https://crimea.ria.ru/20221003/v-nato-opasayutsya-vozmozhnogo-puska-yadernogo-bespilotnika-poseydon----smi-1124698067.html
В НАТО опасаются возможного пуска ядерного беспилотника "Посейдон" - СМИ
В НАТО опасаются возможного пуска ядерного беспилотника "Посейдон" - СМИ - РИА Новости Крым, 03.10.2022
В НАТО опасаются возможного пуска ядерного беспилотника "Посейдон" - СМИ
Разведка НАТО предупредила командования союзников о выходе из базы атомной подводной лодки "Белгород" с ядерными торпедами на борту и о возможных испытаниях... РИА Новости Крым, 03.10.2022
2022-10-03T11:10
2022-10-03T11:10
2022-10-03T11:10
армия и флот
в мире
нато
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Разведка НАТО предупредила командования союзников о выходе из базы атомной подводной лодки "Белгород" с ядерными торпедами на борту и о возможных испытаниях беспилотного подводного аппарата "Посейдон". Об этом пишет итальянское издание La Repubblica.Первый носитель ядерных "Посейдонов" подлодка "Белгород" передана ВМФ >>"Тревогу вызывает отчет разведки НАТО, отправленный в последние дни наиболее важным командованиям союзников. Сообщение касается перемещения АПЛ "Белгород", вступившей в строй в июле. Теперь она вернулась, чтобы погрузиться в арктические моря", – говорится в материале.Как пишет издание, беспилотный аппарат "Посейдон", задача которого доставить ядерный боезаряд к берегам противника, несет мощную разрушительную силу, при этом невидим для противоракетной обороны: "атомная торпеда" передвигается бесшумно со скоростью выше 100 км/ч и не излучает тепло в том количестве, которое необходимо для его обнаружения."Он способен генерировать радиоактивную волну, способную стереть с лица земли такие мегаполисы, как Нью-Йорк или Лос-Анджелес. <...> Он ускользает от радаров США", – отмечает La Repubblica.БС-329 "Белгород" – российская атомная подводная лодка (АПЛ) специального назначения, носитель подводных беспилотных аппаратов типа "Посейдон", оснащенных ядерной энергоустановкой (ядерная торпеда), а также автономных глубоководных станций. Способен нести до шести ядерных торпед на борту. Входит в состав ГУ глубоководных исследований Минобороны РФ.Ранее эксперт рассказал, в каком случае ВС РФ могут применить ядерное вооружение на фоне происходящего конфликта с НАТО на Украине.
https://crimea.ria.ru/20220708/oruzhie-vozmezdiya-ekspert-razyasnil-znachimost-podlodki-belgorod-1123794590.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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армия и флот, в мире, нато, сша
В НАТО опасаются возможного пуска ядерного беспилотника "Посейдон" - СМИ
La Repubblica: в НАТО опасаются возможного пуска ядерного беспилотника "Посейдон"
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым.
Разведка НАТО предупредила командования союзников о выходе из базы атомной подводной лодки "Белгород" с ядерными торпедами на борту и о возможных испытаниях беспилотного подводного аппарата "Посейдон". Об этом пишет итальянское издание La Repubblica.
"Тревогу вызывает отчет разведки НАТО, отправленный в последние дни наиболее важным командованиям союзников. Сообщение касается перемещения АПЛ "Белгород", вступившей в строй в июле. Теперь она вернулась, чтобы погрузиться в арктические моря", – говорится в материале.
По словам автора статьи Флорианы Бульфон, данные указывают на то, что у НАТО есть опасения, связанные с миссией подлодки, а именно – впервые испытать суперторпеду "Посейдон", которую часто называют "оружием Апокалипсиса".
Как пишет издание, беспилотный аппарат "Посейдон", задача которого доставить ядерный боезаряд к берегам противника, несет мощную разрушительную силу, при этом невидим для противоракетной обороны: "атомная торпеда" передвигается бесшумно со скоростью выше 100 км/ч и не излучает тепло в том количестве, которое необходимо для его обнаружения.
"Он способен генерировать радиоактивную волну, способную стереть с лица земли такие мегаполисы, как Нью-Йорк или Лос-Анджелес. <...> Он ускользает от радаров США", – отмечает La Repubblica.
БС-329 "Белгород" – российская атомная подводная лодка (АПЛ) специального назначения, носитель подводных беспилотных аппаратов типа "Посейдон", оснащенных ядерной энергоустановкой (ядерная торпеда), а также автономных глубоководных станций. Способен нести до шести ядерных торпед на борту. Входит в состав ГУ глубоководных исследований Минобороны РФ.
Ранее эксперт рассказал, в каком случае ВС РФ могут применить ядерное вооружение
на фоне происходящего конфликта с НАТО на Украине.