https://crimea.ria.ru/20221008/chernyshenko-dal-porucheniya-po-podderzhke-turistov-v-krymu-1124779087.html

Чернышенко дал поручения по поддержке туристов в Крыму

Чернышенко дал поручения по поддержке туристов в Крыму - РИА Новости Крым, 08.10.2022

Чернышенко дал поручения по поддержке туристов в Крыму

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил принять необходимые меры поддержки туристов, находящихся сейчас в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ. РИА Новости Крым, 08.10.2022

2022-10-08T17:16

2022-10-08T17:16

2022-10-08T17:16

чп на крымском мосту

туризм в крыму

крым

ростуризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил принять необходимые меры поддержки туристов, находящихся сейчас в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.Кроме того, Ростуризмом совместно с Минцифры запущен федеральный колл-центр для туристов – как для уже отдыхающих в Крыму, так и для тех, кто только планировал поездку на полуостров в ближайшее время.Ранее глава Российского союза туриндустрии Илья Уманский сообщил, что в Крыму на данный момент находятся десятки тысяч туристов, при этом несколько тысяч должны были в ближайшие дни выезжать. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова отметила, что организованные туристы, которые еще не отправились в Крым, вправе перенести сроки поездки или изменить направление.ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Движение по транспортному переходу было приостановлено, продажа билетов на поезда отменена. Готовится к запуску паромная переправа.Керченская паромная переправа начнет работу в воскресенье >>Глава Крыма заявил, что движение поездов по железнодорожной части Крымского моста запустят в субботу до конца дня.

https://crimea.ria.ru/20221008/oteli-sevastopolya-prodlevayut-prozhivanie-gostey-na-den-1124777512.html

https://crimea.ria.ru/20221008/poezda-na-peterburg-moskvu-i-kislovodsk-uydut-iz-kryma-po-raspisaniyu-1124775532.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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