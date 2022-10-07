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Для чего Байден нагнетает истерию ядерной войны – политолог - РИА Новости Крым, 07.10.2022
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Для чего Байден нагнетает истерию ядерной войны – политолог
Для чего Байден нагнетает истерию ядерной войны – политолог - РИА Новости Крым, 07.10.2022
Для чего Байден нагнетает истерию ядерной войны – политолог
Белый дом нагнетает истерию и панику о ядерной войне, чтобы добиться выделения через Конгресс 100 миллиардов долларов на обновление стратегических вооружений,... РИА Новости Крым, 07.10.2022
2022-10-07T17:58
2022-10-07T17:58
сша
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
политика
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Белый дом нагнетает истерию и панику о ядерной войне, чтобы добиться выделения через Конгресс 100 миллиардов долларов на обновление стратегических вооружений, считает политолог-американист Малек Дудаков.Объявят ли Байдену импичмент после выборов в Конгресс – эксперт &gt;&gt;Ранее президент США Джо Байден заявил, что мир впервые со времен Карибского кризиса 1962 года столкнулся с угрозой применения ядерного оружия. По его словам, из-за применения тактического ядерного оружия "ситуация может быстро выйти из-под контроля и привести к глобальным разрушениям", что "грозит закончиться Армагеддоном".Кроме того, по словам политолога, здесь имеет место и электоральный фактор - запугать перспективой ядерной войны избирателей перед выборами. Электорат в целом устал от украинской повестки и требует от Демократической партии заниматься внутренними кризисами США, пояснил аналитик."Но вряд ли мантия "спасителя мира от Армагеддона" как-то особенно поможет Байдену и демократам на скорых выборах, до которых остался 31 день", – заключил Дудаков.
https://crimea.ria.ru/20221003/takticheskoe-yadernoe-oruzhie-chto-est-u-rossii-1124704528.html
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сша, джозеф байден, президент сша (joseph biden), политика, в мире
Для чего Байден нагнетает истерию ядерной войны – политолог

Эксперт: Байден использует "ядерную" истерику, чтобы добиться выделения 100 млрд долларов

17:58 07.10.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкП/к по итогам встречи Д. Байдена с президентом Финляндии и премьером Швеции
П/к по итогам встречи Д. Байдена с президентом Финляндии и премьером Швеции - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Белый дом нагнетает истерию и панику о ядерной войне, чтобы добиться выделения через Конгресс 100 миллиардов долларов на обновление стратегических вооружений, считает политолог-американист Малек Дудаков.
Объявят ли Байдену импичмент после выборов в Конгресс – эксперт >>
Ранее президент США Джо Байден заявил, что мир впервые со времен Карибского кризиса 1962 года столкнулся с угрозой применения ядерного оружия. По его словам, из-за применения тактического ядерного оружия "ситуация может быстро выйти из-под контроля и привести к глобальным разрушениям", что "грозит закончиться Армагеддоном".
"Белый дом использует истерику о ядерной войне, чтобы пролоббировать в Конгрессе выделение 100 миллиардов долларов на обновление стратегических вооружений США. Пентагон хочет суммарно потратить на это триллион долларов в следующие 10 лет. И отказаться от ранее имевшихся планов списать основную часть межконтинентальных баллистических ракет, на обслуживание которых уходит очень много денег", - написал Дудаков в Telegram-канале.
Кроме того, по словам политолога, здесь имеет место и электоральный фактор - запугать перспективой ядерной войны избирателей перед выборами. Электорат в целом устал от украинской повестки и требует от Демократической партии заниматься внутренними кризисами США, пояснил аналитик.
"Но вряд ли мантия "спасителя мира от Армагеддона" как-то особенно поможет Байдену и демократам на скорых выборах, до которых остался 31 день", – заключил Дудаков.
Ту-22М3 - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 19:21
Тактическое ядерное оружие: что есть у России
 
СШАДжозеф Байден, президент США (Joseph Biden)ПолитикаВ мире
 
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