду делать и как. Если мы, работая, планируем отпуск, то отдыхая мы можем спланировать начало работы", – говорит эксперт.

Кроме того, психолог рекомендует сохранять режим дня – практиковать ранние подъемы и спать достаточное для восстановления организма количество часов. Хаирова подчеркнула, что длительный сон вредит здоровью, а тело в эти часы, вопреки всеобщему заблуждению, испытывает дополнительное напряжение.
"Кто сказал, что лежать в постели до 12 дня – это отдых? Тело устает, мышцы слеживаются, суставы в напряжении, поэтому, особенно для детей, рекомендуют достаточно ранние подъемы, чтобы физиологически день не был разбит. Понятно, что если человек поздно встает, то и поздно ложится, тогда вся активность переносится на ночной период. Поэтому рекомендуется сохранять рабочий режим, в 8 часов вставать и где-то в одиннадцать-двенадцать ложиться. Тогда не будет и шокового перехода в рабочую неделю", – рассказала Хаирова.
Также эксперт не рекомендует приступать к работе с понедельника – есть риск быстро перегореть после отпуска.
"Прыжок в напряженную рабочую неделю с понедельника очень тяжелый, человеку нужно сконцентрироваться, адаптироваться к этому процессу. Например, в Англии очень многие школы назначает первый учебный день обязательно в середине недели. Таким образом детям дают возможность адаптироваться, пообщаться. Я думаю, в этом есть смысл, когда ты два дня поработал и опять-таки ушел в выходные, ты уже входишь в процесс, уже адаптируешься, но еще не устал", – заключала психолог Хаирова.
 
Радио "Спутник в Крыму"Общество
 
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