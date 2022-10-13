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Как работает переправа через Днепр в Херсоне
Как работает переправа через Днепр в Херсоне - РИА Новости Крым, 13.10.2022
Как работает переправа через Днепр в Херсоне
Третий месяц в Херсонской области работает переправа через Днепр. Люди пересекают реку на паромах, катерах, пароходах, лодках. РИА Новости Крым, 13.10.2022
2022-10-13T21:13
2022-10-13T21:13
2022-10-13T21:38
херсонская область
новые регионы россии
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ХЕРСОН, 13 окт - РИА Новости Крым. Третий месяц в Херсонской области работает переправа через Днепр. Люди пересекают реку на паромах, катерах, пароходах, лодках. 8 октября появилось новое расписание движения пассажирских судов в направлении Херсон - Голая Пристань. Время в пути составляет 1 час 15 мин - 1 час 30 мин. Стоимость проезда - 40 гривен или 60 рублей.Регулируем вручную: в Херсоне рассказали о работе переправы через Днепр >>Но если важна скорость, то есть вариант добраться на катере или лодке, время пути 15-20 мин. Но и цены, соответственно, другие: на катере - 100 гривен или 150 рублей, а на лодке - 200 гривен или 300 рублей, сообщают пассажиры переправ. Кого-то не устраивает изменившееся расписание.“Я вожу свою продукцию на рынок. Каждый день приезжаю из села Гладковка в Голую Пристань и в 7 утра отправляюсь на пароходе за 40 гривен. Но сейчас расписание поменялось - первое отправление в 8 утра, и я не успеваю. Приходится ездить за 200 гривен на лодке”, - говорит жительница села.В начале сентября заместитель военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил, что ВСУ пытаются заблокировать все подступы к Херсону и стреляют, в том числе по гражданскому населению. В этой связи меры безопасности на паромной переправе через Днепр усилены.Обстрелы Антоновского моста в Херсоне происходят регулярно. 26 сентября при атаке ВСУ по барже у причала гражданской переправы рядом с Антоновским мостом в Херсоне погиб один человек, четыре мирных жителя получили ранения. 4 октября ВСУ выпустили по нему шесть ракет из HIMARS– три снаряда попали в цель, три сбили ПВО."Чудом остались живы": последствия удара по турбазе на Херсонщине >>
https://crimea.ria.ru/20221011/rossiyskie-voyska-otbili-udar-vsu-po-antonovskomu-mostu-v-khersone-1124816669.html
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херсонская область, новые регионы россии
Как работает переправа через Днепр в Херсоне
Жители Херсона рассказали, как приходится переправляться через Днепр
21:13 13.10.2022 (обновлено: 21:38 13.10.2022)
ХЕРСОН, 13 окт - РИА Новости Крым. Третий месяц в Херсонской области работает переправа через Днепр. Люди пересекают реку на паромах, катерах, пароходах, лодках.
8 октября появилось новое расписание движения пассажирских судов в направлении Херсон - Голая Пристань. Время в пути составляет 1 час 15 мин - 1 час 30 мин. Стоимость проезда - 40 гривен или 60 рублей.
Но если важна скорость, то есть вариант добраться на катере или лодке, время пути 15-20 мин. Но и цены, соответственно, другие: на катере - 100 гривен или 150 рублей, а на лодке - 200 гривен или 300 рублей, сообщают пассажиры переправ.
“На пароходе – это очень красиво и романтично. Кроме того, мы бы не знали, как справляться со сложившейся ситуацией с мостом (Антоновский мост закрыт из-за обстрелов со стороны ВСУ - ред.). Но беспокоит мысль “А как же быть зимой?”, ведь и сейчас уже становится очень холодно переправляться с одного берега на другой”, - поделились жители Голой Пристани.
Кого-то не устраивает изменившееся расписание.
“Я вожу свою продукцию на рынок. Каждый день приезжаю из села Гладковка в Голую Пристань и в 7 утра отправляюсь на пароходе за 40 гривен. Но сейчас расписание поменялось - первое отправление в 8 утра, и я не успеваю. Приходится ездить за 200 гривен на лодке”, - говорит жительница села.
В начале сентября заместитель военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил,
что ВСУ пытаются заблокировать все подступы к Херсону и стреляют, в том числе по гражданскому населению.
В этой связи меры безопасности на паромной переправе через Днепр усилены.
Обстрелы Антоновского моста в Херсоне происходят регулярно. 26 сентября при атаке ВСУ по барже у причала гражданской переправы рядом с Антоновским мостом в Херсоне погиб
один человек, четыре мирных жителя получили ранения. 4 октября ВСУ выпустили по нему шесть ракет из HIMARS– три снаряда попали в цель, три сбили ПВО.