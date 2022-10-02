https://crimea.ria.ru/20221002/chego-nelzya-skryt-ot-svoey-sobaki--novye-issledovaniya-uchenykh-1124688576.html

Чего нельзя скрыть от своей собаки – новые исследования ученых

Чего нельзя скрыть от своей собаки – новые исследования ученых - РИА Новости Крым, 02.10.2022

Чего нельзя скрыть от своей собаки – новые исследования ученых

Собаки идентифицируют запахи своего хозяина и могут определить, когда он испытывает стресс. К такому выводу пришли исследователи Королевского университета в... РИА Новости Крым, 02.10.2022

2022-10-02T19:52

2022-10-02T19:52

2022-10-02T19:52

общество

наука и технологии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Собаки идентифицируют запахи своего хозяина и могут определить, когда он испытывает стресс. К такому выводу пришли исследователи Королевского университета в Белфасте (Северная Ирландия).В эксперименте участвовали 36 человек и четыре собаки. Собакам предлагали понюхать разные образцы, содержащие частицы пота и дыхания людей до и после решения сложной математической задачи. Тех участников, чей пульс и сердцебиение повысились в процессе, выбрали для дальнейших испытаний.В ходе исследования специалисты пришли к выводу, что собаки могут отличать запах человека в обычном состоянии и напряжении, для этого им не нужны визуальные или звуковые сигналы. Все животные правильно определили испытывающих стресс добровольцев."Учитывая, что собаки обладают острым обонянием, и как было продемонстрировано, способны обнаруживать изменения в физиологии человека по запаху (например, запах судорог), вполне возможно, что обонятельные сигналы также могут быть связаны с человеческим поведением, эмоционально-психологическим состоянием, например, острым негативным стрессом", - говорится в опубликованной в журнале PLOS научной статье.По мнению ученых, полученные данные позволяют эффективнее задействовать собак для поддержки находящихся в тяжелых психологических состояниях людей. Обученные животные улучшают качество жизни людей с тревожностью, паническими атаками и посттравматическим стрессовым расстройством. Исследователи отмечают, что они не знают, какие именно механизмы собаки используют для реагирования на психологически опыт своего владельца, но терапевтический и успокаивающий эффект от их взаимодействия является безусловным.Ранее ученые обнаружили у вирусов-бактериофагов способность распознавать людей, структуры позволяющие "видеть" своего носителя "спрятаны" в их ДНК.

https://crimea.ria.ru/20220926/kinolog-obyasnil-rezkie-peremeny-v-povedenii-sobak-1124620637.html

https://crimea.ria.ru/20220511/igry-pod-gradusom-pochemu-sobaki-ne-lyubyat-pyanykh-1123203439.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, наука и технологии