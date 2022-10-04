https://crimea.ria.ru/20221004/obyavyat-li-baydenu-impichment-posle-vyborov-v-kongress--ekspert-1124704717.html
Объявят ли Байдену импичмент после выборов в Конгресс – эксперт
Объявят ли Байдену импичмент после выборов в Конгресс – эксперт - РИА Новости Крым, 03.10.2022
Объявят ли Байдену импичмент после выборов в Конгресс – эксперт
Республиканская партия США в случае победы на ноябрьских выборов в Конгресс вряд ли сможет отстранить президента Джо Байдена от власти путем импичмента, однако... РИА Новости Крым, 03.10.2022
2022-10-04T07:33
2022-10-04T07:33
2022-10-03T18:27
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
сша
политика
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Республиканская партия США в случае победы на ноябрьских выборов в Конгресс вряд ли сможет отстранить президента Джо Байдена от власти путем импичмента, однако может окончательно обрушить его рейтинги и тем самым поставить крест на выдвижении Байдена на второй срок. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.По словам эксперта, после выборов республиканцы начнут новый этап войны с Байденом. Они уже выдвинули против него 14 статей импичмента: от фиаско в Афганистане до коррупции в президентском семействе.Кроме того, считает политолог, Байдену постараются объявить формальный импичмент в Палате представителей, где для этого требуется лишь простое большинство. Такая публичная пощечина может вынудить Байдена уже гарантированно не идти на второй срок, предполагает аналитик.Что хочет Байден от России – признание из США >>Его возможный преемник – вице-президент Камала Харрис – очень слабый политик, и одолеть ее республиканцам будет проще, уверен Дудаков.По его мнению, Вашингтон оказался на краю очередного политического кризиса, который будет только разрастаться с началом следующей президентской гонки.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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джозеф байден, президент сша (joseph biden), сша, политика, мнения
Объявят ли Байдену импичмент после выборов в Конгресс – эксперт
Политолог Дудаков оценил перспективы импичмента Байдена после выборов в Конгресс в ноябре
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Республиканская партия США в случае победы на ноябрьских выборов в Конгресс вряд ли сможет отстранить президента Джо Байдена от власти путем импичмента, однако может окончательно обрушить его рейтинги и тем самым поставить крест на выдвижении Байдена на второй срок. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.
По словам эксперта, после выборов республиканцы начнут новый этап войны с Байденом. Они уже выдвинули против него 14 статей импичмента: от фиаско в Афганистане до коррупции в президентском семействе.
"Республиканцы не смогут при помощи импичмента отстранить Байдена от власти. Для этого нужно набрать две трети голосов в Сенате в поддержку импичмента, чего еще никогда не удавалось в истории США. Но они могут устроить демонстративное расследование с публичной дискуссией о коррупции Байденов, что поможет еще уронить его рейтинги", - написал Дудаков в своем Telegram-канале.
Кроме того, считает политолог, Байдену постараются объявить формальный импичмент в Палате представителей, где для этого требуется лишь простое большинство. Такая публичная пощечина может вынудить Байдена уже гарантированно не идти на второй срок, предполагает аналитик.
Его возможный преемник – вице-президент Камала Харрис – очень слабый политик, и одолеть ее республиканцам будет проще, уверен Дудаков.
По его мнению, Вашингтон оказался на краю очередного политического кризиса, который будет только разрастаться с началом следующей президентской гонки.