https://crimea.ria.ru/20221013/kak-otvetit-zapad-v-sluchae-yadernoy-ataki-protiv-ukrainy----borrel-1124854140.html

Как ответит Запад в случае ядерной атаки против Украины - Боррель

Как ответит Запад в случае ядерной атаки против Украины - Боррель - РИА Новости Крым, 13.10.2022

Как ответит Запад в случае ядерной атаки против Украины - Боррель

Запад не будет применять ядерное оружие в качестве ответа на гипотетическую ядерную атаку против Украины, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на... РИА Новости Крым, 13.10.2022

2022-10-13T12:20

2022-10-13T12:20

2022-10-13T12:21

европейский союз

нато

российская федерация (россия, рф)

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Запад не будет применять ядерное оружие в качестве ответа на гипотетическую ядерную атаку против Украины, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на открытии Европейской дипломатической академии в Бельгии.В НАТО опасаются возможного пуска ядерного беспилотника "Посейдон" - СМИ >>Ранее президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что в Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе прямо подталкивают Киев к переносу военных действий на российскую территорию и, не таясь, говорят о том, что Россия должна быть всеми средствами разгромлена на поле боя с последующим лишением экономического, политического, культурного, вообще всякого суверенитета. При этом некоторые высокопоставленные представители ведущих государств НАТО заявляют о возможности и допустимости применения против РФ оружия массового поражения, ядерного оружия.Для чего Байден нагнетает истерию ядерной войны – политолог >>В этой связи Путин заверил, что Россия использует все имеющиеся в ее распоряжении средства. Российский лидер подчеркнул, что это не блеф.

https://crimea.ria.ru/20221003/takticheskoe-yadernoe-oruzhie-chto-est-u-rossii-1124704528.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европейский союз, нато, российская федерация (россия, рф), политика