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Где будут служить срочники осеннего призыва – Генштаб ВС РФ
Где будут служить срочники осеннего призыва – Генштаб ВС РФ - РИА Новости Крым, 01.10.2022
Где будут служить срочники осеннего призыва – Генштаб ВС РФ
Солдаты-срочники предстоящего осеннего призыва будут служить на территории России, наибольшее количество призывников направят в Сухопутные войска и ВМФ России... РИА Новости Крым, 01.10.2022
2022-10-01T10:15
2022-10-01T10:15
2022-10-01T10:21
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Солдаты-срочники предстоящего осеннего призыва будут служить на территории России, наибольшее количество призывников направят в Сухопутные войска и ВМФ России. Об этом заявил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России контр-адмирал Владимир Цимлянский.В 2022 году по указу Владимира Путина осенний призыв стартует 1 ноября. Срочников будут направлять в близлежащие от места призыва регионы. Цимлянский отметил, что предстоящий призыв никак не связан с проведением специальной военной операции на Украине.При этом, в рамках призыва будут укомплектованы все виды и рода войск ВС РФ, а также воинские части других федеральных органов исполнительной власти, отметил контр-адмирал."При этом традиционно наибольшее количество призывников направляется для прохождения военной службы в Сухопутные войска и на Военно-морской флот", – заявил он.Кроме того, он подчеркнул, что речь не идет о мобилизации, и исключил призыв обучающихся в вузах студентов.Годность призывника к военной службе как всегда определит призывная комиссия исходя из состояния здоровья, уровня образования, подготовки по военно-учетной специальности и результатов профессионального психологического отбора.В соответствии с указом об осеннем призыве от 30 сентября 2022 года, в рамках кампании призовут 120 тысяч новобранцев.
https://crimea.ria.ru/20220930/prizvannye-po-mobilizatsii-smogut-poluchit-status-veterana-i-lgoty-1124667877.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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армия и флот, министерство обороны рф, общество
Где будут служить срочники осеннего призыва – Генштаб ВС РФ
Генштаб ВС РФ: срочники предстоящего призыва будут проходить службу в России
10:15 01.10.2022 (обновлено: 10:21 01.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Солдаты-срочники предстоящего осеннего призыва будут служить на территории России, наибольшее количество призывников направят в Сухопутные войска и ВМФ России. Об этом заявил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России контр-адмирал Владимир Цимлянский.
В 2022 году по указу Владимира Путина осенний призыв стартует 1 ноября. Срочников будут направлять в близлежащие от места призыва регионы. Цимлянский отметил, что предстоящий призыв никак не связан с проведением специальной военной операции на Украине.
"Как и ранее, он будет осуществляться в установленные законодательством РФ сроки и в плановом порядке. Все военнослужащие по призыву вне зависимости от наличия специальности будут направлены в подразделения и проходить военную службу на территории РФ", – цитирует Цимлянского РИА Новости.
При этом, в рамках призыва будут укомплектованы все виды и рода войск ВС РФ, а также воинские части других федеральных органов исполнительной власти, отметил контр-адмирал.
"При этом традиционно наибольшее количество призывников направляется для прохождения военной службы в Сухопутные войска и на Военно-морской флот", – заявил он.
Кроме того, он подчеркнул, что речь не идет о мобилизации, и исключил призыв обучающихся в вузах студентов.
Годность призывника к военной службе как всегда определит призывная комиссия исходя из состояния здоровья, уровня образования, подготовки по военно-учетной специальности и результатов профессионального психологического отбора.
В соответствии с указом об осеннем призыве от 30 сентября 2022 года, в рамках кампании призовут 120 тысяч новобранцев
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