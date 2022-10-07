https://crimea.ria.ru/20221007/o-chem-mozhet-signalizirovat-silnaya-ustalost-1124756888.html
О чем может сигнализировать сильная усталость
О чем может сигнализировать сильная усталость - РИА Новости Крым, 07.10.2022
О чем может сигнализировать сильная усталость
Сильная усталость может говорить о заболеваниях щитовидной железы. Об этом со ссылкой на врача-терапевта, кардиолога ЦКБ управления делами президента РФ Ивана... РИА Новости Крым, 07.10.2022
2022-10-07T21:14
2022-10-07T21:14
2022-10-07T21:14
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здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Сильная усталость может говорить о заболеваниях щитовидной железы. Об этом со ссылкой на врача-терапевта, кардиолога ЦКБ управления делами президента РФ Ивана Ликова сообщает "Москва 24".По словам врача, чувство усталости, высокой утомляемости, вялости может проявляться при гипотиреозе, то есть при нарушении функции щитовидной железы. При наличии и периодическом повторении этих симптомов врач рекомендует сдать анализы.Помимо этого, хроническую усталость могут вызывать и хронические вирусные инфекции, например, вирус Эпштейна-Барр. Если же не болезнь является причиной такого состояния, то это вполне может быть дефицит железа, витамина В12 или депрессия.Врач порекомендовал при появлении первых признаков хронической усталости попытаться больше отдыхать, переключить внимание или, например, взять отпуск. Если же все усилия не приносят плоды, то стоит обратиться к специалистам.
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общество, здоровье
О чем может сигнализировать сильная усталость
Сильная усталость и слабость могут сигнализировать о болезни
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым.
Сильная усталость может говорить о заболеваниях щитовидной железы. Об этом со ссылкой на врача-терапевта, кардиолога ЦКБ управления делами президента РФ Ивана Ликова сообщает "Москва 24".
По словам врача, чувство усталости, высокой утомляемости, вялости может проявляться при гипотиреозе, то есть при нарушении функции щитовидной железы. При наличии и периодическом повторении этих симптомов врач рекомендует сдать анализы.
"Проверить состояние щитовидной железы можно, сдав кровь на ряд гормонов. Например, тиреотропный гормон (ТТГ), Т3 и Т4. При выявлении отклонений в анализах имеет смысл провести УЗИ щитовидки", - пояснил Ликов.
Помимо этого, хроническую усталость могут вызывать и хронические вирусные инфекции, например, вирус Эпштейна-Барр. Если же не болезнь является причиной такого состояния, то это вполне может быть дефицит железа, витамина В12 или депрессия.
Врач порекомендовал при появлении первых признаков хронической усталости попытаться больше отдыхать, переключить внимание или, например, взять отпуск. Если же все усилия не приносят плоды, то стоит обратиться к специалистам.