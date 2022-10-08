В Ростуризме рассказали о ситуации с туристами в Крыму
Глава Ростуризма Догузова: организованные туристы вправе перенести сроки поездки в Крым
12:11 08.10.2022 (обновлено: 12:12 08.10.2022)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЮжный берег Крыма
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Организованные туристы, которые еще не отправились в Крым, вправе перенести сроки поездки или изменить направление. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
"Организованные туристы, которые еще не отправились в Крым, по соглашению с туроператором вправе перенести сроки поездки на более поздние даты, либо поменять направление отдыха. Самостоятельным туристам для этого необходимо обратиться к администраторам средств размещения, в которых у них забронирован номер", - рассказала она и призвала всех, кто планировал поездку на полуостров, внимательно следить за дальнейшей информацией.
Что касается туристов, которые уже отправились на автомобильном транспорте в Крым или едут обратно, то для них на подъезде к мосту развернуты пункты питания и обогрева. Кроме того, готовится к запуску паромная переправа.
"Сейчас ведем работу, чтобы отели и санатории бесплатно продлили проживание в течение ближайшего времени для гостей, у которых оно заканчивается сегодня. Прошу бизнес оказывать туристам максимальное содействие. Для туристического бизнеса будут меры поддержки", - добавила Догузова.
По данным главы Российского союза туриндустрии Ильи Уманского, в Крыму на данный момент находятся десятки тысяч туристов, при этом несколько тысяч должны были в ближайшие дни выезжать.
ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Движение по транспортному переходу закрыто, продажи билетов на поезда остановлены. Готовится к запуску паромная переправа. По предварительной информации, пострадавших нет.
По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Возбуждено уголовное дело. В Керчи развернуты штабы взаимодействия с Росгвардией и МВД. Кроме того, на трассе "Таврида" подготовлены пункты обогрева для водителей, туда завозится горячее питание и еда.