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Путин подписал указ об осеннем призыве - РИА Новости Крым, 30.09.2022
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Путин подписал указ об осеннем призыве
Путин подписал указ об осеннем призыве - РИА Новости Крым, 30.09.2022
Путин подписал указ об осеннем призыве
Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве, в рамках которого призовут 120 тысяч новобранцев. Соответствующий указ опубликован на... РИА Новости Крым, 30.09.2022
2022-09-30T20:52
2022-09-30T20:52
владимир путин (политик)
общество
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве, в рамках которого призовут 120 тысяч новобранцев. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Также с 1 октября произойдет увольнение срочников, срок службы которых истек.
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владимир путин (политик), общество, российская федерация (россия, рф)
Путин подписал указ об осеннем призыве

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве

20:52 30.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоОтправка призывников в армию
Отправка призывников в армию - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве, в рамках которого призовут 120 тысяч новобранцев. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Осуществить с 1 ноября по 31 декабря 2022 года призыв на военную службу граждан Российский Федерации возрасте от 18 до 27 лет, не прибывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53 - ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" призыву на военную службу, в количестве 120 тысяч человек", - сказано в документе.
Также с 1 октября произойдет увольнение срочников, срок службы которых истек.
 
Владимир Путин (политик)ОбществоРоссийская Федерация (Россия, РФ)
 
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