https://crimea.ria.ru/20221007/dlya-chego-bayden-nagnetaet-isteriyu-yadernoy-voyny--politolog-1124750425.html

Для чего Байден нагнетает истерию ядерной войны – политолог

Для чего Байден нагнетает истерию ядерной войны – политолог - РИА Новости Крым, 07.10.2022

Для чего Байден нагнетает истерию ядерной войны – политолог

Белый дом нагнетает истерию и панику о ядерной войне, чтобы добиться выделения через Конгресс 100 миллиардов долларов на обновление стратегических вооружений,... РИА Новости Крым, 07.10.2022

2022-10-07T17:58

2022-10-07T17:58

2022-10-07T17:58

сша

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

политика

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Белый дом нагнетает истерию и панику о ядерной войне, чтобы добиться выделения через Конгресс 100 миллиардов долларов на обновление стратегических вооружений, считает политолог-американист Малек Дудаков.Объявят ли Байдену импичмент после выборов в Конгресс – эксперт >>Ранее президент США Джо Байден заявил, что мир впервые со времен Карибского кризиса 1962 года столкнулся с угрозой применения ядерного оружия. По его словам, из-за применения тактического ядерного оружия "ситуация может быстро выйти из-под контроля и привести к глобальным разрушениям", что "грозит закончиться Армагеддоном".Кроме того, по словам политолога, здесь имеет место и электоральный фактор - запугать перспективой ядерной войны избирателей перед выборами. Электорат в целом устал от украинской повестки и требует от Демократической партии заниматься внутренними кризисами США, пояснил аналитик."Но вряд ли мантия "спасителя мира от Армагеддона" как-то особенно поможет Байдену и демократам на скорых выборах, до которых остался 31 день", – заключил Дудаков.

https://crimea.ria.ru/20221003/takticheskoe-yadernoe-oruzhie-chto-est-u-rossii-1124704528.html

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сша, джозеф байден, президент сша (joseph biden), политика, в мире