https://crimea.ria.ru/20221010/situatsiya-kriticheskaya--ekspert-o-sudbe-restoratorov-v-sevastopole-1124732345.html

"Ситуация критическая" – эксперт о судьбе рестораторов в Севастополе

"Ситуация критическая" – эксперт о судьбе рестораторов в Севастополе - РИА Новости Крым, 10.10.2022

"Ситуация критическая" – эксперт о судьбе рестораторов в Севастополе

Ситуация в сфере ресторанного бизнеса в Севастополе критическая и требует радикальных решений, без поддержки властей отрасль рискует не выжить. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 10.10.2022

2022-10-10T07:01

2022-10-10T07:01

2022-10-10T07:01

радио "спутник в крыму"

севастополь

экономика

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Ситуация в сфере ресторанного бизнеса в Севастополе критическая и требует радикальных решений, без поддержки властей отрасль рискует не выжить. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель союза рестораторов Севастополя Денис Штукатуров.По словам эксперта, за минувшее лето севастопольские рестораны "очень просели": выручка упала на 50%."Многие переосмыслили свои планы на отпуск, кто-то вообще не поехал, кто-то выбрал другие направления", – отметил Штукатуров.Проблемы в меньшей степени коснулись продавцов фастфуда. Самый пострадавший – "средний класс", досталось и "премиуму", добавил он. Многим рестораторам, чтобы сэкономить и не увольнять сотрудников, пришлось пересмотреть меню из-за цен, проблем с логистикой и поставщикам или "переехать" в другие, более доступные помещения.Несмотря на трудности, предприниматели продолжают стараться быть привлекательными для гостей, исправно платить налоги и оказывать посильную помощь беженцам и военным. Некоторые сами были призваны по мобилизации, отметил Штукатуров.При этом перспективы у бизнеса в этой сфере, по его словам, туманные."Сейчас наступает зимний сезон, финансовые подушки не созданы. Нам предстоит брать новые кредиты, обязательства, чтобы сохранить предприятия, рабочие места, свой бизнес. И перспективы такие себе. Если все продолжится с такой динамикой, то, конечно, возможно, дойдет до каких-то радикальных решений", – сказал ресторатор.По его мнению, помочь отрасли выжить в сложившихся условиях может помочь возобновление программы поддержки предпринимателей ФОТ 3.0, которая хорошо себя показала на практике в пандемию коронавируса."Это поддержка предпринимателей при условии сохранения штата, поддержание оборотных средств и зарплатного фонда. И все-таки надо рассмотреть варианты именно льготных кредитов под 1 – 3%, может быть, или вообще беспроцентные", – сказал Штукатуров, отметив, что действующие кредитные программы, хоть и называются льготными, по факту ими не являются. По его мнению, "это обычные кредиты с большим количеством условий".По словам Штукатурова, просьбы рестораторов о помощи к властям остаются пока без ответа.По мнению ресторатора, будучи "безнадежными оптимистами", предприниматели продолжают на надеяться на помощь властей и настроены работать "до последней возможности".Ранее эксперт рассказал, каким оказался курортный сезон 2022 в Крыму.

https://crimea.ria.ru/20220624/restoratory-sevastopolya-zayavili-o-padenii-poseschaemosti-vdvoe--1123633171.html

https://crimea.ria.ru/20220831/kakim-poluchilsya-kurortnyy-sezon-v-krymu---mnenie-eksperta-1124346972.html

https://crimea.ria.ru/20220624/oteli-i-kafe-na-vinogradnikakh-chto-dast-zakonoproekt-o-vinnom-turizme--1123638134.html

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севастополь, экономика, мнения