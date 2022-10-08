Чернышенко дал поручения по поддержке туристов в Крыму
Чернышенко поручил принять меры поддержки находящихся в Крыму туристов
© РИА Новости КрымЛюди на железнодорожном вокзале Симферополя
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил принять необходимые меры поддержки туристов, находящихся сейчас в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.
"Совместно с Минтрансом и руководством региона Ростуризму необходимо обеспечить организованный вывоз туристов, у которых закончились путевки, в кратчайшие сроки, а также оценить ущерб, нанесенный организациям туристско-гостиничной отрасли Крыма и города Севастополя, разработать меры их поддержки и доложить в правительство", - говорится в сообщении.
Кроме того, Ростуризмом совместно с Минцифры запущен федеральный колл-центр для туристов – как для уже отдыхающих в Крыму, так и для тех, кто только планировал поездку на полуостров в ближайшее время.
Ранее глава Российского союза туриндустрии Илья Уманский сообщил, что в Крыму на данный момент находятся десятки тысяч туристов, при этом несколько тысяч должны были в ближайшие дни выезжать. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова отметила, что организованные туристы, которые еще не отправились в Крым, вправе перенести сроки поездки или изменить направление.
ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Движение по транспортному переходу было приостановлено, продажа билетов на поезда отменена. Готовится к запуску паромная переправа.
Глава Крыма заявил, что движение поездов по железнодорожной части Крымского моста запустят в субботу до конца дня.