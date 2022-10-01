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Миллиарды долларов: в США одобрили новый пакет помощи для Украины - РИА Новости Крым, 01.10.2022
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Миллиарды долларов: в США одобрили новый пакет помощи для Украины
Миллиарды долларов: в США одобрили новый пакет помощи для Украины - РИА Новости Крым, 01.10.2022
Миллиарды долларов: в США одобрили новый пакет помощи для Украины
Более 12 миллиардов долларов выделит США Украине на поддержание работы киевского режима и военную помощь. РИА Новости Крым, 01.10.2022
2022-10-01T11:23
2022-10-01T11:23
сша
украина
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Более 12 миллиардов долларов выделит США Украине на поддержание работы киевского режима и военную помощь.Включающий финансирование Украины указ подписал президент США Джо Байден в ночь на субботу, сообщает РИА Новости.В тоже время вице-президент Всемирного банка Анна Бьерде сообщила, что международная организация одобрила дополнительную финансовую помощь Украине в размере 530 миллионов долларов."Сегодня руководство Всемирного банка одобрило $530 миллионов дополнительного финансирования для Украины", – говорится в опубликованном в Twitter Бьерде сообщении.По ее словам, выделенные средства позволят киевскому режиму обеспечивать "необходимые государственные услуги, включая здравоохранение, образование и пенсии".Ранее политтехнолог Баширов раскрыл мотивы помощи Украине от США после референдума.
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сша, украина, политика
Миллиарды долларов: в США одобрили новый пакет помощи для Украины

Около 13 миллиардов долларов получит киевский режим от США и Всемирного банка

11:23 01.10.2022
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкДоллары США
Доллары США - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Более 12 миллиардов долларов выделит США Украине на поддержание работы киевского режима и военную помощь.
Включающий финансирование Украины указ подписал президент США Джо Байден в ночь на субботу, сообщает РИА Новости.
"Президент подписал закон "Акт о продолжении ассигнований и финансировании поддержки Украины в 2023", который обеспечит средства федеральным агентствам в рамках 2023 фискального года до 16 декабря 2022 года для продолжения проектов и активностей федерального правительства и финансирования поддержки для решения ситуации на Украине", – говорится в опубликованном заявлении Белого дома.
В тоже время вице-президент Всемирного банка Анна Бьерде сообщила, что международная организация одобрила дополнительную финансовую помощь Украине в размере 530 миллионов долларов.
"Сегодня руководство Всемирного банка одобрило $530 миллионов дополнительного финансирования для Украины", – говорится в опубликованном в Twitter Бьерде сообщении.
По ее словам, выделенные средства позволят киевскому режиму обеспечивать "необходимые государственные услуги, включая здравоохранение, образование и пенсии".
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