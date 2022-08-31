https://crimea.ria.ru/20220831/kakim-poluchilsya-kurortnyy-sezon-v-krymu---mnenie-eksperta-1124346972.html
Каким получился курортный сезон в Крыму - мнение эксперта
Каким получился курортный сезон в Крыму - мнение эксперта - РИА Новости Крым, 31.08.2022
Каким получился курортный сезон в Крыму - мнение эксперта
Несмотря на режим "закрытого неба" курортный сезон в Крыму состоялся и порадовал гостей сдержанными ценами и новыми форматами. Такое мнение в эфире радио... РИА Новости Крым, 31.08.2022
2022-08-31T08:15
2022-08-31T08:15
2022-08-31T08:15
радио "спутник в крыму"
туризм в крыму
крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Несмотря на режим "закрытого неба" курортный сезон в Крыму состоялся и порадовал гостей сдержанными ценами и новыми форматами. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучила эксперт в области туризма Людмила Бабий.В условиях ограничения полетов в этом году большинство туристов приезжали в Крым на собственных машинах. В этой связи особенностью сезона стали "мигрирующие" туристы, которые проводили по нескольку дней в той или иной локации и двигались дальше. Сложным моментом традиционно оставались парковки, а в некоторых городах - ремонты центральных улиц, которые, по мнению Бабий, правильнее было бы перенести на другое время года."В этой части особенно "отличился" Судак", - констатирует эксперт.Зато цены этого года по ряду позиций оказались даже приятнее прошлогодних. В частности - на фрукты и овощи. Понимая трудности логистики и оценивая перспективы, многие отели снижали цены на проживание и устраивали заманчивые акции. Одну из новинок предложили пользователи пляжей:Кроме того, хорошо сработали фестивали, по которым соскучились и которые впервые после начала пандемии снова стали доступны для всех желающих бесплатно, по регистрации.По словам Бабий, говорить об окончании сезона еще рано: многие крымские отели имеют неплохую загрузку до 15 сентября и рассчитывают на новые брони после старта очередного осеннего этапа туристического кешбэка. Кроме того, нишу "выходного дня" осенью заполнят и сами жители Крыма, которые традиционно выбирают время для отдыха после окончания высокого курортного сезона.Ранее Ростуризм сообщил о старте очередного этапа программы туристического кешбэка с 25 августа. Отправиться в поездку с кешбэком в любой регион страны можно будет в период с 1 октября до 25 декабря. Для круизов кешбэк открывается раньше — с 1 сентября и до окончания навигации.
https://crimea.ria.ru/20220826/kak-dobiralis-i-na-chem-ekhali-turisty-o-tom-kak-popali-v-krym--opros-1124298420.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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туризм в крыму, крым, общество
Каким получился курортный сезон в Крыму - мнение эксперта
Эксперт Людмила Бабий оценила итоги высокого курортного сезона в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым.
Несмотря на режим "закрытого неба" курортный сезон в Крыму состоялся и порадовал гостей сдержанными ценами и новыми форматами. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
озвучила эксперт в области туризма Людмила Бабий.
"Сезон был хороший. Его феномен в том, что наши туристы нам поверили и приехали в Крым, не побоявшись каких-то внешних факторов, иногда излишне раздутых или откровенно фейковых новостей. Крымчане молодцы - и цены снижали, и акции придумывали. В той внешней обстановке, которая есть, справились хорошо", - считает Бабий.
В условиях ограничения полетов в этом году большинство туристов приезжали в Крым на собственных машинах. В этой связи особенностью сезона стали "мигрирующие" туристы, которые проводили по нескольку дней в той или иной локации и двигались дальше. Сложным моментом традиционно оставались парковки, а в некоторых городах - ремонты центральных улиц, которые, по мнению Бабий, правильнее было бы перенести на другое время года.
"В этой части особенно "отличился" Судак", - констатирует эксперт.
Зато цены этого года по ряду позиций оказались даже приятнее прошлогодних. В частности - на фрукты и овощи. Понимая трудности логистики и оценивая перспективы, многие отели снижали цены на проживание и устраивали заманчивые акции. Одну из новинок предложили пользователи пляжей:
"Тенденция последнего времени - прекрасные пляжные территории, которые в вечернее время преобразовываются в клубный вариант: выносят мягкие подушки, играет негромкая музыка, можно выпить бокал крымского вина - это хорошая фишка Крыма. Это было и раньше, но теперь это предлагают массово и туристам это нравится", - говорит Бабий.
Кроме того, хорошо сработали фестивали, по которым соскучились и которые впервые после начала пандемии снова стали доступны для всех желающих бесплатно, по регистрации.
По словам Бабий, говорить об окончании сезона еще рано: многие крымские отели имеют неплохую загрузку до 15 сентября и рассчитывают на новые брони после старта очередного осеннего этапа туристического кешбэка. Кроме того, нишу "выходного дня" осенью заполнят и сами жители Крыма, которые традиционно выбирают время для отдыха после окончания высокого курортного сезона.
Ранее Ростуризм сообщил
о старте очередного этапа программы туристического кешбэка с 25 августа. Отправиться в поездку с кешбэком в любой регион страны можно будет в период с 1 октября до 25 декабря. Для круизов кешбэк открывается раньше — с 1 сентября и до окончания навигации.