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На сколько задерживается доставка почты в Севастополь - РИА Новости Крым, 11.10.2022
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На сколько задерживается доставка почты в Севастополь
На сколько задерживается доставка почты в Севастополь - РИА Новости Крым, 11.10.2022
На сколько задерживается доставка почты в Севастополь
Ограничения движения грузового автотранспорта из-за теракта на Крымском мосту спровоцировали задержку в доставке почтовых отправлений, сообщила РИА Новости Крым РИА Новости Крым, 11.10.2022
2022-10-11T20:20
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чп на крымском мосту
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СЕВАСТОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Ограничения движения грузового автотранспорта из-за теракта на Крымском мосту спровоцировали задержку в доставке почтовых отправлений, сообщила РИА Новости Крым директор севастопольского главпочтампта Людмила Глущенко.При этом, по ее словам, задержка в получении составит не более двух дней.Паромная переправа в Керченском проливе начала работать в субботу после теракта на Крымском мосту. Во вторник число паромов на материк увеличили до четырех. Паромные перевозки через Керченский пролив осуществляются в круглосуточном режиме.По словам главы Крыма Сергея Аксенова, сейчас очереди на паром в Керчи ожидают около 500 фур, еще порядка 300 большегрузов рассредоточены на стоянках.По информации Минтранса РФ, для грузового автомобильного движения уже разрабатываются новые альтернативные сухопутные маршруты. Также "Крымская железная дорога" совместно с РЖД готовы оперативно обеспечить переключение грузов с автомобильного на железнодорожный транспорт для перемещения через Керченский пролив.
https://crimea.ria.ru/20221010/khusnullin-nazval-srok-ustraneniya-povrezhdeniy-opory-krymskogo-mosta-1124806977.html
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чп на крымском мосту, крым, общество
На сколько задерживается доставка почты в Севастополь

Ограничения движения грузового автотранспорта по Крымском мосту вызвали задержку почты

20:20 11.10.2022
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРабота "Почты России" в Московской области
Работа Почты России в Московской области - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СЕВАСТОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Ограничения движения грузового автотранспорта из-за теракта на Крымском мосту спровоцировали задержку в доставке почтовых отправлений, сообщила РИА Новости Крым директор севастопольского главпочтампта Людмила Глущенко.
При этом, по ее словам, задержка в получении составит не более двух дней.
"Действительно, после теракта на мосту у нас есть небольшие проблемы с доставкой почты. Но ситуация уже изменилась в лучшую сторону. Первые грузовики с почтовыми отправлениями уже пошли на Севастополь, мы опаздываем не больше чем на два дня", – прокомментировала Глущенко.
Паромная переправа в Керченском проливе начала работать в субботу после теракта на Крымском мосту. Во вторник число паромов на материк увеличили до четырех. Паромные перевозки через Керченский пролив осуществляются в круглосуточном режиме.
По словам главы Крыма Сергея Аксенова, сейчас очереди на паром в Керчи ожидают около 500 фур, еще порядка 300 большегрузов рассредоточены на стоянках.
По информации Минтранса РФ, для грузового автомобильного движения уже разрабатываются новые альтернативные сухопутные маршруты. Также "Крымская железная дорога" совместно с РЖД готовы оперативно обеспечить переключение грузов с автомобильного на железнодорожный транспорт для перемещения через Керченский пролив.
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