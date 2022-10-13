Как ответит Запад в случае ядерной атаки против Украины - Боррель
Боррель: Европа ответит на ядерную атаку против Украины неядерным вооружением
12:20 13.10.2022 (обновлено: 12:21 13.10.2022)
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© Пресс-служба МИД РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Запад не будет применять ядерное оружие в качестве ответа на гипотетическую ядерную атаку против Украины, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на открытии Европейской дипломатической академии в Бельгии.
"Существует ядерная угроза. (президент России Владимир) Путин говорит, что он не блефует. Он не может позволить блефовать. Должно быть ясно, что те, кто поддерживает Украину – ЕС, его государства-члены, США и НАТО – также не блефуют. Любая ядерная атака против Украины спровоцирует ответ, не ядерный, но мощный ответ с военной стороны", – приводит слова Борреля РИА Новости.
Ранее президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что в Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе прямо подталкивают Киев к переносу военных действий на российскую территорию и, не таясь, говорят о том, что Россия должна быть всеми средствами разгромлена на поле боя с последующим лишением экономического, политического, культурного, вообще всякого суверенитета. При этом некоторые высокопоставленные представители ведущих государств НАТО заявляют о возможности и допустимости применения против РФ оружия массового поражения, ядерного оружия.
В этой связи Путин заверил, что Россия использует все имеющиеся в ее распоряжении средства. Российский лидер подчеркнул, что это не блеф.
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