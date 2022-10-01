https://crimea.ria.ru/20221001/gde-budut-sluzhit-srochniki-osennego-prizyva--genshtab-vs-rf-1124683605.html

Где будут служить срочники осеннего призыва – Генштаб ВС РФ

Где будут служить срочники осеннего призыва – Генштаб ВС РФ - РИА Новости Крым, 01.10.2022

Где будут служить срочники осеннего призыва – Генштаб ВС РФ

Солдаты-срочники предстоящего осеннего призыва будут служить на территории России, наибольшее количество призывников направят в Сухопутные войска и ВМФ России... РИА Новости Крым, 01.10.2022

2022-10-01T10:15

2022-10-01T10:15

2022-10-01T10:21

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Солдаты-срочники предстоящего осеннего призыва будут служить на территории России, наибольшее количество призывников направят в Сухопутные войска и ВМФ России. Об этом заявил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России контр-адмирал Владимир Цимлянский.В 2022 году по указу Владимира Путина осенний призыв стартует 1 ноября. Срочников будут направлять в близлежащие от места призыва регионы. Цимлянский отметил, что предстоящий призыв никак не связан с проведением специальной военной операции на Украине.При этом, в рамках призыва будут укомплектованы все виды и рода войск ВС РФ, а также воинские части других федеральных органов исполнительной власти, отметил контр-адмирал."При этом традиционно наибольшее количество призывников направляется для прохождения военной службы в Сухопутные войска и на Военно-морской флот", – заявил он.Кроме того, он подчеркнул, что речь не идет о мобилизации, и исключил призыв обучающихся в вузах студентов.Годность призывника к военной службе как всегда определит призывная комиссия исходя из состояния здоровья, уровня образования, подготовки по военно-учетной специальности и результатов профессионального психологического отбора.В соответствии с указом об осеннем призыве от 30 сентября 2022 года, в рамках кампании призовут 120 тысяч новобранцев.

https://crimea.ria.ru/20220930/prizvannye-po-mobilizatsii-smogut-poluchit-status-veterana-i-lgoty-1124667877.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армия и флот, министерство обороны рф, общество