https://crimea.ria.ru/20221008/v-rosturizme-rasskazali-o-situatsii-s-turistami-v-krymu-1124770520.html

В Ростуризме рассказали о ситуации с туристами в Крыму

В Ростуризме рассказали о ситуации с туристами в Крыму - РИА Новости Крым, 08.10.2022

В Ростуризме рассказали о ситуации с туристами в Крыму

Организованные туристы, которые еще не отправились в Крым, вправе перенести сроки поездки или изменить направление. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина... РИА Новости Крым, 08.10.2022

2022-10-08T12:11

2022-10-08T12:11

2022-10-08T12:12

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крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Организованные туристы, которые еще не отправились в Крым, вправе перенести сроки поездки или изменить направление. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.Что касается туристов, которые уже отправились на автомобильном транспорте в Крым или едут обратно, то для них на подъезде к мосту развернуты пункты питания и обогрева. Кроме того, готовится к запуску паромная переправа.По данным главы Российского союза туриндустрии Ильи Уманского, в Крыму на данный момент находятся десятки тысяч туристов, при этом несколько тысяч должны были в ближайшие дни выезжать.ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Движение по транспортному переходу закрыто, продажи билетов на поезда остановлены. Готовится к запуску паромная переправа. По предварительной информации, пострадавших нет.По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Возбуждено уголовное дело. В Керчи развернуты штабы взаимодействия с Росгвардией и МВД. Кроме того, на трассе "Таврида" подготовлены пункты обогрева для водителей, туда завозится горячее питание и еда.

https://crimea.ria.ru/20221008/podryv-gruzovika-i-vozgoranie-semi-tsistern-s-toplivom-sk-o-chp-na-mostu-1124765684.html

https://crimea.ria.ru/20221008/krym-obespechen-zapasom-prodovolstviya-i-nefteproduktov---minprom-1124764062.html

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крымский мост

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крым, туризм в крыму, ростуризм, общество, крымский мост