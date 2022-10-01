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Как ЧП на "Северных потоках"отразится на энергорынках - РИА Новости Крым, 01.10.2022
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Как ЧП на "Северных потоках"отразится на энергорынках
Как ЧП на "Северных потоках"отразится на энергорынках - РИА Новости Крым, 01.10.2022
Как ЧП на "Северных потоках"отразится на энергорынках
Китай готов работать со всеми сторонами для обеспечения безопасности трансграничной инфраструктуры после ЧП на "Северных потоках", которое вызовет потрясения на РИА Новости Крым, 01.10.2022
2022-10-01T09:41
2022-10-01T09:41
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Китай готов работать со всеми сторонами для обеспечения безопасности трансграничной инфраструктуры после ЧП на "Северных потоках", которое вызовет потрясения на энергетических рынках и рост цен на энергоносители, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан.Он отметил, что физическое разрушение газопроводов усугубило проблему нехватки энергоснабжения в Европе, "потребители во всем мире, в том числе в развивающихся странах, скорее всего, пострадают от вызванных этим потрясений на энергетических рынках и роста цен на энергоносители".Гэн Шуан указал, что утечки продолжаются и оказывают воздействие на судоходные пути и экологическую среду."Мы обратили внимание, что имеющаяся на данный момент информация указывает на то, что произошедшие в этот раз утечки - не случайность, а, скорее всего, результат умышленной диверсии. Если это правда, то это стало бы атакой на транснациональные гражданские объекты и подводные газопроводы в нарушение международного права. Мы также обратили внимание, что все заинтересованные стороны согласны с необходимостью объективного, беспристрастного и профессионального расследования утечек", - добавил он.Гэн Шуан добавил, что Китай "готов работать со всеми сторонами для обеспечения безопасности трансграничной инфраструктуры".В понедельник теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
https://crimea.ria.ru/20220929/severnye-potoki-povrezhdeny-v-zone-polnogo-kontrolya-ssha--mid-1124659900.html
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экономика
Как ЧП на "Северных потоках"отразится на энергорынках

ЧП на "Северных потоках" вызовет потрясения на энергорынках - зампостпреда КНР при ООН

09:41 01.10.2022
 
© Командование обороны Дании / Перейти в фотобанкМесто утечки газа на газопроводе "Северный поток 2".
Место утечки газа на газопроводе Северный поток 2.
© Командование обороны Дании
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Китай готов работать со всеми сторонами для обеспечения безопасности трансграничной инфраструктуры после ЧП на "Северных потоках", которое вызовет потрясения на энергетических рынках и рост цен на энергоносители, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан.
"Мы серьезно обеспокоены недавними многочисленными утечками на "Северных потоках", сопровождавшимися сильными подводными взрывами. "Северные потоки" являются главной артерией транспортировки энергоносителей в Европе, обеспечивая поставки жизненно важного газа в 23 страны Европы", - заявил Гэн Шуан, слова которого приводятся на сайте миссии КНР при ООН.
Он отметил, что физическое разрушение газопроводов усугубило проблему нехватки энергоснабжения в Европе, "потребители во всем мире, в том числе в развивающихся странах, скорее всего, пострадают от вызванных этим потрясений на энергетических рынках и роста цен на энергоносители".
Гэн Шуан указал, что утечки продолжаются и оказывают воздействие на судоходные пути и экологическую среду.
"Мы обратили внимание, что имеющаяся на данный момент информация указывает на то, что произошедшие в этот раз утечки - не случайность, а, скорее всего, результат умышленной диверсии. Если это правда, то это стало бы атакой на транснациональные гражданские объекты и подводные газопроводы в нарушение международного права. Мы также обратили внимание, что все заинтересованные стороны согласны с необходимостью объективного, беспристрастного и профессионального расследования утечек", - добавил он.
Гэн Шуан добавил, что Китай "готов работать со всеми сторонами для обеспечения безопасности трансграничной инфраструктуры".
В понедельник теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.
Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.
Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
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