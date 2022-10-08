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В Ростуризме рассказали о ситуации с туристами в Крыму - РИА Новости Крым, 08.10.2022
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Туризм
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В Ростуризме рассказали о ситуации с туристами в Крыму
В Ростуризме рассказали о ситуации с туристами в Крыму - РИА Новости Крым, 08.10.2022
В Ростуризме рассказали о ситуации с туристами в Крыму
Организованные туристы, которые еще не отправились в Крым, вправе перенести сроки поездки или изменить направление. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина... РИА Новости Крым, 08.10.2022
2022-10-08T12:11
2022-10-08T12:12
туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Организованные туристы, которые еще не отправились в Крым, вправе перенести сроки поездки или изменить направление. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.Что касается туристов, которые уже отправились на автомобильном транспорте в Крым или едут обратно, то для них на подъезде к мосту развернуты пункты питания и обогрева. Кроме того, готовится к запуску паромная переправа.По данным главы Российского союза туриндустрии Ильи Уманского, в Крыму на данный момент находятся десятки тысяч туристов, при этом несколько тысяч должны были в ближайшие дни выезжать.ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Движение по транспортному переходу закрыто, продажи билетов на поезда остановлены. Готовится к запуску паромная переправа. По предварительной информации, пострадавших нет.По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Возбуждено уголовное дело. В Керчи развернуты штабы взаимодействия с Росгвардией и МВД. Кроме того, на трассе "Таврида" подготовлены пункты обогрева для водителей, туда завозится горячее питание и еда.
https://crimea.ria.ru/20221008/podryv-gruzovika-i-vozgoranie-semi-tsistern-s-toplivom-sk-o-chp-na-mostu-1124765684.html
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крым, туризм в крыму, ростуризм, общество, крымский мост
В Ростуризме рассказали о ситуации с туристами в Крыму

Глава Ростуризма Догузова: организованные туристы вправе перенести сроки поездки в Крым

12:11 08.10.2022 (обновлено: 12:12 08.10.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЮжный берег Крыма
Южный берег Крыма - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Организованные туристы, которые еще не отправились в Крым, вправе перенести сроки поездки или изменить направление. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
"Организованные туристы, которые еще не отправились в Крым, по соглашению с туроператором вправе перенести сроки поездки на более поздние даты, либо поменять направление отдыха. Самостоятельным туристам для этого необходимо обратиться к администраторам средств размещения, в которых у них забронирован номер", - рассказала она и призвала всех, кто планировал поездку на полуостров, внимательно следить за дальнейшей информацией.
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Что касается туристов, которые уже отправились на автомобильном транспорте в Крым или едут обратно, то для них на подъезде к мосту развернуты пункты питания и обогрева. Кроме того, готовится к запуску паромная переправа.
"Сейчас ведем работу, чтобы отели и санатории бесплатно продлили проживание в течение ближайшего времени для гостей, у которых оно заканчивается сегодня. Прошу бизнес оказывать туристам максимальное содействие. Для туристического бизнеса будут меры поддержки", - добавила Догузова.
По данным главы Российского союза туриндустрии Ильи Уманского, в Крыму на данный момент находятся десятки тысяч туристов, при этом несколько тысяч должны были в ближайшие дни выезжать.
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ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Движение по транспортному переходу закрыто, продажи билетов на поезда остановлены. Готовится к запуску паромная переправа. По предварительной информации, пострадавших нет.
По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Возбуждено уголовное дело. В Керчи развернуты штабы взаимодействия с Росгвардией и МВД. Кроме того, на трассе "Таврида" подготовлены пункты обогрева для водителей, туда завозится горячее питание и еда.
 
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