Главные события и заявления дня: 1 октября
Главные события и заявления субботы, 1 октября
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Отвод российских войск из Красного Лимана. Многомиллиардный пакет помощи США Украине. Остановка поставок российского газа в Италию. Поправки в указ президента России о частичной мобилизации. Влияние ЧП на "Северных потоках" на энергорынки.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Влияние ЧП на "Северных потоках" на энергорынки
Повреждение двух российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" вызовет потрясение на энергетический рынках и рост цен на энергоносители. Готовность сотрудничать со всеми страдающими из-за атак сторонами для обеспечения безопасности трансграничной инфраструктуры выразил Китай.
Поправки в указ президента России о частичной мобилизации
В приказ о частичной мобилизации в России внесут дополнения, согласно которым студентов коммерческих вузов, аккредитованных в России, не будут призывать в рамках частичной мобилизации. Кроме того, частичной мобилизации в России не подлежат женщины. Вместе с тем осенний призыв пройдет в РФ пройдет по плану: он стартует 1 ноября, призовут 120 тысяч новобранцев. Кампания не связана с мобилизацией, проходить службу молодые мужчины будут на территории России.
Многомиллиардный пакет помощи США Украине
В ночь на субботу американский президент Джо Байден подписал включающий финансирование Украины указ. В соответствии документу, на поддержание киевского режима и военную помощь США выделят более 12 миллиардов долларов. Средства также выделит Всемирный банк – 530 миллионов долларов.
Остановка поставок российского газа в Италию
Транспортировка российского газа в Италию приостановлена из-за отказа австрийского оператора газопровода подтверждать транспортные номинации. В субботу запрошенные объемы не были подтверждены "Газпромом", итальянская газовая компания Eniсообщила, что поток российского газа сегодня будет на нулевом уровне.
Отвод российских войск из Красного Лимана
Российские войска отвели из Красного Лимана в Краматорском районе на более выгодные рубежи из-за угрозы окружения со стороны ВСУ. Вместе с тем, украинские войска понесли серьезные потери на этом и других направлениях.