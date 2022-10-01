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"Газпром" заявил о невозможности поставки газа в Италию - РИА Новости Крым, 01.10.2022
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"Газпром" заявил о невозможности поставки газа в Италию
"Газпром" заявил о невозможности поставки газа в Италию - РИА Новости Крым, 01.10.2022
"Газпром" заявил о невозможности поставки газа в Италию
Поставки российского газа в Италию в субботу приостановлены, транспортировка энергоресурса невозможна. Об этом говорится в опубликованном на сайте итальянской... РИА Новости Крым, 01.10.2022
2022-10-01T15:25
2022-10-01T15:25
экономика
италия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Поставки российского газа в Италию в субботу приостановлены, транспортировка энергоресурса невозможна. Об этом говорится в опубликованном на сайте итальянской нефтегазовой компании Eni сообщении.В компании отметили, что "сообщат, если поставки будут возобновлены".Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполнен газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.26 сентября на двух российских экспортных газопроводах в Европу произошли теракты. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
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экономика, италия
"Газпром" заявил о невозможности поставки газа в Италию

Итальянская нефтегазовая компания заявила об остановке поставок газа в субботу

15:25 01.10.2022
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПодземное газохранилище. Архивное фото
Подземное газохранилище. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Поставки российского газа в Италию в субботу приостановлены, транспортировка энергоресурса невозможна. Об этом говорится в опубликованном на сайте итальянской нефтегазовой компании Eni сообщении.
"Газпром" сообщил, что не может подтвердить запрошенные на сегодня объемы газа, заявив о невозможности поставить газ через Австрию. Таким образом, сегодня предназначенный для Eni поток российского газа, поступающий через пропускной пункт в Тарвизио, будет на нулевом уровне", – говорится в коммюнике.
В компании отметили, что "сообщат, если поставки будут возобновлены".
Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполнен газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.
26 сентября на двух российских экспортных газопроводах в Европу произошли теракты. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.
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