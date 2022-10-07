https://crimea.ria.ru/20221007/o-chem-mozhet-signalizirovat-silnaya-ustalost-1124756888.html

О чем может сигнализировать сильная усталость

О чем может сигнализировать сильная усталость - РИА Новости Крым, 07.10.2022

О чем может сигнализировать сильная усталость

Сильная усталость может говорить о заболеваниях щитовидной железы. Об этом со ссылкой на врача-терапевта, кардиолога ЦКБ управления делами президента РФ Ивана... РИА Новости Крым, 07.10.2022

2022-10-07T21:14

2022-10-07T21:14

2022-10-07T21:14

общество

здоровье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111683/19/1116831955_0:70:1350:829_1920x0_80_0_0_8563bc0cb268bd97bcd745fb9741f707.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Сильная усталость может говорить о заболеваниях щитовидной железы. Об этом со ссылкой на врача-терапевта, кардиолога ЦКБ управления делами президента РФ Ивана Ликова сообщает "Москва 24".По словам врача, чувство усталости, высокой утомляемости, вялости может проявляться при гипотиреозе, то есть при нарушении функции щитовидной железы. При наличии и периодическом повторении этих симптомов врач рекомендует сдать анализы.Помимо этого, хроническую усталость могут вызывать и хронические вирусные инфекции, например, вирус Эпштейна-Барр. Если же не болезнь является причиной такого состояния, то это вполне может быть дефицит железа, витамина В12 или депрессия.Врач порекомендовал при появлении первых признаков хронической усталости попытаться больше отдыхать, переключить внимание или, например, взять отпуск. Если же все усилия не приносят плоды, то стоит обратиться к специалистам.

https://crimea.ria.ru/20210204/Chem-pitatsya-chtoby-poborot-khronicheskuyu-ustalost---dietolog-1119220956.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье