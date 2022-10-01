https://crimea.ria.ru/20221001/studenty-kommercheskikh-vuzov-ne-podlezhat-chastichnoy-mobilizatsii--shoygu-1124686109.html

Студенты коммерческих вузов не подлежат частичной мобилизации – Шойгу

Студенты коммерческих вузов не подлежат частичной мобилизации – Шойгу - РИА Новости Крым, 01.10.2022

Студенты коммерческих вузов не подлежат частичной мобилизации – Шойгу

Студентов коммерческих вузов, аккредитованных в России, в рамках частичной мобилизации призывать не будут, заявил журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости Крым, 01.10.2022

2022-10-01T15:42

2022-10-01T15:42

2022-10-01T15:42

сергей шойгу

армия и флот

частичная мобилизация

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Студентов коммерческих вузов, аккредитованных в России, в рамках частичной мобилизации призывать не будут, заявил журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу.Изменения в указ вносят по поручению президента сегодня, уточнил он.Кроме того, глава оборонного ведомства объяснил причины переноса призывной осенней кампании с 1 октября на месяц."Сдвижка связана только с тем, что сегодня достаточно высокая загруженность военкоматов. Поэтому нам бы не хотелось, чтобы были различного рода накладки. Именно поэтому сам призыв сдвинут на 1 ноября", – цитирует Шойгу РИА Новости.Министр обороны добавил, что такие изменения не скажутся на демобилизации и все отслужившие по призыву военнослужащие вернуться домой в срок, начиная с 1 октября.Ранее Шойгу заявил, что в рамках частичной мобилизации в России также не будут призывать женщин.Шойгу вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным и губернатором Московской области Андреем Воробьевым проверил ход подготовки и условия размещения мобилизованных граждан.Министр обороны РФ лично проинспектировал места размещения граждан, призванных из запаса, и добровольцев, оборудованные на базе конгрессно-выставочного центра "Патриот" и учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" в подмосковной Кубинке.

https://crimea.ria.ru/20221001/zhenschin-v-ramkakh-chastichnoy-mobilizatsii-v-rf-prizyvat-ne-budut---shoygu-1124685581.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, армия и флот, частичная мобилизация, общество