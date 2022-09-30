https://crimea.ria.ru/20220930/putin-podpisal-ukaz-ob-osennem-prizyve-1124681288.html
Путин подписал указ об осеннем призыве
Путин подписал указ об осеннем призыве - РИА Новости Крым, 30.09.2022
Путин подписал указ об осеннем призыве
Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве, в рамках которого призовут 120 тысяч новобранцев. Соответствующий указ опубликован на... РИА Новости Крым, 30.09.2022
2022-09-30T20:52
2022-09-30T20:52
2022-09-30T20:52
владимир путин (политик)
общество
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве, в рамках которого призовут 120 тысяч новобранцев. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Также с 1 октября произойдет увольнение срочников, срок службы которых истек.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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владимир путин (политик), общество, российская федерация (россия, рф)
Путин подписал указ об осеннем призыве
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве