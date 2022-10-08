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Чернышенко дал поручения по поддержке туристов в Крыму - РИА Новости Крым, 08.10.2022
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Чернышенко дал поручения по поддержке туристов в Крыму
Чернышенко дал поручения по поддержке туристов в Крыму - РИА Новости Крым, 08.10.2022
Чернышенко дал поручения по поддержке туристов в Крыму
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил принять необходимые меры поддержки туристов, находящихся сейчас в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ. РИА Новости Крым, 08.10.2022
2022-10-08T17:16
2022-10-08T17:16
чп на крымском мосту
туризм в крыму
крым
ростуризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил принять необходимые меры поддержки туристов, находящихся сейчас в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.Кроме того, Ростуризмом совместно с Минцифры запущен федеральный колл-центр для туристов – как для уже отдыхающих в Крыму, так и для тех, кто только планировал поездку на полуостров в ближайшее время.Ранее глава Российского союза туриндустрии Илья Уманский сообщил, что в Крыму на данный момент находятся десятки тысяч туристов, при этом несколько тысяч должны были в ближайшие дни выезжать. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова отметила, что организованные туристы, которые еще не отправились в Крым, вправе перенести сроки поездки или изменить направление.ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Движение по транспортному переходу было приостановлено, продажа билетов на поезда отменена. Готовится к запуску паромная переправа.Керченская паромная переправа начнет работу в воскресенье &gt;&gt;Глава Крыма заявил, что движение поездов по железнодорожной части Крымского моста запустят в субботу до конца дня.
https://crimea.ria.ru/20221008/oteli-sevastopolya-prodlevayut-prozhivanie-gostey-na-den-1124777512.html
https://crimea.ria.ru/20221008/poezda-na-peterburg-moskvu-i-kislovodsk-uydut-iz-kryma-po-raspisaniyu-1124775532.html
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РИА Новости Крым
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4.7
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чп на крымском мосту, туризм в крыму, крым, ростуризм
Чернышенко дал поручения по поддержке туристов в Крыму

Чернышенко поручил принять меры поддержки находящихся в Крыму туристов

17:16 08.10.2022
 
© РИА Новости КрымЛюди на железнодорожном вокзале Симферополя
Люди на железнодорожном вокзале Симферополя - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил принять необходимые меры поддержки туристов, находящихся сейчас в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.
"Совместно с Минтрансом и руководством региона Ростуризму необходимо обеспечить организованный вывоз туристов, у которых закончились путевки, в кратчайшие сроки, а также оценить ущерб, нанесенный организациям туристско-гостиничной отрасли Крыма и города Севастополя, разработать меры их поддержки и доложить в правительство", - говорится в сообщении.
Кроме того, Ростуризмом совместно с Минцифры запущен федеральный колл-центр для туристов – как для уже отдыхающих в Крыму, так и для тех, кто только планировал поездку на полуостров в ближайшее время.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
16:12
Отели Севастополя продлевают проживание гостей на день
Ранее глава Российского союза туриндустрии Илья Уманский сообщил, что в Крыму на данный момент находятся десятки тысяч туристов, при этом несколько тысяч должны были в ближайшие дни выезжать. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова отметила, что организованные туристы, которые еще не отправились в Крым, вправе перенести сроки поездки или изменить направление.
ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Движение по транспортному переходу было приостановлено, продажа билетов на поезда отменена. Готовится к запуску паромная переправа.
Керченская паромная переправа начнет работу в воскресенье >>
Глава Крыма заявил, что движение поездов по железнодорожной части Крымского моста запустят в субботу до конца дня.
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15:05
Поезда на Петербург, Москву и Кисловодск уйдут из Крыма по расписанию
 
ЧП на Крымском мостуТуризм в КрымуКрымРостуризм
 
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Заголовок открываемого материала
18:21Что сейчас происходит у Керченской паромной переправы
18:10В Крыму возобновили продажу железнодорожных билетов
18:00Первые поезда из Крыма отправились в Москву и Санкт-Петербург
17:51Победить на инфо-фронте: политолог научил фильтровать информацию
17:38Пособники ВСУ задержаны на Херсонщине и в Запорожской области
17:16Чернышенко дал поручения по поддержке туристов в Крыму
17:16ВС РФ отразили попытки наступления ВСУ на трех направлениях - Минобороны
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16:24ВСУ выпустили 15 ракет в район ЗАЭС, огневые точки подавлены
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16:12Отели Севастополя продлевают проживание гостей на день
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15:32Когда откроют движение по Крымскому мосту
15:27Минобороны РФ сменило командующего войсками в зоне спецоперации
15:24Керченская паромная переправа начнет работу в воскресенье
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