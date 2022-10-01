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Студенты коммерческих вузов не подлежат частичной мобилизации – Шойгу - РИА Новости Крым, 01.10.2022
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Студенты коммерческих вузов не подлежат частичной мобилизации – Шойгу
Студенты коммерческих вузов не подлежат частичной мобилизации – Шойгу - РИА Новости Крым, 01.10.2022
Студенты коммерческих вузов не подлежат частичной мобилизации – Шойгу
Студентов коммерческих вузов, аккредитованных в России, в рамках частичной мобилизации призывать не будут, заявил журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости Крым, 01.10.2022
2022-10-01T15:42
2022-10-01T15:42
сергей шойгу
армия и флот
частичная мобилизация
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Студентов коммерческих вузов, аккредитованных в России, в рамках частичной мобилизации призывать не будут, заявил журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу.Изменения в указ вносят по поручению президента сегодня, уточнил он.Кроме того, глава оборонного ведомства объяснил причины переноса призывной осенней кампании с 1 октября на месяц."Сдвижка связана только с тем, что сегодня достаточно высокая загруженность военкоматов. Поэтому нам бы не хотелось, чтобы были различного рода накладки. Именно поэтому сам призыв сдвинут на 1 ноября", – цитирует Шойгу РИА Новости.Министр обороны добавил, что такие изменения не скажутся на демобилизации и все отслужившие по призыву военнослужащие вернуться домой в срок, начиная с 1 октября.Ранее Шойгу заявил, что в рамках частичной мобилизации в России также не будут призывать женщин.Шойгу вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным и губернатором Московской области Андреем Воробьевым проверил ход подготовки и условия размещения мобилизованных граждан.Министр обороны РФ лично проинспектировал места размещения граждан, призванных из запаса, и добровольцев, оборудованные на базе конгрессно-выставочного центра "Патриот" и учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" в подмосковной Кубинке.
https://crimea.ria.ru/20221001/zhenschin-v-ramkakh-chastichnoy-mobilizatsii-v-rf-prizyvat-ne-budut---shoygu-1124685581.html
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РИА Новости Крым
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сергей шойгу, армия и флот, частичная мобилизация, общество
Студенты коммерческих вузов не подлежат частичной мобилизации – Шойгу

Шойгу: студентов коммерческих вузов в рамках частичной мобилизации призывать не будут

15:42 01.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСтуденты на лекции
Студенты на лекции - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Студентов коммерческих вузов, аккредитованных в России, в рамках частичной мобилизации призывать не будут, заявил журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Сейчас подготовлены дополнения в указ президента. Вы знаете, что в соответствии с указом президента студенты государственных вузов в мобилизации не участвуют", – заявил журналистам Шойгу, отвечая на соответствующий вопрос, и добавил, что к мобилизации также не привлекаются студенты коммерческих аккредитованных государством вузов.
Изменения в указ вносят по поручению президента сегодня, уточнил он.
Кроме того, глава оборонного ведомства объяснил причины переноса призывной осенней кампании с 1 октября на месяц.
"Сдвижка связана только с тем, что сегодня достаточно высокая загруженность военкоматов. Поэтому нам бы не хотелось, чтобы были различного рода накладки. Именно поэтому сам призыв сдвинут на 1 ноября", – цитирует Шойгу РИА Новости.
Министр обороны добавил, что такие изменения не скажутся на демобилизации и все отслужившие по призыву военнослужащие вернуться домой в срок, начиная с 1 октября.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
15:10
Женщин в рамках частичной мобилизации в РФ призывать не будут - Шойгу
Ранее Шойгу заявил, что в рамках частичной мобилизации в России также не будут призывать женщин.
Шойгу вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным и губернатором Московской области Андреем Воробьевым проверил ход подготовки и условия размещения мобилизованных граждан.
Министр обороны РФ лично проинспектировал места размещения граждан, призванных из запаса, и добровольцев, оборудованные на базе конгрессно-выставочного центра "Патриот" и учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" в подмосковной Кубинке.
 
Сергей ШойгуАрмия и флотЧастичная мобилизацияОбщество
 
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