https://crimea.ria.ru/20221001/gazprom-zayavil-o-nevozmozhnosti-postavki-gaza-v-italiyu--eni-1124685832.html

"Газпром" заявил о невозможности поставки газа в Италию

"Газпром" заявил о невозможности поставки газа в Италию - РИА Новости Крым, 01.10.2022

"Газпром" заявил о невозможности поставки газа в Италию

Поставки российского газа в Италию в субботу приостановлены, транспортировка энергоресурса невозможна. Об этом говорится в опубликованном на сайте итальянской... РИА Новости Крым, 01.10.2022

2022-10-01T15:25

2022-10-01T15:25

2022-10-01T15:25

экономика

италия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111749/73/1117497319_0:147:3119:1901_1920x0_80_0_0_6c477b2abf6bff238d769c442d3cbe74.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Поставки российского газа в Италию в субботу приостановлены, транспортировка энергоресурса невозможна. Об этом говорится в опубликованном на сайте итальянской нефтегазовой компании Eni сообщении.В компании отметили, что "сообщат, если поставки будут возобновлены".Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполнен газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.26 сентября на двух российских экспортных газопроводах в Европу произошли теракты. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".

https://crimea.ria.ru/20221001/chto-budet-dalshe-s-severnym-potokom-1124683888.html

италия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, италия