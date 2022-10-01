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Главные события и заявления дня: 1 октября

Главные события и заявления дня: 1 октября - РИА Новости Крым, 01.10.2022

Главные события и заявления дня: 1 октября

Отвод российских войск из Красного Лимана. Многомиллиардный пакет помощи США Украине. Остановка поставок российского газа в Италию. Поправки в указ президента... РИА Новости Крым, 01.10.2022

2022-10-01T19:59

2022-10-01T19:59

2022-10-01T19:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Отвод российских войск из Красного Лимана. Многомиллиардный пакет помощи США Украине. Остановка поставок российского газа в Италию. Поправки в указ президента России о частичной мобилизации. Влияние ЧП на "Северных потоках" на энергорынки.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Влияние ЧП на "Северных потоках" на энергорынкиПовреждение двух российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" вызовет потрясение на энергетический рынках и рост цен на энергоносители. Готовность сотрудничать со всеми страдающими из-за атак сторонами для обеспечения безопасности трансграничной инфраструктуры выразил Китай.Поправки в указ президента России о частичной мобилизацииВ приказ о частичной мобилизации в России внесут дополнения, согласно которым студентов коммерческих вузов, аккредитованных в России, не будут призывать в рамках частичной мобилизации. Кроме того, частичной мобилизации в России не подлежат женщины. Вместе с тем осенний призыв пройдет в РФ пройдет по плану: он стартует 1 ноября, призовут 120 тысяч новобранцев. Кампания не связана с мобилизацией, проходить службу молодые мужчины будут на территории России.Многомиллиардный пакет помощи США УкраинеВ ночь на субботу американский президент Джо Байден подписал включающий финансирование Украины указ. В соответствии документу, на поддержание киевского режима и военную помощь США выделят более 12 миллиардов долларов. Средства также выделит Всемирный банк – 530 миллионов долларов.Остановка поставок российского газа в ИталиюТранспортировка российского газа в Италию приостановлена из-за отказа австрийского оператора газопровода подтверждать транспортные номинации. В субботу запрошенные объемы не были подтверждены "Газпромом", итальянская газовая компания Eniсообщила, что поток российского газа сегодня будет на нулевом уровне.Отвод российских войск из Красного ЛиманаРоссийские войска отвели из Красного Лимана в Краматорском районе на более выгодные рубежи из-за угрозы окружения со стороны ВСУ. Вместе с тем, украинские войска понесли серьезные потери на этом и других направлениях.

https://crimea.ria.ru/20221001/istoricheskoe-vossoedinenie-i-veroyatnost-voyny-s-nato-top-nedeli-1124685018.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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