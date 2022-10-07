https://crimea.ria.ru/20221007/dlya-chego-bayden-nagnetaet-isteriyu-yadernoy-voyny--politolog-1124750425.html
Для чего Байден нагнетает истерию ядерной войны – политолог
Для чего Байден нагнетает истерию ядерной войны – политолог - РИА Новости Крым, 07.10.2022
Для чего Байден нагнетает истерию ядерной войны – политолог
Белый дом нагнетает истерию и панику о ядерной войне, чтобы добиться выделения через Конгресс 100 миллиардов долларов на обновление стратегических вооружений,... РИА Новости Крым, 07.10.2022
2022-10-07T17:58
2022-10-07T17:58
2022-10-07T17:58
сша
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
политика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/1a/1123962747_0:0:2106:1184_1920x0_80_0_0_e497e8118a64b00516dcf623d2eb9728.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Белый дом нагнетает истерию и панику о ядерной войне, чтобы добиться выделения через Конгресс 100 миллиардов долларов на обновление стратегических вооружений, считает политолог-американист Малек Дудаков.Объявят ли Байдену импичмент после выборов в Конгресс – эксперт >>Ранее президент США Джо Байден заявил, что мир впервые со времен Карибского кризиса 1962 года столкнулся с угрозой применения ядерного оружия. По его словам, из-за применения тактического ядерного оружия "ситуация может быстро выйти из-под контроля и привести к глобальным разрушениям", что "грозит закончиться Армагеддоном".Кроме того, по словам политолога, здесь имеет место и электоральный фактор - запугать перспективой ядерной войны избирателей перед выборами. Электорат в целом устал от украинской повестки и требует от Демократической партии заниматься внутренними кризисами США, пояснил аналитик."Но вряд ли мантия "спасителя мира от Армагеддона" как-то особенно поможет Байдену и демократам на скорых выборах, до которых остался 31 день", – заключил Дудаков.
https://crimea.ria.ru/20221003/takticheskoe-yadernoe-oruzhie-chto-est-u-rossii-1124704528.html
сша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/1a/1123962747_0:0:2028:1521_1920x0_80_0_0_74157404e4f65819d8516231c34569cd.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, джозеф байден, президент сша (joseph biden), политика, в мире
Для чего Байден нагнетает истерию ядерной войны – политолог
Эксперт: Байден использует "ядерную" истерику, чтобы добиться выделения 100 млрд долларов
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Белый дом нагнетает истерию и панику о ядерной войне, чтобы добиться выделения через Конгресс 100 миллиардов долларов на обновление стратегических вооружений, считает политолог-американист Малек Дудаков.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что мир впервые со времен Карибского кризиса 1962 года столкнулся с угрозой применения ядерного оружия. По его словам, из-за применения тактического ядерного оружия "ситуация может быстро выйти из-под контроля и привести к глобальным разрушениям", что "грозит закончиться Армагеддоном".
"Белый дом использует истерику о ядерной войне, чтобы пролоббировать в Конгрессе выделение 100 миллиардов долларов на обновление стратегических вооружений США. Пентагон хочет суммарно потратить на это триллион долларов в следующие 10 лет. И отказаться от ранее имевшихся планов списать основную часть межконтинентальных баллистических ракет, на обслуживание которых уходит очень много денег", - написал Дудаков в Telegram-канале.
Кроме того, по словам политолога, здесь имеет место и электоральный фактор - запугать перспективой ядерной войны избирателей перед выборами. Электорат в целом устал от украинской повестки и требует от Демократической партии заниматься внутренними кризисами США, пояснил аналитик.
"Но вряд ли мантия "спасителя мира от Армагеддона" как-то особенно поможет Байдену и демократам на скорых выборах, до которых остался 31 день", – заключил Дудаков.