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За терактом на Крымском мосту могут стоять западные кураторы СБУ - РИА Новости Крым, 10.10.2022
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За терактом на Крымском мосту могут стоять западные кураторы СБУ
За терактом на Крымском мосту могут стоять западные кураторы СБУ - РИА Новости Крым, 10.10.2022
За терактом на Крымском мосту могут стоять западные кураторы СБУ
Теракт на Крымском мосту мог быть осуществлен с одобрения западных кураторов украинских спецслужб. Этот тезис косвенно подтверждает заявление главы Ассоциации... РИА Новости Крым, 10.10.2022
2022-10-10T14:41
2022-10-10T14:41
украина
в мире
чп на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Теракт на Крымском мосту мог быть осуществлен с одобрения западных кураторов украинских спецслужб. Этот тезис косвенно подтверждает заявление главы Ассоциации оборонных предприятий Украины Сергея Пашинского, которое он сделал во время разговора с пранкерами Вованом и Лексусом.ЧП на Крымском мосту произошло утром 8 октября. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом и обвинил в его организации украинские спецслужбы.Незадолго до событий на Крымском мосту пранкеры позвонили Пашинскому от имени экс-посла США в РФ Майкла Макфола."Моя позиция следующая: мы должны и обязаны наших американских партнеров ставить в известность… Потому что я прекрасно понимаю, что США тоже несут ответственность и имеют право вето на все наши операции", – заявил Пашинский.Глава Ассоциации оборонных предприятий Украины отметил, что в настоящее время спецслужбы готовят несколько операций. Он также подчеркнул, что готов провести акцию против Крымского моста, если получит одобрение кураторов.В понедельник 10 октября вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. По словам президента России Владимира Путина, этот удар стал ответом на акты терроризма, осуществляемые Украиной на российской территории.
https://crimea.ria.ru/20221009/kriticheskaya-krasnaya-liniya--ekspert-o-terakte-na-krymskomu-mostu-1124796640.html
https://crimea.ria.ru/20221009/vzryv-na-krymskom-mostu-i-ushi-v-telefonakh-rossiyan-top-novostey-nedeli-1124787202.html
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украина, в мире, чп на крымском мосту
За терактом на Крымском мосту могут стоять западные кураторы СБУ

Глава Ассоциации оборонных предприятий Украины: США контролируют все военные операции ВСУ

14:41 10.10.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЧП на Крымском мосту
ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Теракт на Крымском мосту мог быть осуществлен с одобрения западных кураторов украинских спецслужб. Этот тезис косвенно подтверждает заявление главы Ассоциации оборонных предприятий Украины Сергея Пашинского, которое он сделал во время разговора с пранкерами Вованом и Лексусом.
ЧП на Крымском мосту произошло утром 8 октября. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом и обвинил в его организации украинские спецслужбы.
Железнодорожный состав проходит по Крымскому мосту. - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
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Критическая красная линия — эксперт о теракте на Крымскому мосту
Незадолго до событий на Крымском мосту пранкеры позвонили Пашинскому от имени экс-посла США в РФ Майкла Макфола.
"Моя позиция следующая: мы должны и обязаны наших американских партнеров ставить в известность… Потому что я прекрасно понимаю, что США тоже несут ответственность и имеют право вето на все наши операции", – заявил Пашинский.
Глава Ассоциации оборонных предприятий Украины отметил, что в настоящее время спецслужбы готовят несколько операций. Он также подчеркнул, что готов провести акцию против Крымского моста, если получит одобрение кураторов.
ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
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Взрыв на Крымском мосту и "уши" в телефонах россиян: топ новостей недели

"Как только вы мне скажете, что США одобряют подрыв Крымского моста, ситуация может двигаться", – сказал Пашинский и добавил, что ему "достаточно устного сообщения".

В понедельник 10 октября вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. По словам президента России Владимира Путина, этот удар стал ответом на акты терроризма, осуществляемые Украиной на российской территории.
 
УкраинаВ миреЧП на Крымском мосту
 
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