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Объявят ли Байдену импичмент после выборов в Конгресс – эксперт - РИА Новости Крым, 03.10.2022
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Объявят ли Байдену импичмент после выборов в Конгресс – эксперт
Объявят ли Байдену импичмент после выборов в Конгресс – эксперт - РИА Новости Крым, 03.10.2022
Объявят ли Байдену импичмент после выборов в Конгресс – эксперт
Республиканская партия США в случае победы на ноябрьских выборов в Конгресс вряд ли сможет отстранить президента Джо Байдена от власти путем импичмента, однако... РИА Новости Крым, 03.10.2022
2022-10-04T07:33
2022-10-03T18:27
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
сша
политика
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Республиканская партия США в случае победы на ноябрьских выборов в Конгресс вряд ли сможет отстранить президента Джо Байдена от власти путем импичмента, однако может окончательно обрушить его рейтинги и тем самым поставить крест на выдвижении Байдена на второй срок. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.По словам эксперта, после выборов республиканцы начнут новый этап войны с Байденом. Они уже выдвинули против него 14 статей импичмента: от фиаско в Афганистане до коррупции в президентском семействе.Кроме того, считает политолог, Байдену постараются объявить формальный импичмент в Палате представителей, где для этого требуется лишь простое большинство. Такая публичная пощечина может вынудить Байдена уже гарантированно не идти на второй срок, предполагает аналитик.Что хочет Байден от России – признание из США &gt;&gt;Его возможный преемник – вице-президент Камала Харрис – очень слабый политик, и одолеть ее республиканцам будет проще, уверен Дудаков.По его мнению, Вашингтон оказался на краю очередного политического кризиса, который будет только разрастаться с началом следующей президентской гонки.
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джозеф байден, президент сша (joseph biden), сша, политика, мнения
Объявят ли Байдену импичмент после выборов в Конгресс – эксперт

Политолог Дудаков оценил перспективы импичмента Байдена после выборов в Конгресс в ноябре

07:33 04.10.2022
 
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Заявление Джо Байдена по ситуации на Украине - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Республиканская партия США в случае победы на ноябрьских выборов в Конгресс вряд ли сможет отстранить президента Джо Байдена от власти путем импичмента, однако может окончательно обрушить его рейтинги и тем самым поставить крест на выдвижении Байдена на второй срок. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.
По словам эксперта, после выборов республиканцы начнут новый этап войны с Байденом. Они уже выдвинули против него 14 статей импичмента: от фиаско в Афганистане до коррупции в президентском семействе.
"Республиканцы не смогут при помощи импичмента отстранить Байдена от власти. Для этого нужно набрать две трети голосов в Сенате в поддержку импичмента, чего еще никогда не удавалось в истории США. Но они могут устроить демонстративное расследование с публичной дискуссией о коррупции Байденов, что поможет еще уронить его рейтинги", - написал Дудаков в своем Telegram-канале.
Кроме того, считает политолог, Байдену постараются объявить формальный импичмент в Палате представителей, где для этого требуется лишь простое большинство. Такая публичная пощечина может вынудить Байдена уже гарантированно не идти на второй срок, предполагает аналитик.
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Его возможный преемник – вице-президент Камала Харрис – очень слабый политик, и одолеть ее республиканцам будет проще, уверен Дудаков.
По его мнению, Вашингтон оказался на краю очередного политического кризиса, который будет только разрастаться с началом следующей президентской гонки.
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