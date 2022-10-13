Рейтинг@Mail.ru
Как ответит Запад в случае ядерной атаки против Украины - Боррель - РИА Новости Крым, 13.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221013/kak-otvetit-zapad-v-sluchae-yadernoy-ataki-protiv-ukrainy----borrel-1124854140.html
Как ответит Запад в случае ядерной атаки против Украины - Боррель
Как ответит Запад в случае ядерной атаки против Украины - Боррель - РИА Новости Крым, 13.10.2022
Как ответит Запад в случае ядерной атаки против Украины - Боррель
Запад не будет применять ядерное оружие в качестве ответа на гипотетическую ядерную атаку против Украины, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на... РИА Новости Крым, 13.10.2022
2022-10-13T12:20
2022-10-13T12:21
европейский союз
нато
российская федерация (россия, рф)
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/05/1124407150_0:0:2958:1663_1920x0_80_0_0_6d829b3fb5fad0eb4cfb38f5d91086bb.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Запад не будет применять ядерное оружие в качестве ответа на гипотетическую ядерную атаку против Украины, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на открытии Европейской дипломатической академии в Бельгии.В НАТО опасаются возможного пуска ядерного беспилотника "Посейдон" - СМИ &gt;&gt;Ранее президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что в Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе прямо подталкивают Киев к переносу военных действий на российскую территорию и, не таясь, говорят о том, что Россия должна быть всеми средствами разгромлена на поле боя с последующим лишением экономического, политического, культурного, вообще всякого суверенитета. При этом некоторые высокопоставленные представители ведущих государств НАТО заявляют о возможности и допустимости применения против РФ оружия массового поражения, ядерного оружия.Для чего Байден нагнетает истерию ядерной войны – политолог &gt;&gt;В этой связи Путин заверил, что Россия использует все имеющиеся в ее распоряжении средства. Российский лидер подчеркнул, что это не блеф.
https://crimea.ria.ru/20221003/takticheskoe-yadernoe-oruzhie-chto-est-u-rossii-1124704528.html
российская федерация (россия, рф)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/05/1124407150_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_257c14d3e3f2aa4b09cfe1d4346da94f.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
европейский союз, нато, российская федерация (россия, рф), политика
Как ответит Запад в случае ядерной атаки против Украины - Боррель

Боррель: Европа ответит на ядерную атаку против Украины неядерным вооружением

12:20 13.10.2022 (обновлено: 12:21 13.10.2022)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Запад не будет применять ядерное оружие в качестве ответа на гипотетическую ядерную атаку против Украины, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на открытии Европейской дипломатической академии в Бельгии.
В НАТО опасаются возможного пуска ядерного беспилотника "Посейдон" - СМИ >>
"Существует ядерная угроза. (президент России Владимир) Путин говорит, что он не блефует. Он не может позволить блефовать. Должно быть ясно, что те, кто поддерживает Украину – ЕС, его государства-члены, США и НАТО – также не блефуют. Любая ядерная атака против Украины спровоцирует ответ, не ядерный, но мощный ответ с военной стороны", – приводит слова Борреля РИА Новости.
Ранее президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что в Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе прямо подталкивают Киев к переносу военных действий на российскую территорию и, не таясь, говорят о том, что Россия должна быть всеми средствами разгромлена на поле боя с последующим лишением экономического, политического, культурного, вообще всякого суверенитета. При этом некоторые высокопоставленные представители ведущих государств НАТО заявляют о возможности и допустимости применения против РФ оружия массового поражения, ядерного оружия.
Для чего Байден нагнетает истерию ядерной войны – политолог >>
В этой связи Путин заверил, что Россия использует все имеющиеся в ее распоряжении средства. Российский лидер подчеркнул, что это не блеф.
Ту-22М3 - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 19:21
Тактическое ядерное оружие: что есть у России
 
Европейский СоюзНАТОРоссийская Федерация (Россия, РФ)Политика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:31Когда Белоруссия начнет воевать – Совбез республики
12:20Как ответит Запад в случае ядерной атаки против Украины - Боррель
12:20Перейдут ли школы Крыма на удаленку из-за лжеминеров – Аксенов
12:13На юге Калужской области сбили беспилотник
12:02Кирпичом по голове: в Симферополе рецидивист покалечил знакомого
11:39"Санкции против РФ – преступление против человечности" – власти Ирана
11:28Украина получила еще 1,3 млрд долларов от МВФ – власти
11:10Цветные революции и санкции Запада приближают третью мировую – Лукашенко
11:09Европа усиливает противоракетную оборону – СМИ
10:58Первый поезд "Ласточка" отправился по Крымскому мосту на материк
10:53Часть Крыма в четверг останется без воды - адреса
10:43Сводка по COVID-19: в Крыму и Севастополе новые летальные исходы
10:39В Бахчисарае эвакуировали школы и сады
10:31Amnesty International уличила Латвию в пытках мигрантов на границе
10:13В Керчи "заминировали" школы, детсады и поликлинику
10:06Турция добивается скорейшего достижения перемирия на Украине
10:02Союзные войска освободили два населенных пункта ДНР
09:47Володин сделал предупреждение Киеву
09:41Нужно пересмотреть принципы мировой финансовой системы – Путин
09:34Эрдоган предложил обновить систему мировой безопасности
Лента новостейМолния