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Главные события и заявления дня: 1 октября - РИА Новости Крым, 01.10.2022
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Главные события и заявления дня: 1 октября
Главные события и заявления дня: 1 октября - РИА Новости Крым, 01.10.2022
Главные события и заявления дня: 1 октября
Отвод российских войск из Красного Лимана. Многомиллиардный пакет помощи США Украине. Остановка поставок российского газа в Италию. Поправки в указ президента... РИА Новости Крым, 01.10.2022
2022-10-01T19:59
2022-10-01T19:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Отвод российских войск из Красного Лимана. Многомиллиардный пакет помощи США Украине. Остановка поставок российского газа в Италию. Поправки в указ президента России о частичной мобилизации. Влияние ЧП на "Северных потоках" на энергорынки.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Влияние ЧП на "Северных потоках" на энергорынкиПовреждение двух российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" вызовет потрясение на энергетический рынках и рост цен на энергоносители. Готовность сотрудничать со всеми страдающими из-за атак сторонами для обеспечения безопасности трансграничной инфраструктуры выразил Китай.Поправки в указ президента России о частичной мобилизацииВ приказ о частичной мобилизации в России внесут дополнения, согласно которым студентов коммерческих вузов, аккредитованных в России, не будут призывать в рамках частичной мобилизации. Кроме того, частичной мобилизации в России не подлежат женщины. Вместе с тем осенний призыв пройдет в РФ пройдет по плану: он стартует 1 ноября, призовут 120 тысяч новобранцев. Кампания не связана с мобилизацией, проходить службу молодые мужчины будут на территории России.Многомиллиардный пакет помощи США УкраинеВ ночь на субботу американский президент Джо Байден подписал включающий финансирование Украины указ. В соответствии документу, на поддержание киевского режима и военную помощь США выделят более 12 миллиардов долларов. Средства также выделит Всемирный банк – 530 миллионов долларов.Остановка поставок российского газа в ИталиюТранспортировка российского газа в Италию приостановлена из-за отказа австрийского оператора газопровода подтверждать транспортные номинации. В субботу запрошенные объемы не были подтверждены "Газпромом", итальянская газовая компания Eniсообщила, что поток российского газа сегодня будет на нулевом уровне.Отвод российских войск из Красного ЛиманаРоссийские войска отвели из Красного Лимана в Краматорском районе на более выгодные рубежи из-за угрозы окружения со стороны ВСУ. Вместе с тем, украинские войска понесли серьезные потери на этом и других направлениях.
https://crimea.ria.ru/20221001/istoricheskoe-vossoedinenie-i-veroyatnost-voyny-s-nato-top-nedeli-1124685018.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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главное за день, новости, общество
Главные события и заявления дня: 1 октября

Главные события и заявления субботы, 1 октября

19:59 01.10.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчебные сборы для мобилизованных в Подмосковье
Учебные сборы для мобилизованных в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Отвод российских войск из Красного Лимана. Многомиллиардный пакет помощи США Украине. Остановка поставок российского газа в Италию. Поправки в указ президента России о частичной мобилизации. Влияние ЧП на "Северных потоках" на энергорынки.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Влияние ЧП на "Северных потоках" на энергорынки
Повреждение двух российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" вызовет потрясение на энергетический рынках и рост цен на энергоносители. Готовность сотрудничать со всеми страдающими из-за атак сторонами для обеспечения безопасности трансграничной инфраструктуры выразил Китай.
Поправки в указ президента России о частичной мобилизации
В приказ о частичной мобилизации в России внесут дополнения, согласно которым студентов коммерческих вузов, аккредитованных в России, не будут призывать в рамках частичной мобилизации. Кроме того, частичной мобилизации в России не подлежат женщины. Вместе с тем осенний призыв пройдет в РФ пройдет по плану: он стартует 1 ноября, призовут 120 тысяч новобранцев. Кампания не связана с мобилизацией, проходить службу молодые мужчины будут на территории России.
Многомиллиардный пакет помощи США Украине
В ночь на субботу американский президент Джо Байден подписал включающий финансирование Украины указ. В соответствии документу, на поддержание киевского режима и военную помощь США выделят более 12 миллиардов долларов. Средства также выделит Всемирный банк – 530 миллионов долларов.
Работа артиллерийского расчета ЧВК Вагнер под Бахмутом в ДНР - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
13:48
Историческое воссоединение и вероятность войны с НАТО: топ недели
Остановка поставок российского газа в Италию
Транспортировка российского газа в Италию приостановлена из-за отказа австрийского оператора газопровода подтверждать транспортные номинации. В субботу запрошенные объемы не были подтверждены "Газпромом", итальянская газовая компания Eniсообщила, что поток российского газа сегодня будет на нулевом уровне.
Отвод российских войск из Красного Лимана
Российские войска отвели из Красного Лимана в Краматорском районе на более выгодные рубежи из-за угрозы окружения со стороны ВСУ. Вместе с тем, украинские войска понесли серьезные потери на этом и других направлениях.
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
17:15
В Минобороны РФ озвучили потери ВСУ за сутки
Главное за деньНовостиОбщество
 
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19:59Главные события и заявления дня: 1 октября
19:15Российские ученые научились сбивать угрожающие Земле астероиды
18:45Как COVID-19 изменил эпидемическую ситуацию – эксперт
18:10ЧП в Бельбеке: самолет выехал за пределы полосы и загорелся - дополнено
18:07"Никто не даст заднюю": политолог оценил развитие украинского конфликта
17:25Российские ПВО сбили 14 беспилотников и семь снарядов HIMARS за сутки
17:15В Минобороны РФ озвучили потери ВСУ за сутки
17:04Российские войска отвели из Красного Лимана – Миноборны РФ
15:42Студенты коммерческих вузов не подлежат частичной мобилизации – Шойгу
15:25"Газпром" заявил о невозможности поставки газа в Италию
15:1413 взрывов: украинские войска начали артобстрел Энергодара – власти
15:10Женщин в рамках частичной мобилизации в РФ призывать не будут - Шойгу
14:58Илон Маск готовится к массовому производству человекоподобного робота
13:48Историческое воссоединение и вероятность войны с НАТО: топ недели
12:34Донецк под обстрелом ВСУ: есть погибшие и разрушения
11:49Крым накроет мощными грозами: штормовое предупреждение от МЧС
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11:23Миллиарды долларов: в США одобрили новый пакет помощи для Украины
10:48Что будет дальше с "Северным потоком"
10:27Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за сутки
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