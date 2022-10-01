https://crimea.ria.ru/20221001/milliardy-dollarov-v-ssha-odobrili-novyy-paket-pomoschi-dlya-ukrainy-1124684081.html

Миллиарды долларов: в США одобрили новый пакет помощи для Украины

Миллиарды долларов: в США одобрили новый пакет помощи для Украины - РИА Новости Крым, 01.10.2022

Миллиарды долларов: в США одобрили новый пакет помощи для Украины

Более 12 миллиардов долларов выделит США Украине на поддержание работы киевского режима и военную помощь. РИА Новости Крым, 01.10.2022

2022-10-01T11:23

2022-10-01T11:23

2022-10-01T11:23

сша

украина

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Более 12 миллиардов долларов выделит США Украине на поддержание работы киевского режима и военную помощь.Включающий финансирование Украины указ подписал президент США Джо Байден в ночь на субботу, сообщает РИА Новости.В тоже время вице-президент Всемирного банка Анна Бьерде сообщила, что международная организация одобрила дополнительную финансовую помощь Украине в размере 530 миллионов долларов."Сегодня руководство Всемирного банка одобрило $530 миллионов дополнительного финансирования для Украины", – говорится в опубликованном в Twitter Бьерде сообщении.По ее словам, выделенные средства позволят киевскому режиму обеспечивать "необходимые государственные услуги, включая здравоохранение, образование и пенсии".Ранее политтехнолог Баширов раскрыл мотивы помощи Украине от США после референдума.

https://crimea.ria.ru/20221001/chto-budet-dalshe-s-severnym-potokom-1124683888.html

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сша, украина, политика