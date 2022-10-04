https://crimea.ria.ru/20221004/obyavyat-li-baydenu-impichment-posle-vyborov-v-kongress--ekspert-1124704717.html

Объявят ли Байдену импичмент после выборов в Конгресс – эксперт

Объявят ли Байдену импичмент после выборов в Конгресс – эксперт - РИА Новости Крым, 03.10.2022

Объявят ли Байдену импичмент после выборов в Конгресс – эксперт

Республиканская партия США в случае победы на ноябрьских выборов в Конгресс вряд ли сможет отстранить президента Джо Байдена от власти путем импичмента, однако... РИА Новости Крым, 03.10.2022

2022-10-04T07:33

2022-10-04T07:33

2022-10-03T18:27

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

сша

политика

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/16/1122472302_0:0:2892:1627_1920x0_80_0_0_939c61a077242240b7d23ae771bb2a99.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Республиканская партия США в случае победы на ноябрьских выборов в Конгресс вряд ли сможет отстранить президента Джо Байдена от власти путем импичмента, однако может окончательно обрушить его рейтинги и тем самым поставить крест на выдвижении Байдена на второй срок. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.По словам эксперта, после выборов республиканцы начнут новый этап войны с Байденом. Они уже выдвинули против него 14 статей импичмента: от фиаско в Афганистане до коррупции в президентском семействе.Кроме того, считает политолог, Байдену постараются объявить формальный импичмент в Палате представителей, где для этого требуется лишь простое большинство. Такая публичная пощечина может вынудить Байдена уже гарантированно не идти на второй срок, предполагает аналитик.Что хочет Байден от России – признание из США >>Его возможный преемник – вице-президент Камала Харрис – очень слабый политик, и одолеть ее республиканцам будет проще, уверен Дудаков.По его мнению, Вашингтон оказался на краю очередного политического кризиса, который будет только разрастаться с началом следующей президентской гонки.

https://crimea.ria.ru/20220919/ssha-menyayut-ritoriku-po-ukrainskomu-voprosu-v-chem-prichina-1124547185.html

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джозеф байден, президент сша (joseph biden), сша, политика, мнения