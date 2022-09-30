Путин подписал указ об осеннем призыве

"Осуществить с 1 ноября по 31 декабря 2022 года призыв на военную службу граждан Российский Федерации возрасте от 18 до 27 лет, не прибывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53 - ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" призыву на военную службу, в количестве 120 тысяч человек", - сказано в документе.