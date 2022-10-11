https://crimea.ria.ru/20221011/na-skolko-zaderzhivaetsya-dostavka-pochty-v-sevastopol-1124828234.html

На сколько задерживается доставка почты в Севастополь

На сколько задерживается доставка почты в Севастополь - РИА Новости Крым, 11.10.2022

На сколько задерживается доставка почты в Севастополь

Ограничения движения грузового автотранспорта из-за теракта на Крымском мосту спровоцировали задержку в доставке почтовых отправлений, сообщила РИА Новости Крым РИА Новости Крым, 11.10.2022

2022-10-11T20:20

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чп на крымском мосту

крым

общество

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СЕВАСТОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Ограничения движения грузового автотранспорта из-за теракта на Крымском мосту спровоцировали задержку в доставке почтовых отправлений, сообщила РИА Новости Крым директор севастопольского главпочтампта Людмила Глущенко.При этом, по ее словам, задержка в получении составит не более двух дней.Паромная переправа в Керченском проливе начала работать в субботу после теракта на Крымском мосту. Во вторник число паромов на материк увеличили до четырех. Паромные перевозки через Керченский пролив осуществляются в круглосуточном режиме.По словам главы Крыма Сергея Аксенова, сейчас очереди на паром в Керчи ожидают около 500 фур, еще порядка 300 большегрузов рассредоточены на стоянках.По информации Минтранса РФ, для грузового автомобильного движения уже разрабатываются новые альтернативные сухопутные маршруты. Также "Крымская железная дорога" совместно с РЖД готовы оперативно обеспечить переключение грузов с автомобильного на железнодорожный транспорт для перемещения через Керченский пролив.

https://crimea.ria.ru/20221010/khusnullin-nazval-srok-ustraneniya-povrezhdeniy-opory-krymskogo-mosta-1124806977.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чп на крымском мосту, крым, общество