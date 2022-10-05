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Для новых регионов РФ создадут госпрограмму по развитию - РИА Новости Крым, 05.10.2022
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Для новых регионов РФ создадут госпрограмму по развитию
Для новых регионов РФ создадут госпрограмму по развитию - РИА Новости Крым, 05.10.2022
Для новых регионов РФ создадут госпрограмму по развитию
Для вновь принятых в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей будет разработана государственная программа по РИА Новости Крым, 05.10.2022
2022-10-05T15:25
2022-10-05T15:25
экономика
новые регионы россии
херсонская область
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Для вновь принятых в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей будет разработана государственная программа по модернизации и развитию инфраструктуры, сообщает пресс-служба Минэкономразвития со ссылкой на замглавы ведомства Сергея Назарова.По его словам, новые регионы имеют мощный промышленный потенциал и плотную железнодорожную сеть. Их экономика диверсифицирована в сфере тяжелой промышленности, сельского хозяйства, транспорта и энергетики, однако "этот потенциал властями Украины был серьезно недофинансирован и требует значительных инвестиций".В этой связи РФ реализует в новых регионах все имеющиеся отраслевые механизмы поддержки, заверили в ведомстве.Кроме того, замминистра анонсировал принятие федерального закона о создании в новых регионах единой свободной экономической зоны с налоговыми и неналоговыми преференциями для инвесторов, по аналогии с Крымом и Севастополем, а также привел экспертные оценки, по которым новые территории способны обеспечить прирост по металлургии на 20%, угольной отрасли - на 6%, производству зерновых - более чем на 10%.Что происходит на демилитаризированном заводе в Мелитополе – фото, видео &gt;&gt;Закон о свободной экономической зоне в Крыму и Севастополе принят в ноябре 2014 года для развития двух регионов в сфере привлечения инвестиций, создания и функционирования свободных портов, применения таможенной процедуры свободной таможенной зоны, привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан. Участникам СЭЗ предоставляются льготы по уплате налогов и страховых платежей. Также они вправе помещать товары под таможенную процедуру свободной таможенной зоны (без уплаты таможенных пошлин, налогов). В марте 2022 года было анонсировано упрощение условий ведения бизнеса в Крыму и Севастополе для материковых компаний РФ.
https://crimea.ria.ru/20220828/donbass-mozhet-zamenit-ryad-sanktsionnoy-dlya-rf-produktsii--promyshlennik-1124315774.html
https://crimea.ria.ru/20220630/potentsial-ekonomiki-donbassa-sostavlyaet-15-2-trln-rubley-v-god--ekspert-1123710517.html
новые регионы россии
херсонская область
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
запорожская область
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экономика, новые регионы россии, херсонская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область
Для новых регионов РФ создадут госпрограмму по развитию

Для новых регионов создадут госпрограмму по развитию и модернизации инфраструктуры

15:25 05.10.2022
 
© Пресс-служба представительства ДНР / Перейти в фотобанкРазгрузка стройматериалов из РФ в порту Мариуполя
Разгрузка стройматериалов из РФ в порту Мариуполя
© Пресс-служба представительства ДНР
Перейти в фотобанк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Для вновь принятых в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей будет разработана государственная программа по модернизации и развитию инфраструктуры, сообщает пресс-служба Минэкономразвития со ссылкой на замглавы ведомства Сергея Назарова.
По его словам, новые регионы имеют мощный промышленный потенциал и плотную железнодорожную сеть. Их экономика диверсифицирована в сфере тяжелой промышленности, сельского хозяйства, транспорта и энергетики, однако "этот потенциал властями Украины был серьезно недофинансирован и требует значительных инвестиций".
В этой связи РФ реализует в новых регионах все имеющиеся отраслевые механизмы поддержки, заверили в ведомстве.
"Также будет разработана государственная программа, основной задачей которой станет модернизация и развитие инфраструктуры, включая социальную", - цитирует замминистра пресс-служба Минэко.
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Кроме того, замминистра анонсировал принятие федерального закона о создании в новых регионах единой свободной экономической зоны с налоговыми и неналоговыми преференциями для инвесторов, по аналогии с Крымом и Севастополем, а также привел экспертные оценки, по которым новые территории способны обеспечить прирост по металлургии на 20%, угольной отрасли - на 6%, производству зерновых - более чем на 10%.
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Закон о свободной экономической зоне в Крыму и Севастополе принят в ноябре 2014 года для развития двух регионов в сфере привлечения инвестиций, создания и функционирования свободных портов, применения таможенной процедуры свободной таможенной зоны, привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан. Участникам СЭЗ предоставляются льготы по уплате налогов и страховых платежей. Также они вправе помещать товары под таможенную процедуру свободной таможенной зоны (без уплаты таможенных пошлин, налогов).
В марте 2022 года было анонсировано упрощение условий ведения бизнеса в Крыму и Севастополе для материковых компаний РФ.
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ЭкономикаНовые регионы РоссииХерсонская областьДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Запорожская область
 
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