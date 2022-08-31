https://crimea.ria.ru/20220831/kakim-poluchilsya-kurortnyy-sezon-v-krymu---mnenie-eksperta-1124346972.html

Каким получился курортный сезон в Крыму - мнение эксперта

Каким получился курортный сезон в Крыму - мнение эксперта - РИА Новости Крым, 31.08.2022

Каким получился курортный сезон в Крыму - мнение эксперта

Несмотря на режим "закрытого неба" курортный сезон в Крыму состоялся и порадовал гостей сдержанными ценами и новыми форматами. Такое мнение в эфире радио... РИА Новости Крым, 31.08.2022

2022-08-31T08:15

2022-08-31T08:15

2022-08-31T08:15

радио "спутник в крыму"

туризм в крыму

крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Несмотря на режим "закрытого неба" курортный сезон в Крыму состоялся и порадовал гостей сдержанными ценами и новыми форматами. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучила эксперт в области туризма Людмила Бабий.В условиях ограничения полетов в этом году большинство туристов приезжали в Крым на собственных машинах. В этой связи особенностью сезона стали "мигрирующие" туристы, которые проводили по нескольку дней в той или иной локации и двигались дальше. Сложным моментом традиционно оставались парковки, а в некоторых городах - ремонты центральных улиц, которые, по мнению Бабий, правильнее было бы перенести на другое время года."В этой части особенно "отличился" Судак", - констатирует эксперт.Зато цены этого года по ряду позиций оказались даже приятнее прошлогодних. В частности - на фрукты и овощи. Понимая трудности логистики и оценивая перспективы, многие отели снижали цены на проживание и устраивали заманчивые акции. Одну из новинок предложили пользователи пляжей:Кроме того, хорошо сработали фестивали, по которым соскучились и которые впервые после начала пандемии снова стали доступны для всех желающих бесплатно, по регистрации.По словам Бабий, говорить об окончании сезона еще рано: многие крымские отели имеют неплохую загрузку до 15 сентября и рассчитывают на новые брони после старта очередного осеннего этапа туристического кешбэка. Кроме того, нишу "выходного дня" осенью заполнят и сами жители Крыма, которые традиционно выбирают время для отдыха после окончания высокого курортного сезона.Ранее Ростуризм сообщил о старте очередного этапа программы туристического кешбэка с 25 августа. Отправиться в поездку с кешбэком в любой регион страны можно будет в период с 1 октября до 25 декабря. Для круизов кешбэк открывается раньше — с 1 сентября и до окончания навигации.

https://crimea.ria.ru/20220826/kak-dobiralis-i-na-chem-ekhali-turisty-o-tom-kak-popali-v-krym--opros-1124298420.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм в крыму, крым, общество